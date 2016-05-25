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Bu drone, yüksekliğini otomatik ayarlıyor

Hem çok hafif hem de çok yetenekli bir drone modeli arıyorsanız, Mekatoo’nun Amazon üzerinden satışa sunduğu Mekatoo Bee adındaki modeli ilginizi çekecektir.
2 yıl
3,4b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana, drone modellerinde büyük gelişmeler var ve geçmiş yılların sadece sağa sola uçan araçları geride kaldı. Artık otomatik olarak yön belirleyebilen, iniş kalkış yapabilen veya bir nesneyi sürekli takip edebilen akıllı sistemleri konuşuyoruz. Buna şimdi otomatik yükseklik ayarlama özelliği de eklendi.

Matekoo tarafından geliştirilen Mekatoo Bee, dünyanın yüksekliğini otomatik olarak ayarlayabilen ilk 4 pervaneli RC drone olduğu iddiasında. Hassas yüksek hassasiyete sahip basınç sensörleri ile donatılan drone, siz sadece ileriye doğru hareket ettirseniz bile, altındaki zemini algılıyor ve gerektiği takdirde yukarı doğru hamle yapıyor.

Genelde otomatik güzergah ayarlayan veya iniş kalkış yapan ürünler görmüştük ancak Mekatoo Bee, aynı bir yusufçuk kuşu gibi sert bir şekilde aşağı-yukarı hareket yapabiliyor. Mekatoo Bee’nin bir diğer ilginç özelliği ise taklacı güvercinleri hatırlatıyor.

Drone, akıllı programlama desteği sayesinde test dönüyor ve pervaneleri üzerinde uçabiliyor. Veya bu hareketi sürekli yaparak havada adeta bir yuvarlak çizebiliyor. Gövdenin oldukça hafif bir malzemeden imal edilmiş olması, araca bu imkanı veriyor. LED aydınlatma sayesinde, gece uçuşlarında hoş bir manzara oluşturabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10'un minimum sistem gereksinimlerinde önemli değişiklik"

120mAh kapasiteli bataryası 30 dakikada şarj olabilen Bee, havada 4 dakika kalabiliyor. Araç sadece 75gr ağırlığa sahip ve 6 eksenli bir jiroskop da barındırıyor. Uzaktan kumandası için 2 adet AAA pil yeterli. Mekatoo Bee, Amazon üzerinde 43$ fiyat etiketi ile satılıyor. 

 

http://wccftech.com/metakoo-bee-worlds-mini-rc-quadcopter-programmable-flipping-functions/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl en beğenilen
her türlü nesneye en az 2 metre mesafede uçma standartı getirmeleri lazım !
çünkü bu ürünler artıkça çeşitli nedenlerden ötürü artan yaralanma kazaları da ciddi bir şekilde artıyor !!!
her türlü nesneye en az 2 metre mesafede uçma standartı getirmeleri lazım !çünkü bu ürünler artıkça çeşitli nedenlerden ötürü artan yaralanma kazaları da...
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kadirirdem 2 yıl
playstyle çok haklı...
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OverClocK1ng 2 yıl
playstyle
her türlü nesle ye 2 metre mesafede uçma standartı getirmeleri lazım ! çünkü bu ürünler artıkça çeşitli nedenlerden ötürü artan yaralanma kazaları da ciddi bir şekilde artıyor !!!

Playstyle'ın ağzından ilk defa adam gibi doğru bir laf duyuyorum..
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St Batuhan 2 yıl
120mah ve 30 dakikada şarj olması. Kesinlikle kayıp ve 4 dakika havada kalıyor. Çok kötü batarya değerleri. Diğer özellikleri dikkat çekici olsa da bu kısım bitiriyor olayı. yap 80 dolar ama biraz daha fazla batarya, daha hızlı şarj olma ve uzun sürüş sun. 15dk altında olmasın ve 30 dakikadan da fazla sürmesin şarj olması.
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tobepeople 2 yıl
havada 4 dk için buna para verilmez
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V4LKyR 2 yıl
43$ ise hemen alayım ben bir tane?
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SEO-Uzmanı 2 yıl en beğenilen
her türlü nesneye en az 2 metre mesafede uçma standartı getirmeleri lazım !
çünkü bu ürünler artıkça çeşitli nedenlerden ötürü artan yaralanma kazaları da ciddi bir şekilde artıyor !!!
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interwap 2 yıl
Belki seri üretim dronu olarak öyle olabilir. Bir çok drone basınç ve mesafe sensörü ile üretiliyor.

Ayrıca zemin ile mesafesini basınç sensörü ile değil mesafe sensörü ile algılar. Basınç sensörü atmosferik basınç için.
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