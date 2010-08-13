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CDMA tabanlı iPhone; 2.Nesil A4 işlemci, 3.7 inçlik Retina Ekran, Yeni Tasarım ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık üç senedir sadece GSM ağını destekleyen iPhone'un CDMA ağına da destek vereceği tarih gittikçe yaklaşıyor. Apple'ın Amerika'nın en büyük operatörü Verizon ile güç birliği yaparak kullanıcıların karşısına çıkartması muhtemel olan "Verizon iPhone" hakkındaki son iddialar, telefonun en güçlü iPhone olabileceğine işaret ediyor.

DVICE'ın yayınladığı habere göre, Verizon iPhone; iPhone 4'e göre gerek tasarım gerekse de donanımsal anlamda çeşitli farklılıklar taşıyacak. Bunlardan ilki ekran. DVICE'a göre Apple, Verizon iPhone'da 3,7 inç büyüklüğünde Retina ekran kullanacak. Telefonun diğer bir donanımsal farklılığı da işlemcisinde olacak. iPad ve iPhone 4'de kullanılan A4'ün aksine, Verizon iPhone'da 1.2GHz frekansına çalışabilen 2.nesil A4 işlemciye yer verilecek. