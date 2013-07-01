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Buradaengellendim.com, Avrupa E-gönüllülüğü Keşfet yarışmasında üçüncü oldu

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Buradaengellendim.com, Avrupa E-gönüllülüğü Keşfet yarışmasında üçüncü oldu

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin desteklediği Burada Engellendim projesinin internet sitesi olan Buradaengellendim.com, Varşova'da düzenlenen E-gönüllülüğü Keşfet yarışmasında üçüncülük ödülü aldı.

Burada Engellendim projesi, erişilebilirlik sorunlarını ortadan kaldırmak ve engellilerin önüne çıkan engelleri deşifre ederek çözüme ulaştırmak amacıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak başlatıldı. Projenin internet sitesi www.buradaengellendim.com yetersiz mimari düzenlemeler sebebi ile sosyal hayatta engellenen herkesin sesini duyurmayı hedefliyordu.

Projenin temeli TOFD Yönetim Kurulu üyesi olan Semra Çetinkaya'nın trafik kazası sonucu omurilik felçlisi olmasının ardından kızı Tuğba Çetinkaya'nın, engellilerin sokakta karşılaştıkları sıkıntıları birebir yaşamaya başlayarak fotoğraflamasıyla atıldı. 

Sitede engelli alanların fotoğraflanıp adresleriyle deşifre edilmesi imkanı sunulduğu için proje büyük destek gördü. Siteye Tunceli'den İzmir'e kadar Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraflar yüklendi. Projenin amacı, 5378 Sayılı kanunun sorumlulara işletme, kurum veya işyerlerini engellilerin rahatça erişebileceği şekilde düzenlenmesi için verdiği süre bitene kadar gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. Sitede halen engelli erişimine açılmayan mekanların ne kadar olduğu ve ne kadarının düzenlendiği gibi bilgiler yer alıyor.

Avrupa Birliği kapsamında gönüllülük hareketi içerisinde yer alan E-gönüllülüğü Keşfet yarışması Orange ve France Telecom tarafından düzenlenen bir yarışma ve takip edilirlik ve katılımın yüksekliği kriterlerine göre siteleri değerlendiriyor. Buradaengellendim.com sitesi takipçi ve katılım oranına göre 24 ülkeden 72 proje arasından finale kaldı ve üçüncü olmayı başardı. Siteye ödülü Varşova'da düzenlenen törenle verildi.

www.buradaengellendim.com Yorum Yaz
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