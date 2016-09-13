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Bu drone'un kolları var (VİDEO)

Drone teknolojilerinin gelişmesi kullanım alanlarının da artmasına neden oluyor. Japon firma Prodrone da bu ihtiyaçları karşılamak üzere robotik kollu drone'ununu tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japon teknolojisi firması Prodrone, geçtiğimiz hafta gerçekleşen InterDrone Uluslararası Drone Konferesansı'nda ilginç bir drone tanıttı. Tehlikeli ortamlarda görev yapmak üzere dizayn edilen PD6B-AW-ARM isimli bu drone bünyesindeki robotik kollarla çok enteresan işler başarabiliyor.

PD6B-AW-ARM, isminden de anlaşılacağı üzere firmanın bir önceki drone'u olan PD6B-AW'nin robotik kol eklenmiş versiyonu. Tam dolu haliyle yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma süresi vaadeden drone üzerindeki robotik kollarla hem farklı boyut ve şekillerdeki cisimleri taşıyabiliyor hem de kendini eşyalara iliştirmek, kabloları kesmek veya düğmeleri açıp kapatmak gibi çeşitli işlevleri yerine getirebiliyor. Yapabileceklerinin sınırı bulunmayan bu ilginç drone'un taşıma kapasitesiyse tam 10 kilogram.

Ayrıca Bkz. "Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas tek ayak üzerinde duruyor (VİDEO)"
Drone bu kendine has özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 5.000 metre kadar yüksekliğe çıkabiliyor. Kendisini "Profesyoneller için devrimsel drone'lar" olarak tanıtan Prodrone firması, PD6B-AW-ARM'ın satış tarihi veya fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi paylaşmadı.
 

https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/13/the-scariest-drone-yet-clawed-robot-takes-to-the-sky-and-takes-off-with-a-chair Yorum Yaz
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x2yk 3 yıl
Vayy be kartal hayvanını taklit edecekler bu gidişle..
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DeadlyDieSC 3 yıl
Artık kapkaçları dronelarla yapacaklar aman diyim
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Bukalemun 3 yıl
Çizgi.film İBİ ' yi izliyorlar sanırım. Oradaki kötü kahraman kovboy 'un da bundan bir tane var.....
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DeepNote 3 yıl
Kol tasarımında Polis kelepçesinden ilham almışlar kesin. Yapan elemanlar da japon olunca, fantezi dünyasında da kendini kabul ettirmesi için üretilmiş diyorum
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Barni Moloztaş 3 yıl
Nedense aklıma docking sahnesi geliyor
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