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Bu da kablosuz fare kapanı takip sistemi

Tavan arasında sürekli fare kapanı kurmakla uğraşıyorsanız bu girişim işinizi kolaylaştırabilir. Kablosuz fare kapan takip sistemi fare yakalandığı anda kullanıcıyı uyarıyor.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da kablosuz fare kapanı takip sistemi

Kitle fonlama platformları zaman zaman önemli projelere ev sahipliği yaparken zaman zaman da aklındaki fikri belirli bir ölçüde hayata geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Kablosuz fare kapanı takip sistemi buna son örnek.

Cepten uyarı

Evinde sürekli fare kapanı kullanmak zorunda kalan bir girişimci sürekli yerinde kontrol etme problemine bir çözüm bulmuş ve bunu da Kickstarter üzerinde ihtiyaç duyanlara paylaşmaya karar vermiş.

Kablosuz fare kapanı takip sistemi basit bir mantığa dayanıyor. Sistem küçük bir kutudan oluşuyor. Bu kutu içerisinde bir WiFi yongası ve hareket algılama sensörü yer alıyor. Sensörün olduğu noktayı fare kapanına yaklaştırdıktan sonra WiFi bağlantısını ayarlamanız gerekiyor.

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Uyumlu uygulama ile takip kutusunu ev ağınıza bağladıktan sonra bildirim veya mail yoluyla uyarı şeklini ayarlıyorsunuz. Kapana fare yakalandığı anda kutu kullanıcısına uyarı gönderiyor. Tek şarj ile kutuyu 3 aya kadar kullanmak mümkün.

Özellikle çok katlı evlerde veya çatı katı gibi yerlerde sürekli kontrol etmek zorundaysanız proje ilginizi çekebilir. Ayrıca birden fazla kutuyu yine tek bir uygulama ile kontrol etmek mümkün. Kutu 25$ bağış karşılığında destekçilere dağıtılacak. Proje tamamlanırsa kutunun daha şık bir tasarıma kavuşacağı belirtiliyor.

 

https://www.kickstarter.com/projects/wakefieldtech/wireless-mouse-trap-monitor/# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 1 yıl
Bayağı mantıklı bence yani fare öldüğünde bazen bir kaç gün bilmiyorsun ve etraf leş gibi kokuyor. Gerçi en son ne zaman gördün dersen 20 yıl önceydi bunları da belki 25 yıl önce kullandım ama olsun :D
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hanox 1 yıl
Kablosuz fare kapanı takip sistemi ne ya , bu kablosuzluk modası heryere sıçradı :D
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Bukalemun 1 yıl hanox
Klavye , mouse , kasa gibi " ışıklı " olursa işte o zaman yandık.
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