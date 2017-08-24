Estonya kendi dijital parasını çıkarıyor: Estcoin

Estonya, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in yardımıyla kendi sanal para birimini çıkarmak istiyor. Estcoin olarak adlandırılan dijital para, hükümet destekli kripto para halka arzı (ICO) aracılığıyla gerçeğe dönüşebilir. Küçük bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Estonya'nın dijital inovasyona hiç de yabancı olmadığını belirtelim.

Hükümetin kurduğu e-vatandaşlık (e-residency) programı ile Estonya vatandaşı olmadan ülkede şirket kurup yönetebildiği gibi imza yetkisi de kullanılabiliyor. Ayrıca devlet tarafından verilen dijital güvenlik sertifikasını kullanarak internet üzerinden vergi ödemek de mümkün. Yani tüm bu saydıklarımızı Estonya'ya ayak basılmadan yapılabiliyor.

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Estonya e-Residency Direktörü Kaspar Korjus girişimin "sınırsız dijital ulus" yaratmakla ilgili olduğunu söylüyor. Korjus Pazartesi günü yayınladığı blog yazısında bu deneyimin Estonya'ya ulusal dijital para birimi sunmayı düşünen diğer ülkeler üzerinde bir avantaj sağlayabileceğini ifade etti. Kendisi ayrıca Estcoin'in değerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığını da belirtmiş durumda.

http://fortune.com/2017/08/22/estonia-estcoin-digital-currency/