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Galaxy Note 10 detaylanıyor

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus modelleri büyük ekran, gelişmiş kamera, entegre parmak izi okuyucu, HDR10+ desteği, UFS 3.0 bellek teknolojisi gibi özelliklerle geliyor.
4 sa.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un önümüzdeki hafta resmiyet kazandıracağı Galaxy Note 10 amiral gemisi detaylanıyor. Ortaya çıkan pek çok sızıntı tasarım, donanım ve fiyatlandırma konusunda Galaxy Note 10 serisini açığa çıkardı.

Yıllardır Galaxy Note serisinde tek bir model görmeye alışmıştık. Galaxy S serisinde yaşanan değişim bu yıl Galaxy Note 10 modelini de etkiledi. Artık fiyata göre şekillenen iki farklı Galaxy Note 10 modeli olacak.

Galaxy Note 10 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Note 10 modelinde 6.3 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekranda Infinity-O çentik tasarımı benimsenirken agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor. Ekran Gorilla Glass 6 ile korunurken parmak izi okuyucu da entegre edilmiş. Ekran HDR10+ destekli.

Yonga seti tarafında 7nm sürecindeki Snapdragon 855 veya 8nm sürecindeki Exynos 9820 yer alacak. Bununla birlikte Samsung’un daha güçlü Snapdragon 855 Plus veya Exynos 9825 yonga setlerine yer vereceğini iddia edenler de var.

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Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde ana sensör yerini koruyor ancak f/1.5, f/1.8 ve f/2.4 üçlü dinamik aralığı ile dikkat çekiyor. 16MP çözünürlüğünde ikinci sensör süper geniş açıya sahip. 12MP çözünürlüğündeki f/2.1 sensör ise 2x optik yakınlaştırma yapıyor ve ışığı daha iyi yakalıyor. Kamera paketi 4K 60fps video kaydı, yapay zekâ modları ve OIS sunuyor. Ön kısımda ise 10MP çözünürlüğünde Dual Pixel odaklamalı sensör yer alıyor. Tüm sensörler HDR10+ destekli.

3600mAh kapasiteli batarya 25W kablolu ve 12W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip. 8GB RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama kapasitesi olsa da microSD girişinin olmayacağı ifade ediliyor. Galaxy Note 10 için 999 Avro fiyat seviyesi konuşuluyor.

Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve fiyatı

Galaxy Note 10 Plus haliyle daha büyük ve bazı açılardan daha iyi bir model olacak. Ekran tarafında 6.8 inçlik 3040 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir panel yer alıyor. Kaplama ve çentik tasarımları aynı kalıyor.

12GB RAM ve 256GB/512GB UFS 3.0 depolama seçenekleri yanında microSD desteği bu modelde yer alacak. 4300mAh kapasiteli batarya 45W kablolu ve 20W kablosuz hızlı şarj desteği ile donatılmış. Kamera tarafında ekstra bir 3D ToF derinlik sensörü yer alıyor. Galaxy Note 10 Plus için 1149 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. S-Pen kaleminin ise 4096 baskı hassasiyet seviyesi ve 70 milisaniye gecikme süresine sahip olacağı ifade ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note-10-specs-features-release-date-leak_id117668 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 sa.
Note 10 Plus'ın fiyatı 1149 avro 😂
Note 10 zaten bir seçenek mi onu anlayamadım. Ucuz, daha küçük isteyen gider S10 serisinden bir telefon alır.
Telefon modellerini sadeleştireceklerine, karmaşıklaştırıyorlar. S serisinin üçe ayrıldığı yetmemiş gibi(S10 5G var bir de ekstradan), Note'u da iki modele ayırmışlar. Senede 5 amiral gemisi.
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tkbey 3 sa.
iris tarayıcı, kızıl öresi yüz aydınlatan sensör, bildirim ledi, pressure home butonu, kulaklık jakı, fm radiosu, infrared verici, bixby butonu kalkmış biz bu butona el fenerini atardık, sessize alma butonu olarak kullanırdık. Donanım zenginliğini sadece işlemci hızı ve ram kapasitesine indirgediler. Note kullanıcısı düz ekranlı çentiksiz telefon istiyor !
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terimer 4 sa.
Gel 7 Agustos gel :-)
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s_mail 4 sa.
note serisi ekstra sensörleri ile öne çıkıyordu zamanında. artık sensörleri de kaldırmışlar. kalemli cihaz olmuş. normal bir androidle tek farkı içinden kalemin çıkması.
Not 9 kullancısı olarak çok farklı bir şey bekliyordum.
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terimer 4 sa. s_mail
S serisi ile Note serisini birbirinden ayiran en buyuk fark zaten kalemin olmasiydi ve halen de oyle. "Ekstra sensor" derken tam olarak hangi sensorleri kastediyorsunuz ?
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MrKattchup 4 sa.
Bence şık duruyor ama kamera deliği yerine biraz daha uzun ve ince bi çentik konsa en azından simetrik ve göze dolgun gelirdi böyle ölü piksele benziyor.
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