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Bugünkü "Süper Kanlı Mavi Ay" olayını NASA'nın canlı yayınıyla takip edin

Süper Ay, Mavi Ay ve Kanlı Ay olaylarının bir araya geldiği "Süper Kanlı Mavi Ay" tam 35 yılın ardından bugün ilk kez gözlemleniyor. Bu muhteşem olayı NASA'nın canlı yayınıyla takip edin.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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3 farklı doğa olayının aynı anda gerçekleştiği Süper Kanlı Mavi Ay, tam 35 yılın ardından bugün ilk kez gözlemlenecek. Mavi Ay, Süper Ay ve tam Ay tutulmasının aynı ana denk geldiği bu muhteşem doğa olayı, Türkiye'den de kısmen gözlemlenebilecek.

Süper Kanlı Mavi Ay nedir? 


Süper Kanlı Mavi Ay; Süper Ay, Mavi Ay ve tam Ay tutulması olaylarının bir arada gerçekleşmesiyle ortaya çıkan çok nadir bir doğa olayı. Süper Ay, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin en düşük seviyelerine kadar inmesi ve Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesiyle ortaya çıkıyor. Bugünkü Süper Ay, aynı ay içerisindeki ikinci dolunay olması nedeniyle aynı zamanda Mavi Ay olarak da biliniyor. Ancak "mavi" takma isminin aslen mavi rengiyle herhangi bir alakası yok.

Bugün aynı zamanda tam bir Ay tutulmasının gerçekleşecek olması nedeniyle Süper Mavi Ay, Dünya'nın gölgesinde kalacak. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.

Türkiye'den gözlemlenebilecek mi? 


2037 yılına kadar bir benzeri daha görülmeyecek olan Süper Kanlı Mavi Ay, bugün ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkelerinde en iyi şekilde gözlemlenebilecek. Türkiye'den ise akşam 18.34 saatinde kısmen, Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek

NASA'nın canlı yayınıyla takip edin


Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bizler gibi Süper Kanlı Mavi Ay'ı tüm ihtişamıyla gözlemleyemeyecek olanlar için de bir canlı yayın düzenliyor. NASA'nın canlı yayınını aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.


http://time.com/5124978/super-blue-blood-moon-eclipse-livestream/ Yorum Yaz
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
Vergiler yüzünden bizim gö..müz kanlı ay olmuş buda bir şey mi?

Hem de görmek için 35 sene beklemiyoruz biz, Devlet'imiz sağolsun, her soyunduğumuz da görüyoruz sayelerinde de....
Vergiler yüzünden bizim gö..müz kanlı ay olmuş buda bir şey mi?Hem de görmek için 35 sene beklemiyoruz biz, Devlet'imiz sağolsun, her soyunduğumuz d...
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sniper23 1 yıl
SUPER UBER DUBER ULTIMATE Kanlı Ay deseydi daha iyi olurdu.
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Spider_hip 1 yıl
Yarım saattir bekliyorum, bir denk gelemedim aya. Bu Iss 90-92dk da bir dünyanın etrafında tam tur atmıyor mu? Tam geçtiğinde mi açmışım nedir, bu ne şanstır. Denkleyen dk sını yazsın bari de üstüne 90dk koyalım :D
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VulonViing 1 yıl
İsim baya yaratıcı yalnız
iki mesaj üst üste gelmiş :(
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VulonViing 1 yıl
İsim baya yaratıcı yalnız
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alemburda34 1 yıl
Hep şu doğa olayları peşpeşe gelir oldu hepsindede bilmem kaç yılda bir ya biz çok şanslıyız yada birileri bizi yiyor. youtu.be/...
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Barni Moloztaş 1 yıl
Süper ay diyince aklıma iphonedo geldi
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KaleyDeskop 1 yıl
yorumları kapamışlar :D normalde yorumlar için girerdim nasa'nın kanalına.
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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
Vergiler yüzünden bizim gö..müz kanlı ay olmuş buda bir şey mi?

Hem de görmek için 35 sene beklemiyoruz biz, Devlet'imiz sağolsun, her soyunduğumuz da görüyoruz sayelerinde de....
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