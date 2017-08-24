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Estonya kendi dijital parasını çıkarıyor: Estcoin

Estonya Cumhuriyeti kendi resmi kripto parasını çıkarmak için çalışmalara başladı. Girişime katkıda bulunanlar arsında Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin de var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Estonya, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in yardımıyla kendi sanal para birimini çıkarmak istiyor. Estcoin olarak adlandırılan dijital para, hükümet destekli kripto para halka arzı (ICO) aracılığıyla gerçeğe dönüşebilir. Küçük bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Estonya'nın dijital inovasyona hiç de yabancı olmadığını belirtelim.
Hükümetin kurduğu e-vatandaşlık (e-residency) programı ile Estonya vatandaşı olmadan ülkede şirket kurup yönetebildiği gibi imza yetkisi de kullanılabiliyor. Ayrıca devlet tarafından verilen dijital güvenlik sertifikasını kullanarak internet üzerinden vergi ödemek de mümkün. Yani tüm bu saydıklarımızı Estonya'ya ayak basılmadan yapılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "HTC'den Android Oreo müjdesi geldi"
Estonya e-Residency Direktörü Kaspar Korjus girişimin "sınırsız dijital ulus" yaratmakla ilgili olduğunu söylüyor. Korjus Pazartesi günü yayınladığı blog yazısında bu deneyimin Estonya'ya ulusal dijital para birimi sunmayı düşünen diğer ülkeler üzerinde bir avantaj sağlayabileceğini ifade etti. Kendisi ayrıca Estcoin'in değerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığını da belirtmiş durumda.

http://fortune.com/2017/08/22/estonia-estcoin-digital-currency/ Yorum Yaz
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Ussuz 2 yıl
Bu paraların en büyük övünç kaynağı neydi? Arkasında hiçbir devletin olmaması değil miydi? Böyle olacağı belliydi bir kaç yıla her devlet kendi parasını çıkarır. Bu akımda yavaş yavaş yok olur gider
Bu paraların en büyük övünç kaynağı neydi? Arkasında hiçbir devletin olmaması değil miydi? Böyle olacağı belliydi bir kaç yıla her devlet kendi parasını çıkarır...
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clopin 2 yıl en beğenilen
Forum olarak bizde yapsak böyle bişey tutarmı tutar
Doncoin.
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Elsa 2 yıl
Estonya ne kadar estonlar inkar etse de, bir doğu Avrupa ülkesi; kuzey değil
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DH Misafiri 2 yıl
Neden turkiyede atamızın adına #ataturkcoin oluşturulmaz ki şu işlerde hep geri kalıyoruz
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HIGHER 2 yıl
bu adamlarda teknolojide ilerledi bayağı
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YolumBilgelik 2 yıl
Ucuz bir fiyattan çıkarsa bir miktar alınıp köşeye atılması mantıklı olacaktır.
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DH Misafiri 2 yıl
Türk lirasının ya da diğer ülke paralarının altın karşılığı yok, eleştirdiğin herşey şu an kullandığın paralar için de geçerli.Ayrıca altın karşılığı olsa ne olcak, altının değeri nerden geliyor, kim veriyor değeri?Cevabı basit; Talep.Dijital para içinde aynen öyle, bilgi sahibi olmadan eleştirmeyelim.Ayrıca merkez bankasının kontrolü olması iyi bişeymiş gibi söylemişsin ama öyle değil, değeri birilerinin kontrolünde olan parayı kullanıyorsun övünülecekmiş gibi.Amerikan merkez bankası örneğin tamamen federal bir yapı ve bazı bankerlerin kontrolünde, sen de onların sisteminin parçasısın.Bitcoin öyle değil, kimsenin kontrolünde değil.Bütün bu söylediklerim elbette bitcoinin ve alternatiflerinin bir gün yok olmayacağı garantidir manasına gelmez, ama bu diğer para birimleri için de geçerli.
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Damenda 2 yıl
Karşılığı ne?
Bankada bastığı para için altın mı tutuyor?
Bunlar balon mesela Bitcoin'i düşünelim o değer ona nereden geliyor harcanan enerjiden mi?
Enerji ne oluyor bir yerde mi saklanıyor?
-Hayır.
O zaman ne oluyor?
-Bilmiyorum...
İşte bunların bir değeri yok gerçekte.
Değeri parası olan veriyor.
Herkes parasını çekmeye çalışırsa önce çarklar duracak sonra da sistem çökecek.
Elinde bulunan Türk Lirası'nın bile bile değeri TCMB'de bulunan altınlarla sağlanırken.
Dolar konusu ise bambaşka.
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Kirk Lee 2 yıl Damenda
Dünya üzerindeki paranın sadece %8'inin basılı olduğu tahmin edilmektedir. TL'nin değeri TCMB'deki altınlar ile sağlanmıyor veya TL ye karşılık herhangi bir yerde değerli maden bulundurulmuyor. Ekonomi ve bankacılık konusu baya karışıktır ama sana şunu söyleyebilirim ki; sistemin ayakta kalmasının tek sebebi insanoğulun olmayan şeylere inanma eğilimidir.
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Jon SNOW 37 2 yıl
kim alsın bunu

estonya ihracat fazlası veriyorsa alın
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huseyincarnege 2 yıl
biri madenciler yok olacak bolondu patlıcak dedi kimdi o :)
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clopin 2 yıl en beğenilen
Forum olarak bizde yapsak böyle bişey tutarmı tutar
Doncoin.
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Guest-D7015A580 2 yıl clopin
clopin
Forum olarak bizde yapsak böyle bişey tutarmı tutar
Doncoin.

Daha orjinal sitesine çözüm bulamıyorlar, her taraf reklam ve alıntı dahi yapamıyorsun yanıtlara.
O para biriminin açığını bulurlar hocam
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Ripper Roo 2 yıl clopin
clopin
Forum olarak bizde yapsak böyle bişey tutarmı tutar
Doncoin.

Sonra forumun çökmesi gibi sık sık doncoin piyasası da çöksün.
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Freakk 2 yıl
geç kalmışlar, RTE coin : bitcointalk.org/...
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afulkem 2 yıl Freakk
bu nedir amk gazetesi
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