CERN bilim insanlarının ücretsiz VPN hizmeti Android'e geldi

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CERN ve MIT bünyesindeki bilim insanlarından oluşan bir ekip birkaç yıl önce güvenli ve şifreli bir e-posta hizmeti olan ProtonMail'i oluşturmak için bir araya gelmişti. Obama yönetiminin yürürlüğe koyduğu internet gizlilik kurallarının geri çekilmesinin ardından geçen sene bir VPN hizmeti sundular.Ayrıca Bkz. "Tesla'ya dişli rakip geliyor: Ferrari CEO'sundan olay açıklamalar"
ProtonVPN hizmeti Haziran ayında genel kullanıma sunulmadan önce ilk olarak Mart 2017'de masaüstü kullanıcıları için beta olarak yayınlandı. Şimdi ise Android platformuna sunulmuş durumda. ProtonVPN ücretsiz olarak kullanılabildiği gibi aylık 24 dolara kadar uzanan abonelik planlarıyla da sunuluyor. Ücretsiz seçenek sadece tek bir cihazla sınırlı ve sadece üç ülkede sunucu erişimi sağlıyor.
Açık kaynaklı OpenVPN standardını temel alıyor
Aylık 24 dolara sunulan planda ise mevcut tüm ülkelerdeki sunuculara erişimle birlikte en fazla 10 cihazda ProtonVPN kullanmak mümkün. Açık kaynaklı OpenVPN standardı üzerine kurulu olan hizmet aynı zamanda OpenVPN'i destekleyen diğer VPN istemcileriyle uyumlu. Denemek isterseniz uygulamayı buraya tıklayarak Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.protonvpn.android Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gordugum en iyi VPN servisi
Onun icin baska var
Lanet olsun tüm siyasetçilere...
Wikiped ile cahil olunuyorsa iyi. Dünya ayaginizin altinda dönse yine tatmin olunmaz bu zihniyet ile.
Bu yoruma erişim mahkeme kararınca engellenmiştir.
Yalan mı ulan . Vikipedi'den bir şey okumak için zırt pırt VPN açmak zorunda kalmak ülkenin acizliğini gösteriyor. Tüm dünya bizim terör yanlısı bir ülke olduğumuzu okuyabilirken biz niye okuyamıyoruz? Bir de pahalı internet kullanıyoruz
Her konuda siyasete giriliyorsa düşün biraz neden diye. Dur ben sana söyleyeyim HAYATIN HER ALANINDA KISITLANIYORUZ DA ONDAN
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