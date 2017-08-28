Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin

Dijitalleşen yaşamımızda para birimlerimiz de dijitalleşiyor. Estonya'nın dijital para birimi atılımından sonra Burger King de kendi kripto para birimini oluşturuyor.
1 yıl
5,8b
1
22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin

Kripto bara birimlerine olan ilgi giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta Estonya’nın dijital para birimi ESTCOIN oluşturacağı haberini paylaşmıştık. Şimdi de Burger King, kripto para birimi işine giriyor. Firma, WhopperCoin adını vereceği para birimi ile Rusya’da dijital pazara giriş yapacak.

Ayrıca Bkz. "Estonya kendi dijital parasını çıkarıyor: Estcoin"

Edinilen bilgilere göre Burger King müşterileri satın aldıkları her Whopper için, özel kripto para cüzdanlarında WhopperCoin kazanacaklar. Henüz kazanılan paraların kullanım alanıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Kimilerine göre WhopperCoin atılımı, Rusya’daki Burger King restoranlarında uygulanması planlanan BitCoin ödeme yönteminin ilk ayağını oluşturuyor.

Wawes Blok Zinciri Üzerinde Oluşturulacak

Dolaşımdaki WhopperCoin sayısının 1 milyar adet olması planlanıyor. Tıpkı Ethereum gibi Waves’in blok zinciri üzerinde oluşturulacak.

Çok uzak olmayan bir zamanda kripto bara birimleri hayatımızın parçası olacak. Estonya devletinin kendi para birimini oluşturma girişiminin ardından Ukrayna ve Rusya devleri de bu konuda plan yapmaya başladılar. Kripto para birimleri bugüne kadar resmi kurumlardan bağımsız yapıdaydı. Bakalım bundan sonra dijital para birimlerinin akıbeti nasıl olacak.



https://www.cnbc.com/2017/08/28/burger-king-russia-cryptocurrency-whoppercoin.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kirk Lee 1 yıl en beğenilen
Kripto para işinin b*ku çıkmaya başladı
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 1 yıl

oldu olacak her marka kendi coinini çıkarsın, gittikçe saçmalamaya başladılar artık,
yakında hükümetler tek yasayla yasağı koyduklarında (evet bir çoğu böyle bir yasa uygularsa)
o paraları görürüm ben, 4000 den nasıl 0,0-1 lere gidiyor, sent bile etmeyecek,
olacağı yazayım direkt ÇÖP !
oldu olacak her marka kendi coinini çıkarsın, gittikçe saçmalamaya başladılar artık,yakında hükümetler tek yasayla yasağı koyduklarında (evet bir çoğu b...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 1 yıl infom@n
infom@n

Para dediğin nesnenin üstünde Atatürk yoksa değersizdir.

Şimdi sana 100 dolar verseler almicak misin?
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rylai2113 1 yıl
BimCoin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
sanal para dediğiniz şey, aynı zamanda sanal bir çek ve senettir !
bu gün +1 kredisi olanın, yarın -1 kredisi olunca
bu sistemden nasıl çıkılır diyen çok şikayet edeni olacak !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
bu iş böyle giderse
sanal para değil ama gerçek bir ekonomik kriz kapıda herkes bunu iyice anlasın !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Suyunu çıkarmayı çok seviyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 1 yıl
Para dediğin nesnenin üstünde Atatürk yoksa değersizdir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 1 yıl infom@n
infom@n

Para dediğin nesnenin üstünde Atatürk yoksa değersizdir.

Şimdi sana 100 dolar verseler almicak misin?
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 1 yıl
RTEcoin ne zaman çıkacak almayı düşünüyorum :D :D :D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xan'ela 1 yıl aspirin_00
aspirin_00
RTEcoin ne zaman çıkacak almayı düşünüyorum :D :D :D

