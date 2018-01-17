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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CERN bilim insanlarının ücretsiz VPN hizmeti Android'e geldi

CERN ve MIT'deki bilim insanlarının geliştirdiği VPN hizmeti Android platformuna geldi. Ücretsiz olarak da kullanılabilen ProtonVPN uygulamasının detayları haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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CERN ve MIT bünyesindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip birkaç yıl önce güvenli ve şifreli bir e-posta hizmeti olan ProtonMail'i oluşturmak için bir araya gelmişti. Obama yönetiminin yürürlüğe koyduğu internet gizlilik kurallarının geri çekilmesinin ardından geçen sene bir VPN hizmeti sundular.
Ayrıca Bkz. "Tesla'ya dişli rakip geliyor: Ferrari CEO'sundan olay açıklamalar"
ProtonVPN hizmeti Haziran ayında genel kullanıma sunulmadan önce ilk olarak Mart 2017'de masaüstü kullanıcıları için beta olarak yayınlandı. Şimdi ise Android platformuna sunulmuş durumda. ProtonVPN ücretsiz olarak kullanılabildiği gibi aylık 24 dolara kadar uzanan abonelik planlarıyla da sunuluyor. Ücretsiz seçenek sadece tek bir cihazla sınırlı ve sadece üç ülkede sunucu erişimi sağlıyor.

Açık kaynaklı OpenVPN standardını temel alıyor

Aylık 24 dolara sunulan planda ise mevcut tüm ülkelerdeki sunuculara erişimle birlikte en fazla 10 cihazda ProtonVPN kullanmak mümkün. Açık kaynaklı OpenVPN standardı üzerine kurulu olan hizmet aynı zamanda OpenVPN'i destekleyen diğer VPN istemcileriyle uyumlu. Denemek isterseniz uygulamayı buraya tıklayarak Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.protonvpn.android Yorum Yaz
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yunskrgl 1 yıl en beğenilen
ulan her haberdede bi siyasete girmeyin başlıycam ülkenin durumuna da size de haber okumaya geliyoruz şu siteye yorumlara bi bakıyoruz herkez birbirine siyasi laf sokma peşinde.
ulan her haberdede bi siyasete girmeyin başlıycam ülkenin durumuna da size de haber okumaya geliyoruz şu siteye yorumlara bi bakıyoruz herkez birbirine siyasi l...
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5 Yanıt Yanıtla +48
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StaatSanWalt 1 yıl
Malum siteleri hadi anlarımda Wikipedia için vpn kullanmak hakikaten ülkenin ne durumda olduğunu gösteriyor.
2 Yanıt Yanıtla +46
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SigSauer6 1 yıl
Latin alfabesine geçtik, cahil kaldık diyenlerden sonra; Wikipedia kapatıldı bir nesil cahil kaldı demeye başlarlar.
1 Yanıt Yanıtla +11
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emre1393 1 yıl
BBC iplayer izlemek için iyi oldu, donmadan 720p izleniyor.
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Marrusia 1 yıl
Samsung'ta direk status bara entegre proton vpn tek bir tusla acip kapatiyorum.Bu oreo ile gelen bir ozellik mi yoksa eskiden var miydi bilmiyorum.
Gordugum en iyi VPN servisi
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brshr 1 yıl
Ne wikipedia imiş arkadaş ya! Gören duyan da dünyanın bütün bilgi hazinesi orada zannedecek. Açıp kitap okumaktan yoksunlar ama wikipedia ya erişemiyoruz diye ağlarlar. Bilgi, ulaşmak isteyene her yerde var.
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Jon SNOW 37 1 yıl
MEB in firewallda çalışıyor mu
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110011 1 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
MEB in firewallda çalışıyor mu

Onun icin baska var
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meego 1 yıl
abi yeter valla yeter ya burada siyaset yapmayın bari.
Lanet olsun tüm siyasetçilere...
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SigSauer6 1 yıl
Latin alfabesine geçtik, cahil kaldık diyenlerden sonra; Wikipedia kapatıldı bir nesil cahil kaldı demeye başlarlar.
1 Yanıt Yanıtla +11
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mementopolis 1 yıl SigSauer6
SigSauer6

Latin alfabesine geçtik, cahil kaldık diyenlerden sonra; Wikipedia kapatıldı bir nesil cahil kaldı demeye başlarlar.

