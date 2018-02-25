Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu

BitTorrent Inc. daha önce de duyurmuş olduğu uTorrent Web hizmetini kullanıma açtığını duyurdu. uTorrent'in web istemcisi olarak çalışan uTorrent Web, internet tarayıcısı üzerinden torrent dosyalarını indirebilmenizi sağlıyor. Sistemin uzun vadede uTorrent'in orijinal yazılımına rakip olması bekleniyor.

BitTorrent'ten iddialı bir proje: uTorrent Web

Milyonlarca kullanıcısı olan uTorrent, son yıllarda hata düzeltmeleri dışında radikal bir yenilik sunmuyordu. BitTorrent Inc. mevcut yazılımı yenilemek yerine iddialı bir proje başlattı. Sessiz sedasız başlatılan uTorrent Web projesi, kullanıcılara Chrome veya Firefox gibi internet tarayıcılar üzerinden torrent indirebilme ve paylaşabilme olanağı sunuyor.

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