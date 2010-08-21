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Bunu da yaptılar: Bugatti Veyron tasarımlı cep telefonu

9 yıl (Son Güncelleme: 2 ay)
34,1b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha çok Apple, Nokia ve HTC gibi üreticilerin popüler modellerini klonlamakla tanınan Çin merkezli telefon üreticileri bu sefer öyle bir modele imza attılar ki şaşırmamak elde değil. Bugatti Phone olarak isimlendirilen bu telefon, tasarım olarak dünyanın en hızlı yol otomobili olarak gösterilen Bugatti Veyron'u esas alıyor. Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da biz bununla ilgilenmiyoruz zira telefon görünüm olarak çocuklar için hazırlanan "oyuncak" telefonları andırsa da o gerçek ve çalışıyor. Hem fiziksel tuş takımına hem de dokunmatik ekrana sahip olan telefon, videodan da görülebileceği üzere medya dosyalarını da oynatabiliyor.

Bugatti markasıyla ilgili lisans sorunları nedeniyle muhtemelen uluslararası pazarlara çıkamayacak olan bu telefonun satış anlamında ne derece başarılı olacağını kestirmek zor olsa da farklı bir telefon olduğu su götürmez bir gerçek.


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@Majesty 9 yıl
Cok itici geldi ne öyle oyuncak araba gibi
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Rain-Man 9 yıl
tutulmaz bence...
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BaDRuLe 9 yıl
ahaha ben demiştim
alın size bugatti veyron telefon
focalprice.com/...
hem de 118 dölardan XD
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GoldPunch 9 yıl
Pek güzel diyemeceğim, abarttılar artık. Tamam çok süper araba ama bunun tasarımının cep telefonuna yapmak mantıksız.
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PortakalÇorbası 9 yıl
o cebe sığmaz


İlk başta araba sandım
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_HD_ 9 yıl
bunu kulağımıza koysak yolda bize baya gülerler ya
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