bitcointalk.org/...
Var zaten
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 1 yıl
DoHaCoin ne zaman gelecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 1 yıl
Ripple trenini kaçırmadan yatırımınızı yapın.
Şuan yatıracağınız parayı ekimde %50 katlarsınız kısa vade de.
Tabi zirvede satacaksınız. Ripple'ın yolu uzun ama sağlam ilerliyor.
90 nın üzerinde banka ve işletme altyapısını kullanmaya başladı.
yıl sonunda bir kaç ödeme kuruluşu duyuracaklar diye tahmin ediyorum.
alipay gibi mesala ama bu büyüklükte olmayabilir.
Yatırıcımcıları arasında google var. Japonyadaki bankaların %70 civarı bu sisteme geçmeye hazırlanıyor. Kore ye girmeye hazırlanıyorlar. Bir kaç ülkenin merkez bankası bu yapıyı deniyor. Türkiyeden akbank bile bu protokolü deniyor. Gelecekburda.
hedehodocular için;
market cap - hiç bir kriter değildir, ama bu kadar coin var 2 dolar olsa bu kadar eder bitcoini geçer zırlamalarına gerek yok.
bankalar XRP niye kullansın - doğru bankalar sadece ripple blockchaini kullanarak para gönderimi sağlayabilir ki bu bitcoin-ethereum değerlerinden bile kat kat hızlıo ve güvenli. Ama blockchain de XRP kullanmak bu işlemi %40 lara varan oradan hızlandırıyor. japon bankalar konsorsiyum başkanı bile XRP kullanacaklarını açıklamışken bunlar boş.
Son olarak, ripple kapitalist sistemin bir parçası yasal bir yeni düzendir.
Geri kalan 100lerce coin hedehodo coinidir. Bir açıklama ile ertesi gün pul bile alamazsınız o paralarla.
ethereum BM bazlı kullanımları var bunun da geleceği çok parlak.
bitcoin piyasada ilk olduğu için bu seviyelerde yalnız teknoloji olarak kendi rakiplerinin çok gerisinde. Bagımsız özgürlükçü bir kuruma yada devlete bağlı olmamak yalan dolan işler bunlar. Bitcoinin %50 mining i çinden gelmekte. Sadece bloklarda mininglerin manupile edilmesi bile basit bir transaction işleminizi bloklamaya yeter.
Şuan bile saatler süren para gönderme işlemini bile yapamazsınız.
Kısa vadede her türlü spekülatif coin size kazandırır ama bundan 10 yıl sonra çok değil sadece iki elin parmakları kadar coin geçerli olur yada olmaz.
Deepweb terörizim çocuk pornosu vs hepsi bitcoin den dönmekte bir düzenleme ile o paranın değeri 0.001$
ama ripple gibi ethereum gibi coinler zaten sistemin içinde sistemin bir parçası.
bunlar şahsi düşüncemdir. dediklerimin hiç biri de olmayabilir sadece düşünün istedim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 1 yıl
önemli değil isteyen istediği coin çıkarsın. siz bir birime ne kadar değer yüklerseniz o kadar değerlenir şu anda bitcoin ve ethereum'a değer yüklüyoruz ve bu yüzden değerli ve değeri artacak, bu yeni coinlerin değerlerinin çok uzun yıllar sonra değerleneceğini düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 1 yıl
Binevi hisse gibi bişey. Marka değer kazanıyorsa coin değeri artacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5824 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, dijital para ve
9 etiket daha sanal para madencilik burger king whoppercoin Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi 1 yıl PCIe 4.0 bu yıl geliyor, 5.0 ise 2019’da bizlerle olacak 1 yıl Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi 1 yıl Intel’in 6 çekirdekli mobil işlemcisi benchmark testinde ortaya çıktı 1 yıl Domino's Pizza, siparişleri otonom otomobil ile teslim edecek 1 yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için Edge Aydınlatması özelliği güncellendi 1 yıl Çift kameralı Samsung Galaxy J7+ videoyla sızdı 1 yıl Google'ın hatası Japonya'nın yarısını internetsiz bıraktı 1 yıl Pembe renkli Galaxy Note 8 geliyor 1 yıl Audi elektrikli otomobillerin menzilini güneş hücreleriyle arttıracak 1 yıl Google Haritalar’a küçültülebilir pencere özelliği eklendi 1 yıl DJI, drone'larında güvenlik açığı bulanları ödüllendirecek 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 vs Xiaomi Mi6: Hangisi daha iyi? 1 yıl AOC sadece 0.5 ms tepkime süresi olan monitörler hazırlıyor 1 yıl Sonsuz Ekran teknolojisi Samsung'un orta segment telefonlarına geliyor 1 yıl Coffee Lake işlemcili Dell XPS 13 duyuruldu 1 yıl Fitbit akıllı saatini tanıttı: Fitbit Ionic 1 yıl Ekran kartı satışlarında alışılmadık artış gerçekleşti 1 yıl Bazı ilk üretim Chevrolet Bolt'larda pil sorunu yaşanıyor 1 yıl SpaceX pillerinin mimarı artık elektrikli otomobiller için çalışıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin Sonraki Japon taşımacılık devi otonom gemi testlerine başlıyor 1 yıl Anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah, kullanıcıların rehberini kopyalıyor 1 yıl Sınır kapılarındaki gereksiz işlemler kaldırılıyor 1 yıl WhatsApp'a doğrulanmış işletme hesapları geliyor 1 yıl Çin'den gizliliğe bir darbe daha: İnternetteki yorumlarda gerçek kimlik bilgileri olacak 1 yıl SpaceX'in Hyperloop Kapsül Yarışması'nda rekor hıza ulaşıldı 1 yıl Apple’a yapay zeka ödülü 1 yıl Android cihazlar için Trojan Geliştirme Kiti (TDK) de çıktı 1 yıl iPhone 8 kablosuz şarj konusunda yavaş kalabilir 1 yıl Güncelleme yapmayan DJI Spark modelleri uçamayacak 1 yıl 187,000 uygulama iOS 11 ile devre dışı kalıyor 1 yıl Xbox One üretimi durdu 1 yıl Stephen King uyarlaması It ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl AMD toplam 25,000 Radeon RX Vega ekran kartı sattı 1 yıl Alcatel Pop 4 (6) incelemesi "6 inç bu kadar küçük olmamıştı" 1 yıl Drone'lar Avustralya kıyılarında köpek balıklarını takip edecek 1 yıl Core i7-8700K ve Core i5-8400K’nın benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Half-Life yazarı senaryoyu paylaştı: İşte Half-Life 3'ün Türkçe Hikayesi 1 yıl Apple yüksekokullarda uygulama geliştirme dersi verecek 1 yıl Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim