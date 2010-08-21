Bunu da yaptılar: Bugatti Veyron tasarımlı cep telefonu

Daha çok Apple, Nokia ve HTC gibi üreticilerin popüler modellerini klonlamakla tanınan Çin merkezli telefon üreticileri bu sefer öyle bir modele imza attılar ki şaşırmamak elde değil. Bugatti Phone olarak isimlendirilen bu telefon, tasarım olarak dünyanın en hızlı yol otomobili olarak gösterilen Bugatti Veyron'u esas alıyor. Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da biz bununla ilgilenmiyoruz zira telefon görünüm olarak çocuklar için hazırlanan "oyuncak" telefonları andırsa da o gerçek ve çalışıyor. Hem fiziksel tuş takımına hem de dokunmatik ekrana sahip olan telefon, videodan da görülebileceği üzere medya dosyalarını da oynatabiliyor.

Bugatti markasıyla ilgili lisans sorunları nedeniyle muhtemelen uluslararası pazarlara çıkamayacak olan bu telefonun satış anlamında ne derece başarılı olacağını kestirmek zor olsa da farklı bir telefon olduğu su götürmez bir gerçek.