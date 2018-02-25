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Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu

Kullanıcıların web tarayıcısı üzerinden torrent dosyalarını indirebilmelerine olanak sağlayan "uTorrent Web" kullanıma açıldı. Kolaylık sağlayacak yeni sistemin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
5,9b
1
13
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz
BitTorrent Inc. daha önce de duyurmuş olduğu uTorrent Web hizmetini kullanıma açtığını duyurdu. uTorrent'in web istemcisi olarak çalışan uTorrent Web, internet tarayıcısı üzerinden torrent dosyalarını indirebilmenizi sağlıyor. Sistemin uzun vadede uTorrent'in orijinal yazılımına rakip olması bekleniyor.

BitTorrent'ten iddialı bir proje: uTorrent Web

Milyonlarca kullanıcısı olan uTorrent, son yıllarda hata düzeltmeleri dışında radikal bir yenilik sunmuyordu. BitTorrent Inc. mevcut yazılımı yenilemek yerine iddialı bir proje başlattı. Sessiz sedasız başlatılan uTorrent Web projesi, kullanıcılara Chrome veya Firefox gibi internet tarayıcılar üzerinden torrent indirebilme ve paylaşabilme olanağı sunuyor.
uTorrent Web'in çalışma sistemi ise oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey https://web.utorrent.com adresine girerek uTorrent Web yazılımını bilgisayarınıza yüklemek. Daha sonra torrent dosyaları web tarayıcınızla ilişkilendiriliyor ve torrent dosyalarını pratik bir şekilde indirip, paylaşabiliyorsunuz.
https://torrentfreak.com/new-utorrent-web-streams-and-downloads-torrents-in-your-browser-180223/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Torrentfreak+%28Torrentfreak%29 Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Girdim siteye yine bir şeyler indirip kurmamı istedi. E ne anladım ben bu işten..
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Frobisher 1 yıl
qBittorrent varken bunlara gerek yok.
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Turkforce 1 yıl
Normal sürümde web olarak kullanmaya izin veriyordu zaten.
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farevel 1 yıl
iPhone da olur mu
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sniper23 1 yıl
Torrent programı deyince Tixati der geçerim.
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caution 1 yıl
ben uzun zamandır kullanıyordum web arayüzlü olanı
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Guest-ACB5B9068 1 yıl
Web yazılımının Mac desteklemiyor oluşu. Exe dosyası iniyor.
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keremec 1 yıl en beğenilen
Girdim siteye yine bir şeyler indirip kurmamı istedi. E ne anladım ben bu işten..
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Grkwnxs 1 yıl
Konuyla alakasız ama turktorrent den haberi olan var mı? 2-3 gün önce mahkeme kararı ile yasaklandı sonra .co domain e geçtiler şimdi 404 not found hatası veriyor geri açılır mı acaba? Arena-tr den sonra bu da kapanırsa kötü olacak
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MPT-76 1 yıl Grkwnxs
Bir kaç gündür girmiyordum ne ara oldu bunlar. Neler olmuş böyle. Cidden arena-tr den sonra bu da kapanırsa çok kötü olacak.
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ssbrutality 1 yıl Grkwnxs
Asıl Turkdepo kapandı ona ayar oldum.
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tarayıcı, chrome ve
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