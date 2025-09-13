Giriş
    iPhone 17 modellerinin ekran ve pil değişim ücreti belli oldu

    Apple, iPhone 17 servis ücretlerini açıkladı. iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro Max modeli için ekran ve batarya değişim fiyatı ne kadar öğrenmiş olduk.    

    iPhone 17 Pro Max batarya değişim ücreti Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 17 serisinin onarım maliyetinin ne kadar olacağını açıkladı. Pil değişim ücreti geçen yılki iPhone 16 serisine kıyasla biraz arttı. İşte tüm iPhone 17 serisinin onarım ve pil değişim fiyatları:

    iPhone 17 batarya değişim ücreti ne kadar?

    iPhone 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni iPhone Air için pil değişim ücreti 5.799 TL iken, bu yıl daha fazla beğenilen düz iPhone 17 modeli için batarya değişim ücreti 4.799 TL.

    iPhone 17 ekran değişim fiyatı ne kadar?

    Ekran onarım ücretlerinde daha fazla artış söz konusu. Düz iPhone 17, Air ve 17 Pro için ekran değişim ücreti 15.999 TL. iPhone 17 Pro Max modelinde 18.499 TL’ye çıkıyor. Bu, Apple’ın şimdiye kadar belirlediği en pahalı ekran onarım fiyatı.

    Hem ekranı hem de arka camı kırarsanız, 17, 17 Pro ve Air için onarım maliyeti 20.239 TL. 17 Pro Max modelinde fiyatı 22.899 TL’ye çıkıyor. iPhone 17, bir dönem Pro serisiyle sınırlı olan ProMotion ve diğer gelişmiş ekran özelliklerini taşıdığından Pro ile aynı ücretlendirilmiş olabilir.

    iPhone 17 servis ücretleri
    Servis türü iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone Air
    Batarya (Pil) 4.799 TL 5.799 TL 5.799 TL 5.799 TL
    Ekran 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL 15.999 TL
    Arka cam 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL
    Ekran + Arka cam 20.239 TL 20.239 TL 22.899 TL 20.239 TL
    Arka kamera 8.299 TL 12.499 TL 12.499 TL 8.299 TL
    Başka hasar 50.999 TL 66.499 TL 73.999 TL 58.999 TL

    Bu fiyatların garanti kapsamı dışındaki onarım ücretleri olduğunu belirtmek gerekiyor.

    iPhone 17 Türkiye'de ön satışta

    iPhone 17, 12 Eylül’de Türkiye’de de ön satışa çıktı. iPhone 17 256GB fiyatı 78 bin TL, iPhone 17 Pro 256GB fiyatı 108 bin TL, iPhone 17 Pro Max 256 GB fiyatı 120 bin TL. iPhone Air modeli de 98 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

