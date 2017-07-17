Bundle 3. yılında iPhone 7 hediye ediyor!

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Türkiye’nin en çok tercih edilen haber okuma uygulamalarından olan Bundle, ülkemizdeki başarısının yanı sıra farklı ülkelerde de küresel ölçekli rakiplerinin zaman zaman önüne geçmeyi başarıyor. 17 farklı ülkeden 8000’in üzerinde kaynağı kullanıcılarla buluşturan platform, 500 binden fazla aktif kullanıcısı ile önemli bir güç.

Ayda 2 milyon farklı haberi kullanıcılarına hızlı bir şekilde ulaştıran ve editoryal filtreden geçirilmiş bildirimler ile gündemi anbean takip etmeye imkan tanıyan yazılım, toplamda 50 milyon üzerinde görüntüleme elde etmiş. Google Play Store’da ve AppStore’da sürekli önerilen yazılımlar arasında gösterilen Bundle, kullanıcılarına teşekkür etmek adına üçüncü yılında 3 iPhone 7 hediye ediyor.

Kullanıcıların kampanyaya katılmak için öncelikle Bundle’ı Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarına indirmesi gerekiyor. Sonrasında uygulama içinde yer alan katılım formunu doldurup, çekilişe dahil olabiliyor. Kampanya koşulları ve diğer detaylar için kaynaktaki yer alan bağlantıyı ziyaret edebilir veya buradaki bağlantıdan Bundle’ı indirebilirsiniz.

http://bundlenews.co/kampanya