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"Bu yıl Retina ekranlı bir iPad mini tanıtılmayabilir"

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 22 Ekim tarihinde tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan yeni etkinliği için resmi teyit kabul edilen davetiye dağıtımının başlaması dörtgözle beklenirken, etkinliğin içeriği konusunda bir fikir birliği oluşmuş değil.

Apple'ın 5. nesil iPad modelini bu etkinlikte tanıtacağı konusunda iddialar genelde aynı noktaya odaklanmış durumda. 5 nesil iPad modelinde iPad mini'ye benzer gövde yapısı ve A7X işlemcisi kullanılacağı belirtiliyor.

iPad mini 2 konusunda ise farklı görüşler mevcut. Bir kısım analiz uzmanları bu etkinlikte Retina ekranlı iPad mini 2 modelinin lanse edilemesini bekliyor. Diğer kısım ise bu etkinlikte Retina ekranı olmayan ancak donanım açısından güncellenmiş bir iPad mini 2 modelinin bizi beklediği konusunda hem fikir. Retina ekranlı iPad mini 2 modeli ise gelecek yıl tanıtılacak. 

Başka bir analiz uzmanı Brian White, Asya'daki tedarik zinciri firmaları ziyareti sonrasında Retina ekranlı iPad mini 2 modelinin bu yıl tanıtılmayacağı kanısına varmış. Apple bu yıl güncellenmiş bir iPad mini 2 modelini tanıttıktan sonra muhtemelen gelecek yılın ilk aylarında Retina ekranlı iPad mini 2 modelini tanıtacak. 

Retina ekranlı iPad mini 2 modelinin bu yıl tanıtılmamasına gerekçe olarak ise panel tedariği konusunda sıkıntılar yaşanması gerekçe gösteriliyor. Ancak Apple tarafında resmi bir duyuru olmadığı için etkinlikte bizi nelerin karşılayacağı tam olarak bilinmiyor.  

http://vr-zone.com/articles/analyst-believes-apple-retina-ipad-mini-isnt-going-announced-year/60382.html Yorum Yaz
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Olgun Penguen 5 yıl en beğenilen
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casperfriendly 5 yıl
ekrem71 ortalığı karıştırdın yine bayramda yapma bari:-)
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Scott23 5 yıl
Eğer ipad mini retiyla gelmesse boşa beklemiş oluruz.
Eğer şimdi ipad mini tanıtıp gelecek senenın başı diyor yanı 2014'un başlarında retinayı tanıtırsa 4 ayda 2 yenı ıpad mini olucak ayrı bır rezillik.
Apple ne yapmaya çalışıyor anlamak zor.
Eğer ipad mini retiyla gelmesse boşa beklemiş oluruz.Eğer şimdi ipad mini tanıtıp gelecek senenın başı diyor yanı 2014'un başlarında retinayı tanıtırsa 4 ay...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
donanaım haberin şu apple olasık haberleri sıktı
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DH Misafiri 5 yıl
Sadece 1 günde atlanan Sony haberleri...Apple ve samsungun kılıf haberleri bile yapırken...
1.Xperia Z1 saygın kamera inceleme sitesiDxOMark incelemesinde 1020yi geçti... xperiablog.net/...
2.Z1 ve Z ultra 3. güncellemelerini aldı...Kamera,ekran,pil ve wifi gücü elden geçirildi gece performansı arttırıldı.Z ultranın kalem hassasiyeti arttı...http://www.xperiablog.net/2013/10/15/sony-confirms-new-update-rolling-for-xperia-z1-and-xperia-z-ultra-change-log-detailed/
3.Z ultra için ekstra pil ve kalemli kılıf tanıtıldı... xperiablog.net/...
4.Z ultra ve Z1 in albüm uygulaması güncellendi...http://www.xperiablog.net/2013/10/16/new-album-app-5-2-a-0-6-released-for-xperia-z1-z-ultra/
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Olabilir, çıkabilir, yapılabilir, görebilir, konabilir, çıkabilir li haberlerden sonra
tanıtılmayabilirli haberler de çıktıya forumun sonu hayırola. Arkadaş çıkmayacak şeyin haberimi olur, şakamı bu?
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goenitz117 5 yıl
Retina olmazsa kim alır o cihazı
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Trecc11 5 yıl
retina olmazsa bende boşuna beklemiş olucam demektir, neyse az bi zaman kaldı bakalım nasıl bi ürün gelcek
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Psydia 5 yıl
Vibrant
ipad minide 2048x1536 çözünürlükle yazılar,görüntüler vs. 8 inçte sıkıntı olmaz mı arkadaşlar?

Olmaz niye olsun ki. İphone 3gs'den 4'e geçerken problem olmadı, tüm yazılar ve resimlerin boyutu 2 ile çarpıldı. Bunda da aynısı olacaktır.
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Awesome 5 yıl
Retina tablet ucuz olsun diye yok mantıken. Bence retina koymak yerine çözünürlüğü arttırsalar daha ucuz yollu şekilde, tabletinde fiyatı aynı kalsa tadından yenmez. Çünkü retina koyarlarsa en ucuz iPad Mini 2 1.000 lira olacak.
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koyunsavar 5 yıl
Bu konunun ustunde niye bukadar kafa yoruyorsunuz anlamiyorum retina denen seyin ne olduguna baktim ppi degeri 300 civarinda olan ekran yaziyor buna nasil bir mana yukluyorsunuz bilmiyorum ama piyasada ppi degeri cok daha yuksek olan birsuru alet var hicbirinin basinda retina getina sexi oyle bisey yazmiyor bu karin agrisi igrenc sirkette uretmedigi satin aldigi ekranlarin basina 1 kelime ekleyerek ortaligi birbirine katiyor
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vamp 5 yıl
ipad mini ucuz bir üründür. Hangi ucuz üründe böyle bir çözünürlük olurki? Adamlar zaten büyük model ipadleri satmak için "benim tabletim retina" diyor. Ellerindeki bu lafı alıp ucuza sattığı ürüne koymazlar. ipad mini retina olursa mecburen fiyatı artar.
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balcis 5 yıl
kasasının çıktığ ıhaberlerde aynı ilk retina ipad'de olduğu gibi mini 2'nin de bir önceki nesilden az bir farkla kalın olduğu söyleniyordu. eğer söylenen doğruysa muhtemelen retina ekranın batarya ihtiyacından ötürü daha kalın olacaktır.
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ahmckr 5 yıl
Retinali olacak diye ipad mini 32 gbyi bekliyorum. Sadece parmak izi okuyucu koyup retina koymayacaklarsa gereksiz ancak retinali olursa ipad mini 1'i bitirecegi kesin. Apple boyle birsey yapmak istemeyeceginden dolayi banada retinali olmasi zor gibi geliyor, tanitima 4-5 gun kaldi ciksin gorelim. Ben retinali olmasi icin bekliyorum.
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LilTunechi 5 yıl
Retina gelmez normal ipadin satışını baltalar yamamen
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mizantropia 5 yıl
Retina gelmeyecekse hiç gelmesin
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