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Bundle 3. yılında iPhone 7 hediye ediyor!

Türkiye’nin yanı sıra küresel ölçekte de başarılı işlere imza atan Bundle, üçüncü yılında kullanıcılarına iPhone 7 hediye ediyor. İşte Bundle’dan iPhone 7 kazanmak için yapmanız gerekenler:
1 yıl
10b
1
39
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bundle 3. yılında iPhone 7 hediye ediyor!
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Türkiye’nin en çok tercih edilen haber okuma uygulamalarından olan Bundle, ülkemizdeki başarısının yanı sıra farklı ülkelerde de küresel ölçekli rakiplerinin zaman zaman önüne geçmeyi başarıyor. 17 farklı ülkeden 8000’in üzerinde kaynağı kullanıcılarla buluşturan platform, 500 binden fazla aktif kullanıcısı ile önemli bir güç.

 

Ayda 2 milyon farklı haberi kullanıcılarına hızlı bir şekilde ulaştıran ve editoryal filtreden geçirilmiş bildirimler ile gündemi anbean takip etmeye imkan tanıyan yazılım, toplamda 50 milyon üzerinde görüntüleme elde etmiş.  Google Play Store’da ve AppStore’da sürekli önerilen yazılımlar arasında gösterilen Bundle, kullanıcılarına teşekkür etmek adına üçüncü yılında 3 iPhone 7 hediye ediyor.

 

Kullanıcıların kampanyaya katılmak için öncelikle Bundle’ı Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarına indirmesi gerekiyor. Sonrasında uygulama içinde yer alan katılım formunu doldurup, çekilişe dahil olabiliyor. Kampanya koşulları ve diğer detaylar için kaynaktaki yer alan bağlantıyı ziyaret edebilir veya buradaki bağlantıdan Bundle’ı indirebilirsiniz.

 
 

http://bundlenews.co/kampanya Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
man utd 1 yıl en beğenilen
Katılımcılar arasında sadece "1" kişi kazanamayacak deseler o 1 ben olurum..
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bartlebyandco 1 yıl
bana ciksa da ihtiyaci olan birine satsam.
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blekwolf 1 yıl
bedava reklam yapmak isteyen iphone çekilişi yapıyor. kime çıkacağı da önceden belli
topladıkları bilgiler de önce tatil tur şirketlerine satılacak, onlar araba bayilerine satacak, onlar da malafat büyütücülere
bedava reklam yapmak isteyen iphone çekilişi yapıyor. kime çıkacağı da önceden bellitopladıkları bilgiler de önce tatil tur şirketlerine satılacak, onlar a...
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Flag SHİP Killer 1 yıl
Katılım formunu ben bulmadım
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Uwais 1 yıl
çekiliş oldu mu ?
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Mr.Fork 1 yıl
Yıllardır böyle şeylere girerim bir kere teğet bile geçmedi
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Feather 1 yıl
Yine baş çıktı...
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MysticDesign 1 yıl
Iphone görselindeki 3d model ve renderı bana ait benden izinsiz kullanılmış nasıl şikayet edebilirim
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qeep 1 yıl
Çekiliş hangi gün yapılacaktı ki!?
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Deve Katili 1 yıl qeep
qeep
Çekiliş hangi gün yapılacaktı ki!?

1 tane yetmez mi
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qwerty18 1 yıl
Çekilişe katılmak istiyorum
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Ardaceyhan 1 yıl
bana çıktı :D :D
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bahadir_bado 1 yıl
Hediyesi biryana yaklaşık 1 senedir kullandığım ve onlarca kişiye tavsiye ettiğim haber uygulamasıdır. Yerli bir girişim desteklenmeli bence.
Iphone hediyesi ise emin olun çok sağlam reklam yapmıştır.
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