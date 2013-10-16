"Bu yıl Retina ekranlı bir iPad mini tanıtılmayabilir"





Apple'ın 22 Ekim tarihinde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan yeni etkinliği için resmi teyit kabul edilen davetiye dağıtımının başlaması dörtgözle beklenirken, etkinliğin içeriği konusunda bir fikir birliği oluşmuş değil.





Apple'ın 5. nesil iPad modelini bu etkinlikte tanıtacağı konusunda iddialar genelde aynı noktaya odaklanmış durumda. 5 nesil iPad modelinde iPad mini'ye benzer gövde yapısı ve A7X işlemcisi kullanılacağı belirtiliyor.





iPad mini 2 konusunda ise farklı görüşler mevcut. Bir kısım analiz uzmanları bu etkinlikte Retina ekranlı iPad mini 2 modelinin lanse edilemesini bekliyor. Diğer kısım ise bu etkinlikte Retina ekranı olmayan ancak donanım açısından güncellenmiş bir iPad mini 2 modelinin bizi beklediği konusunda hem fikir. Retina ekranlı iPad mini 2 modeli ise gelecek yıl tanıtılacak.





Başka bir analiz uzmanı Brian White, Asya'daki tedarik zinciri firmaları ziyareti sonrasında Retina ekranlı iPad mini 2 modelinin bu yıl tanıtılmayacağı kanısına varmış. Apple bu yıl güncellenmiş bir iPad mini 2 modelini tanıttıktan sonra muhtemelen gelecek yılın ilk aylarında Retina ekranlı iPad mini 2 modelini tanıtacak.





Retina ekranlı iPad mini 2 modelinin bu yıl tanıtılmamasına gerekçe olarak ise panel tedariği konusunda sıkıntılar yaşanması gerekçe gösteriliyor. Ancak Apple tarafında resmi bir duyuru olmadığı için etkinlikte bizi nelerin karşılayacağı tam olarak bilinmiyor.

http://vr-zone.com/articles/analyst-believes-apple-retina-ipad-mini-isnt-going-announced-year/60382.html