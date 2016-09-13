Bu drone'un kolları var (VİDEO)

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Japon teknolojisi firması Prodrone, geçtiğimiz hafta gerçekleşen InterDrone Uluslararası Drone Konferesansı'nda ilginç bir drone tanıttı. Tehlikeli ortamlarda görev yapmak üzere dizayn edilen PD6B-AW-ARM isimli bu drone bünyesindeki robotik kollarla çok enteresan işler başarabiliyor.PD6B-AW-ARM, isminden de anlaşılacağı üzere firmanın bir önceki drone'u olan PD6B-AW'nin robotik kol eklenmiş versiyonu. Tam dolu haliyle yaklaşıküzerindeki robotik kollarla hem farklı boyut ve şekillerdeki cisimleri taşıyabiliyor hem de kendini eşyalara iliştirmek, kabloları kesmek veya düğmeleri açıp kapatmak gibi çeşitli işlevleri yerine getirebiliyor. Yapabileceklerinin sınırı bulunmayan bu ilginçDrone bu kendine has özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 5.000 metre kadar yüksekliğe çıkabiliyor. Kendisini "Profesyoneller için devrimsel drone'lar" olarak tanıtan Prodrone firması, PD6B-AW-ARM'ın satış tarihi veya fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi paylaşmadı.