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CCleaner saldırısı devlet destekli olabilir, silmek yeterli değil

Bir süre önce CCleaner yazılımının arka kapı barındırdığına dair haberler gündeme gelmişti. Yeni bilgiler siber saldırının çok daha ciddi olduğunu ortaya koyuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,4b
1
37
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde CCleaner yazılımının yeni bir sürümüne arka kapı enjekte edildiği anlaşılmış ve kullanıcılar güncelleme konusunda uyarılmıştı. Ortaya çıkan bilgiler siber saldırının sanılandan çok daha ciddi ve devlet destekli olabileceğini gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere CCleaner 5.33.6162 sürümünün ve CCleaner Cloud 1.07.3191 sürümünün 32-bitlik versiyonlarının kurulum dosyalarına açık kapı eklendiği ortaya çıkmıştı. Saldırganlar bu arka kapıyı kullanarak sisteme daha başka zararlı yazılım yüklemeye çalışıyordu.

Endüstriyel hırsızlık amaçlı

Siber saldırı bir hacker grubunun işi olarak görülmüştü ancak CCleaner’ın şimdiki sahibi Avast ve Talos güvenlik ekibi kodları incelediğinde daha çarpıcı gerçeklerle karşılaşmış. Açık kapının kurulum dosyasına eklenmesi, hackerların geliştirme aşamasına kadar gittiğini gösteriyor. Bu bakımdan çok ciddi bir sızıntı söz konusu.

İkinci olarak açık kapının loglarına bakıldığında Google, Microsoft, Samsung, Sony, Intel, HTC, Linksys, D-Link, Cisco gibi büyük şirketlerin olduğu görülmüş. Açık kapı üzerinden hackerlar ikinci parti veri çalma yazılımlarını yüklemeye çalışıyor. Bu yazılımlarda hızlı bir şekilde bilgisayarın bağlı olduğu ağı inceleyerek diğer bilgisayarlara erişim sağlamaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Dikkat: CCleaner yazılımında arka kapı tehlikesi"

Diğer taraftan izleri araştıran ekipler daha önce Google’ın kurumsal sunucularına saldıran Çinli ATP grubuna ait işaretler bulmuş. Bu grubun Çin devletinin desteğini aldığı ve çok güçlü saldırılar yaptığı biliniyor. Bu bakımdan büyük teknoloji şirketlerinin sırlarını çalmak üzere Çin hükümetinin grubu teşvik ettiği ihtimaller arasında. Bu noktada iyi bir haber ise açık kapının daha çok kurumsal bilgisayarları tehdit etmesi ve son kullanıcıların hedefte olmaması.

Önemli bir gelişme ise CCleaner sürümünü güncellemenin çok da bir faydası olmadığı yönünde. Açık kapı şimdiye kadar 2.2 milyon bilgisayarı etkilemiş durumda ve bunlara zararlı yazılım kurmuş olma ihtimali çok yüksek. Bu bakımdan kurumsal kullanıcıların daha önceki imajlarına geri dönerek bu zararlı yazılımlardan kurtulmaları gerektiğinin altı çiziliyor. 

 
CCleaner saldırısı devlet destekli olabilir, silmek yeterli değil
 

http://wccftech.com/ccleaner-malware-target-top-tech-companies/ Yorum Yaz
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XPerience 2 yıl en beğenilen
Ne yapalım özetle peki? Silsek de pek işe yaramıyor kurumsal değiliz eski imaja falan da dönmeye gerek yok format mı atalım, tavsiyeler neler?
1 Yanıt Yanıtla +20
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Ambarad 2 yıl Haplo
Orijinalden alıntı: Haplo

Çerezdir, temp'dir temizlemesini bilmeyecek kadar teknolojiye uzaksan, neden bilmediğin şeyi temizlemek için zamazingolar indirirsin? Bu bir başarıdır, hacker arkadaşları tebrik ederiz.

