Bugünkü "Süper Kanlı Mavi Ay" olayını NASA'nın canlı yayınıyla takip edin

3 farklı doğa olayının aynı anda gerçekleştiği Süper Kanlı Mavi Ay, tam 35 yılın ardından bugün ilk kez gözlemlenecek. Mavi Ay, Süper Ay ve tam Ay tutulmasının aynı ana denk geldiği bu muhteşem doğa olayı, Türkiye'den de kısmen gözlemlenebilecek.

Süper Kanlı Mavi Ay nedir?

Süper Kanlı Mavi Ay; Süper Ay, Mavi Ay ve tam Ay tutulması olaylarının bir arada gerçekleşmesiyle ortaya çıkan çok nadir bir doğa olayı. Süper Ay, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin en düşük seviyelerine kadar inmesi ve Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesiyle ortaya çıkıyor. Bugünkü Süper Ay, aynı ay içerisindeki ikinci dolunay olması nedeniyle aynı zamanda Mavi Ay olarak da biliniyor. Ancak "mavi" takma isminin aslen mavi rengiyle herhangi bir alakası yok.



Bugün aynı zamanda tam bir Ay tutulmasının gerçekleşecek olması nedeniyle Süper Mavi Ay, Dünya'nın gölgesinde kalacak. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.

Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?





NASA'nın canlı yayınıyla takip edin

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bizler gibi Süper Kanlı Mavi Ay'ı tüm ihtişamıyla gözlemleyemeyecek olanlar için de bir canlı yayın düzenliyor. NASA'nın canlı yayınını aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.



2037 yılına kadar bir benzeri daha görülmeyecek olan Süper Kanlı Mavi Ay, bugün ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkelerinde en iyi şekilde gözlemlenebilecek. Türkiye'den ise akşam 18.34 saatinde kısmen, Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecekAmerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bizler gibi Süper Kanlı Mavi Ay'ı tüm ihtişamıyla gözlemleyemeyecek olanlar için de bir canlı yayın düzenliyor. NASA'nın canlı yayınını aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.

http://time.com/5124978/super-blue-blood-moon-eclipse-livestream/