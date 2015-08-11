Bu program Twitter'da yarışmalara katılıyor, hediye kazanıyor

Kullanıcılar adına internet dünyasında otomatik olarak fonksiyon icra eden sayısız program paketleri mevcut. Bot adı verilen bu program paketleri bir anlamda geliştiricisinin de yeteneğini gösteriyor.





Bilgisayar mühendisi Hunter Scott tarafından geliştirilen bir bot, her Twitter etkinliğine otomatik olarak katılıyor ve geliştiricisinin yüzünü güldürmeye çalışıyor. Bugüne kadar 165 000 etkinliğe katılan bot toplamda 1000'i aşkın hediye kazandı. Bu günde 4 yarışma anlamına geliyor. Tabi onbinlerce etkinliğe katıldığı için otomatik gelen DM'lerin arasından kazandığını ilan eden mesajları bulmak epey zamanını almış.





Scott'un Twitter algoritmasını nasıl aştığı ise merak konusu oldu. Twitter genelde hızlı takibe alma veya bırakma, seri retweet etme, belirli bir takip sayısını aşamama gibi çeşitli kısıtlamalarla bu tarz botları engellemeye çalışıyor.





Ancak Scott'un Python dilinde yazdığı betik tüm bunları dengeleyerek yoluna devam etmiş. Scott yarışma için harici linke yönlendirenlere değil, takip isteyen veya retweet isteyen etkinliklere katılmış. Bu sayede de dikkat çekmemiş.





Ancak bu bot elbette Scott'u zengin edemedi. Zira pek çok yarışma için Scott'un şartları elverişli değildi. Genelde çıkan hediyeler ise kitap, matara, kılıf, yastık, şapka türü şeylerdi. Scott programının adını paylaşmadığı için Twitter'da bulabilmek şimdilik mümkün değil.

http://www.hscott.net/twitter-contest-winning-as-a-service/