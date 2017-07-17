Bundle 3. yılında iPhone 7 hediye ediyor!

Ayda 2 milyon farklı haberi kullanıcılarına hızlı bir şekilde ulaştıran ve editoryal filtreden geçirilmiş bildirimler ile gündemi anbean takip etmeye imkan tanıyan yazılım, toplamda 50 milyon üzerinde görüntüleme elde etmiş. Google Play Store’da ve AppStore’da sürekli önerilen yazılımlar arasında gösterilen Bundle, kullanıcılarına teşekkür etmek adına üçüncü yılında 3 iPhone 7 hediye ediyor.
Kullanıcıların kampanyaya katılmak için öncelikle Bundle’ı Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarına indirmesi gerekiyor. Sonrasında uygulama içinde yer alan katılım formunu doldurup, çekilişe dahil olabiliyor. Kampanya koşulları ve diğer detaylar için kaynaktaki yer alan bağlantıyı ziyaret edebilir veya buradaki bağlantıdan Bundle’ı indirebilirsiniz.
http://bundlenews.co/kampanya Yorum Yaz Paylaş Tweetle
topladıkları bilgiler de önce tatil tur şirketlerine satılacak, onlar araba bayilerine satacak, onlar da malafat büyütücülere