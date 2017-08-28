Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin

Kripto bara birimlerine olan ilgi giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta Estonya’nın dijital para birimi ESTCOIN oluşturacağı haberini paylaşmıştık. Şimdi de Burger King, kripto para birimi işine giriyor. Firma, WhopperCoin adını vereceği para birimi ile Rusya’da dijital pazara giriş yapacak.

Ayrıca Bkz. "Estonya kendi dijital parasını çıkarıyor: Estcoin"

Edinilen bilgilere göre Burger King müşterileri satın aldıkları her Whopper için, özel kripto para cüzdanlarında WhopperCoin kazanacaklar. Henüz kazanılan paraların kullanım alanıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Kimilerine göre WhopperCoin atılımı, Rusya’daki Burger King restoranlarında uygulanması planlanan BitCoin ödeme yönteminin ilk ayağını oluşturuyor.

Wawes Blok Zinciri Üzerinde Oluşturulacak

Dolaşımdaki WhopperCoin sayısının 1 milyar adet olması planlanıyor. Tıpkı Ethereum gibi Waves’in blok zinciri üzerinde oluşturulacak.

Çok uzak olmayan bir zamanda kripto bara birimleri hayatımızın parçası olacak. Estonya devletinin kendi para birimini oluşturma girişiminin ardından Ukrayna ve Rusya devleri de bu konuda plan yapmaya başladılar. Kripto para birimleri bugüne kadar resmi kurumlardan bağımsız yapıdaydı. Bakalım bundan sonra dijital para birimlerinin akıbeti nasıl olacak.





https://www.cnbc.com/2017/08/28/burger-king-russia-cryptocurrency-whoppercoin.html