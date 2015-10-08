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Brother ürünleri World Hediye Kart kampanyasına başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Yazıcı
Ekrem71
Haber Editörü
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Brother ürünleri World Hediye Kart kampanyasına başladı

Dünyanın önde gelen ev ve ofis BT cihazı üreticilerinden Brother, müşteri memnuniyetini geliştirmek açısından sonbahar dönemi boyunca yazıcı ürünlerinde World Hediye Kart kampanyasına başladı. 1 Eylül-30 Kasım arasında devam edecek olan kampanya kapsamında Brother ürünlerini satın alan kullanıcılar, Brother'ın kampanya sitesine giriş yaparak kayıt oluyor ve World Hediye Kart kazanıyor. 

Brother ve Yapı Kredi iş birliği ile yapılan kampanya dahilinde, ev kullanıcısı ve KOBİ'lere yönelik Brother'ın en çok satan beş farklı mono lazer yazıcı modeli bulunuyor. Bu modellerden herhangi birini satın alan kullanıcılar modele tanımlı hediye kartlarını www.brotherkampanya.com sitesine kayıt ettirdiklerinde, 100TL'ye kadar hediye kartı kazanma şansına sahip oluyor.  

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istanbulbirbaska 4 yıl
Brother on numara markadır , çoğu ürünü çok iyi mühendislik ürünüdür. Pek hata bulamazsınız
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musa_unsal2005 4 yıl
Dcp 1511 modelini kullanıyorum 10 numara 5 yıldız. Adamlar çipsiz tonerle kullanıcılara çok büyük kıyak yapıyor
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