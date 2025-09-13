iPhone 17 modellerinin ekran ve pil değişim ücreti belli oldu

iPhone 17 batarya değişim ücreti ne kadar?
iPhone 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni iPhone Air için pil değişim ücreti 5.799 TL iken, bu yıl daha fazla beğenilen düz iPhone 17 modeli için batarya değişim ücreti 4.799 TL.
iPhone 17 ekran değişim fiyatı ne kadar?
Ekran onarım ücretlerinde daha fazla artış söz konusu. Düz iPhone 17, Air ve 17 Pro için ekran değişim ücreti 15.999 TL. iPhone 17 Pro Max modelinde 18.499 TL’ye çıkıyor. Bu, Apple’ın şimdiye kadar belirlediği en pahalı ekran onarım fiyatı.
Hem ekranı hem de arka camı kırarsanız, 17, 17 Pro ve Air için onarım maliyeti 20.239 TL. 17 Pro Max modelinde fiyatı 22.899 TL’ye çıkıyor. iPhone 17, bir dönem Pro serisiyle sınırlı olan ProMotion ve diğer gelişmiş ekran özelliklerini taşıdığından Pro ile aynı ücretlendirilmiş olabilir.
|Servis türü
|iPhone 17
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|iPhone Air
|Batarya (Pil)
|4.799 TL
|5.799 TL
|5.799 TL
|5.799 TL
|Ekran
|15.999 TL
|15.999 TL
|18.499 TL
|15.999 TL
|Arka cam
|7.739 TL
|7.739 TL
|7.739 TL
|7.739 TL
|Ekran + Arka cam
|20.239 TL
|20.239 TL
|22.899 TL
|20.239 TL
|Arka kamera
|8.299 TL
|12.499 TL
|12.499 TL
|8.299 TL
|Başka hasar
|50.999 TL
|66.499 TL
|73.999 TL
|58.999 TL
Bu fiyatların garanti kapsamı dışındaki onarım ücretleri olduğunu belirtmek gerekiyor.
iPhone 17 Türkiye'de ön satışta
iPhone 17 Türkiye'de ön satışta

iPhone 17, 12 Eylül'de Türkiye'de de ön satışa çıktı. iPhone 17 256GB fiyatı 78 bin TL, iPhone 17 Pro 256GB fiyatı 108 bin TL, iPhone 17 Pro Max 256 GB fiyatı 120 bin TL. iPhone Air modeli de 98 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta.
hayret vagbotlar çamur atmamış...