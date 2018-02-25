Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu

Teknoloji Editörü
BitTorrent Inc. daha önce de duyurmuş olduğu uTorrent Web hizmetini kullanıma açtığını duyurdu. uTorrent'in web istemcisi olarak çalışan uTorrent Web, internet tarayıcısı üzerinden torrent dosyalarını indirebilmenizi sağlıyor. Sistemin uzun vadede uTorrent'in orijinal yazılımına rakip olması bekleniyor.
BitTorrent'ten iddialı bir proje: uTorrent Web
Milyonlarca kullanıcısı olan uTorrent, son yıllarda hata düzeltmeleri dışında radikal bir yenilik sunmuyordu. BitTorrent Inc. mevcut yazılımı yenilemek yerine iddialı bir proje başlattı. Sessiz sedasız başlatılan uTorrent Web projesi, kullanıcılara Chrome veya Firefox gibi internet tarayıcılar üzerinden torrent indirebilme ve paylaşabilme olanağı sunuyor.https://web.utorrent.com adresine girerek uTorrent Web yazılımını bilgisayarınıza yüklemek. Daha sonra torrent dosyaları web tarayıcınızla ilişkilendiriliyor ve torrent dosyalarını pratik bir şekilde indirip, paylaşabiliyorsunuz.
https://torrentfreak.com/new-utorrent-web-streams-and-downloads-torrents-in-your-browser-180223/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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