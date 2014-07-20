Bu da özçekimi ekmeğe işleyebilen ekmek kızartma makinesi : Novelty Toaster





Son dönemde özçekim olarak dilimizde karşılığını bulan selfie genelde dijital kameralar ve mobil cihazlar arasında yaygın olan bir trend. Ancak uyanık bir girişimci bu trendi kahvaltı soframıza taşıyor.





Vermont Novelty Toaster Corporation tarafından geliştirilen Novelty Toaster adlı ekmek kızartma makinesi, belirlediğini bir özçekim resminizi kızarmış ekmeğinizin üzerine bastırmanızı sağlıyor.





Firma sipariş verdiğiniz makine için sizden bir özçekim resminizi istiyor ve resminizi makinenin ön kısmına işlenmiş bir şekilde bir hafta içerisinde teslim ediyor. Her ekmek kızarttığınızda ise bu resminiz ekmeğe işleniyor.





Makine altın rengini alana kadar ekmeğinizi kızartıyor ve resme göre de hafifçe ön kısmını yakıyor. Böylece resminiz ekmeğe işlenmiş oluyor. Resmin ne kadar öne çıkacağını belirlemek sizin elinizde ve yakma işlemini artırıp azaltabiliyorsunuz. Özellikle her lokmada nostalji yaşamak veya sevdiği kişiyi görmek isteyen kullanıcılar için alternatif bir çözüm olabilir.





Kızartma makinesi 75$ fiyat etiketine sahip ve vaad edilen kalitede özçekim resimler ekmeğe yakılamazsa para iadesi mevcut. Firma makine ile tamamen yeni bir pazar oluşturacağına inanıyor.

http://www.pocket-lint.com/news/129909-make-toast-with-a-selfie-of-your-face-or-anyone-else-you-want-to-consume