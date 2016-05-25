Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana, drone modellerinde büyük gelişmeler var ve geçmiş yılların sadece sağa sola uçan araçları geride kaldı. Artık otomatik olarak yön belirleyebilen, iniş kalkış yapabilen veya bir nesneyi sürekli takip edebilen akıllı sistemleri konuşuyoruz. Buna şimdi otomatik yükseklik ayarlama özelliği de eklendi.

Matekoo tarafından geliştirilen Mekatoo Bee, dünyanın yüksekliğini otomatik olarak ayarlayabilen ilk 4 pervaneli RC drone olduğu iddiasında. Hassas yüksek hassasiyete sahip basınç sensörleri ile donatılan drone, siz sadece ileriye doğru hareket ettirseniz bile, altındaki zemini algılıyor ve gerektiği takdirde yukarı doğru hamle yapıyor.

Genelde otomatik güzergah ayarlayan veya iniş kalkış yapan ürünler görmüştük ancak Mekatoo Bee, aynı bir yusufçuk kuşu gibi sert bir şekilde aşağı-yukarı hareket yapabiliyor. Mekatoo Bee’nin bir diğer ilginç özelliği ise taklacı güvercinleri hatırlatıyor.

Drone, akıllı programlama desteği sayesinde test dönüyor ve pervaneleri üzerinde uçabiliyor. Veya bu hareketi sürekli yaparak havada adeta bir yuvarlak çizebiliyor. Gövdenin oldukça hafif bir malzemeden imal edilmiş olması, araca bu imkanı veriyor. LED aydınlatma sayesinde, gece uçuşlarında hoş bir manzara oluşturabiliyor.

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120mAh kapasiteli bataryası 30 dakikada şarj olabilen Bee, havada 4 dakika kalabiliyor. Araç sadece 75gr ağırlığa sahip ve 6 eksenli bir jiroskop da barındırıyor. Uzaktan kumandası için 2 adet AAA pil yeterli. Mekatoo Bee, Amazon üzerinde 43$ fiyat etiketi ile satılıyor.