Wikiped ile cahil olunuyorsa iyi. Dünya ayaginizin altinda dönse yine tatmin olunmaz bu zihniyet ile.
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yunskrgl 1 yıl en beğenilen
ulan her haberdede bi siyasete girmeyin başlıycam ülkenin durumuna da size de haber okumaya geliyoruz şu siteye yorumlara bi bakıyoruz herkez birbirine siyasi laf sokma peşinde.
4 Yanıt Yanıtla +48
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CWaRRioR 1 yıl yunskrgl
yunskrgl

ulan her haberdede bi siyasete girmeyin başlıycam ülkenin durumuna da size de haber okumaya geliyoruz şu siteye yorumlara bi bakıyoruz herkez birbirine siyasi laf sokma peşinde.

Bu yoruma erişim mahkeme kararınca engellenmiştir.
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StaatSanWalt 1 yıl
Bana lan deme hakkını sana kim verdi burada sayamayacağım sıfatlara sahip yandan profilli değişik, senin gibi değişikler internette google'a "feysbuk" yazıp girer, kedi videoları izleyip başkada hiçbir şey araştırmadan, bilmeden ömür tüketir, internette arattığım bir bilgiye ulaşmaya çalıştığımda açılan ilk sayfa ve en kapsamlı bilgi wikipedia'da ama ben bu konunun konuşulmasından dile getirilmesinden hoşlanmayan konuyu siyasi gören senin ve senin kafandaki tepedekiler yüzünden istediğim bilgiye saçma sapan yollardan ulaşmaya çalışıyorum, bunun sebebi de senin ve senin kafandakilerin uygun gördükleri dışında başka konuların konuşulmasından hoşlanmaması, sansür fetişisti olması, senin gibi kedi videosu izleyip kendisinin şakşaklanmasından hoşlanması,hiç düşündün mü neden en çok sansür uygulayan ülkeler dünyada hep en dipte yer alır, ama sen düşünme yazık olur, aynen böyle devam.
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Mr.Legend 1 yıl yunskrgl
yunskrgl

ulan her haberdede bi siyasete girmeyin başlıycam ülkenin durumuna da size de haber okumaya geliyoruz şu siteye yorumlara bi bakıyoruz herkez birbirine siyasi laf sokma peşinde.

Yalan mı ulan
. Vikipedi'den bir şey okumak için zırt pırt VPN açmak zorunda kalmak ülkenin acizliğini gösteriyor. Tüm dünya bizim terör yanlısı bir ülke olduğumuzu okuyabilirken biz niye okuyamıyoruz? Bir de pahalı internet kullanıyoruz


Her konuda siyasete giriliyorsa düşün biraz neden diye. Dur ben sana söyleyeyim HAYATIN HER ALANINDA KISITLANIYORUZ DA ONDAN
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StaatSanWalt 1 yıl
Malum siteleri hadi anlarımda Wikipedia için vpn kullanmak hakikaten ülkenin ne durumda olduğunu gösteriyor.
2 Yanıt Yanıtla +46
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Guest-9E354C1A9 1 yıl StaatSanWalt
Aslında işin en kötü yanı, bu kadar kütüphane ve elektronik erişime açık akademik ve güvenilir kaynak varken ve ücretsiz erişim sunulurken; insanların hala Wikipedia arayışı içinde olmaları.
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tropik17 1 yıl StaatSanWalt
Malum siteleri kapatınca toplumun ahlak seviyesi 10 puan artıyor mu? Zaten malum siteleri yasaklıyoruz kılıfında istemedikleri her şeyi yasakladılar. Söylenmesi gereken tek şey, "İnternete yasak olmasın."
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