Hepsini biliyorum ama CCleaner kullanmak kolayıma geliyor buna ne diyeceksin? Milleti kullandığı yazılımlardan dahi sınıflandırmaya kadar gelmişiz. Yarın bi gün Windows hacklense, "Linux kullanmayı bilmeyenler" mi diyeceksin? Ortada hacklenen bi yazılım var, ama suçlusu kullanıcı. Kafaya bak.
Ekleme: Bi nane olmaz arkadaşlar. Kullanan kullanmaya devam etsin. Bu tür haberler sıklıkla çıkar. Olayın yarısı medya pompalaması. Güncel iyi bir antivirüs yazılımınız olsun, güvenlik duvarı olsun. Bi şey olmaz.
Orijinalden alıntı: HaploÇerezdir, temp'dir temizlemesini bilmeyecek kadar teknolojiye uzaksan, neden bilmediğin şeyi temizlemek için zamazingolar...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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1 Avatar
Kirk Lee 2 yıl
5.25'ten sonra güncellememişim. Yırttık
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DH Misafiri 2 yıl
Windows 10 kullanıyorum, Windows Defender floxif diye bir tehdit buldu, bu tehdit backdoor olarak gözüküyor, açıklamada ccleaner backdoor trojan olarak gözüküyor, bahsedilen kötü niyetli yazılım bu herhalde, sildim.
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Turkforce 2 yıl
Sorun kurulum dosyası ile alakalı değil.
Ccleaner.exe dosyasına kodlama sırasında ekstra kod eklenmesinden kaynaklı.
Kurulum yapmadan portable sürüm exe dosyasını çalıştırıp 10 dakika beklediğinizde ilgili trojan kodu devreye giriyor.
Çeviri hatası mı yapıyorsunuz yoksa başka siteden böyle mi verilmiş?
Avast ve satın aldığı Piriform tarafından saçma sapan açıklamalar yapıldığına bakılırsa bu değişiklikler ya yönetim tarafının bilgisiyle yada bilgisi olmadan içerden programcılardan biri tarafından yapılmıştır.
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alito 2 yıl
Windows'un kendisi devlet destekli trojan zaten, bütün dünyayı gözetliyorlar. Ne yapalım, kullanmayalım mı? Saçmalamayı bırakalım artık.
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Simplify 2 yıl
Bu tür programları niye kullanır insanlar anlamıyorum. Tamamiyle balon. Denize atılmış bir taş misali dalga etkisi. Tarayıcı geçmişlerini derinlemesine temizleyebilirsin. Onun dışında register için cmd komutları var pc kendi yapabiliyor bu programın yaptığı şeyleri. Çok meraklıysanız bu sektörün en iyisi Advanced System Care kullanın ya da hiç kullanmayın. Ya da önce neye ihtiyacım var diye sorun kendinize. Bir butona basıp herşeyin mis gibi olduğunu hissetmek mi yoksa gerçekten birşeyleri temizlemek mi?
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ssphnx 2 yıl
ATP değil Ekrem bey, APT ( Advanced Persistent Threat ). Sizin yazdığınız ise adenozin trifosfat oluyor. :(
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Sabit Fikir 2 yıl
Talos güvenliğin ilk açıklamasında, arka kapı açığı bulunan CCleaner 5.33 versiyonun 15 Ağustos 2017 tarihinde yayınlandığı ve bu sürümün, Symantec tarafından Piriform Ltd'ye verilen ve 10/10/2018 tarihine kadar süreli olan geçerli bir sertifikayı kullanarak imzalandığının görüldüğünün vurgulaması yapılmıştı.
Bu açıklama, saldırının bir "inside job" (içeriden yapılan iş) olduğu yorumlarına yol açmıştı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İkinci açıklamada ise yakalanan izde saldırganın bilgileri toplamak için kullandığı sunucunun zaman dilimin "PRC" Çin Halk Cumhuriyeti olarak kodlanmasıydı.
Daha da ilginci, bu sunucunun Database şifresinin ilk bakışta "CCleaner kullanıcısını öldür" algılaması yaratan "Ki11. usercc" olarak seçilmesiydi.

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ADANAL1 2 yıl
sadece 32bit olanlara mı etkiliymiş açık kapı ?
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Sabit Fikir 2 yıl ADANAL1
ADANAL1
sadece 32bit olanlara mı etkiliymiş açık kapı ?

Evet, açıklama o yönde: donanimhaber.com/...
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mavizaman 2 yıl
çinin yaptığı şerefsizliğe bak sen ucu ta bize dokunuyor.
5.34e günceleldiydim ben şimdi aldırdım taratmada kalıntı bulamadı wise care 360.
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ScriptKidie 2 yıl Haplo
Üstad ben bir pcde nereler silinir çok iyi bilirim. Ha bilirim derken gördüğüm şeye bu silinebilir derim. Bazıları var ki bulması uzun sürüyor. Bu programlar bunu senin yerine yapıyor. Bir programı silince registry kalıntıları da temizlemesi som derece iyi bişe. Yoksa her sildiğin program için arasan da bulamadığın girdiler çıkar. Bu program bunları bulur. Kullanan insanları yadırgamamak lazım bu konuda bence.
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