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Bu da özçekimi ekmeğe işleyebilen ekmek kızartma makinesi : Novelty Toaster

4 yıl
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46
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu da özçekimi ekmeğe işleyebilen ekmek kızartma makinesi : Novelty Toaster

Son dönemde özçekim olarak dilimizde karşılığını bulan selfie genelde dijital kameralar ve mobil cihazlar arasında yaygın olan bir trend. Ancak uyanık bir girişimci bu trendi kahvaltı soframıza taşıyor. 

Vermont Novelty Toaster Corporation tarafından geliştirilen Novelty Toaster adlı ekmek kızartma makinesi, belirlediğini bir özçekim resminizi kızarmış ekmeğinizin üzerine bastırmanızı sağlıyor. 

Firma sipariş verdiğiniz makine için sizden bir özçekim resminizi istiyor ve resminizi makinenin ön kısmına işlenmiş bir şekilde bir hafta içerisinde teslim ediyor. Her ekmek kızarttığınızda ise bu resminiz ekmeğe işleniyor. 

Makine altın rengini alana kadar ekmeğinizi kızartıyor ve resme göre de hafifçe ön kısmını yakıyor. Böylece resminiz ekmeğe işlenmiş oluyor. Resmin ne kadar öne çıkacağını belirlemek sizin elinizde ve yakma işlemini artırıp azaltabiliyorsunuz. Özellikle her lokmada nostalji yaşamak veya sevdiği kişiyi görmek isteyen kullanıcılar için alternatif bir çözüm olabilir.

Kızartma makinesi 75$ fiyat etiketine sahip ve vaad edilen kalitede özçekim resimler ekmeğe yakılamazsa para iadesi mevcut. Firma makine ile tamamen yeni bir pazar oluşturacağına inanıyor.  

http://www.pocket-lint.com/news/129909-make-toast-with-a-selfie-of-your-face-or-anyone-else-you-want-to-consume Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
~Lion King~ 4 yıl en beğenilen
Tost makinesiyle mi çektin lafı gerçek oluyor
Yanıtla +37
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BARIŞ55 4 yıl
İşsizlik mühendislere neler yaptırıyor.
Yanıtla +23
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Infinitum 4 yıl
Özçekim değilde, mesela, bir restoran ekmeğine kendi logosunu böyle işlese güzel olabilir.
Bu haliyle bana da işsizlik gibi geldi ama biz daha ekmek kızartma makinamızı üretemezken burda atıp tutmanın anlamı yok.
Özçekim değilde, mesela, bir restoran ekmeğine kendi logosunu böyle işlese güzel olabilir.Bu haliyle bana da işsizlik gibi geldi ama biz daha ekmek kızartm...
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DH Misafiri 4 yıl
seneye bunların 20 mp si 4 çekirdeklisi ful hd lisi çıkınca kesin alacam.samsung bu işe de el atar
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carter 4 yıl
Türkiye'ye geldiğinde sosyal medyada ekmekli özçekimleri sıkça göreceğimizi düşünüyorum.
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Inque 4 yıl
Ekmek için Özçekim.
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Mentalistt 4 yıl
Dünyada kaç milyon insan ne halde neler çekiyorlar bu boş mühendislerin yaptığı alete bak. Hey Allahım ya
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fatih çimen 4 yıl
ŞİMDİ CİNSEL ORGANIN FOTOSUNU ÇEKSEK YANLIŞLIKLA BU MAKİNE OKUYUP ÇIKARSA TÖBE TÖBE ÇARPILIRIZ VALLA. [>:][>:][>:][>:]
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Acun_Ilıcalı 4 yıl
Millet ne yapacağını şaşırmış
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BekirTemel 4 yıl
Anlık bir olay olmasa birşeye benzerdide bu aletin güzelliği o ekmeğe çikolata surulene kadar sürüyor bu durumda mükemmel bir olay diyemiyorum ama yinede iyi düşünülmüş.
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Hasan07-36 4 yıl
Bana gereksiz bir ürün gibi geldi. Bir lokanta falan ekmeklerin üzerine logosunu basabilir ama özçekim fotoğraf basmak saçma.
Özçekim kelimesi kaç kişiye itici geliyormuş böyle? Zaten kendi dilini itici bulanlar yüzünden Türkçe'mize bu kadar gereksiz kelime giriyor. Biraz kendi dilinizi beğenin ya.
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ComandanteBilic 4 yıl
Çok ihtiyacım vardı hemen 1 tane almak istiyorum.
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halitozbasli 4 yıl
Bizde nimetle oyun olmaz..
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Bu niye yeni bir teknolojiymiş gibi anlatılmış ki?

markalar yıllardır yapıyor bunu. Zor da bir şey değil zaten.

beratsport.com/...
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