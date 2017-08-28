Burger King kendi kripto para birimini oluşturuyor: WhopperCoin

Ayrıca Bkz. "Estonya kendi dijital parasını çıkarıyor: Estcoin"
Edinilen bilgilere göre Burger King müşterileri satın aldıkları her Whopper için, özel kripto para cüzdanlarında WhopperCoin kazanacaklar. Henüz kazanılan paraların kullanım alanıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Wawes Blok Zinciri Üzerinde Oluşturulacak
Dolaşımdaki WhopperCoin sayısının 1 milyar adet olması planlanıyor. Tıpkı Ethereum gibi Waves’in blok zinciri üzerinde oluşturulacak.
Çok uzak olmayan bir zamanda kripto bara birimleri hayatımızın parçası olacak. Estonya devletinin kendi para birimini oluşturma girişiminin ardından Ukrayna ve Rusya devleri de bu konuda plan yapmaya başladılar. Kripto para birimleri bugüne kadar resmi kurumlardan bağımsız yapıdaydı. Bakalım bundan sonra dijital para birimlerinin akıbeti nasıl olacak.
https://www.cnbc.com/2017/08/28/burger-king-russia-cryptocurrency-whoppercoin.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oldu olacak her marka kendi coinini çıkarsın, gittikçe saçmalamaya başladılar artık,
yakında hükümetler tek yasayla yasağı koyduklarında (evet bir çoğu böyle bir yasa uygularsa)
o paraları görürüm ben, 4000 den nasıl 0,0-1 lere gidiyor, sent bile etmeyecek,
olacağı yazayım direkt ÇÖP !
Şimdi sana 100 dolar verseler almicak misin?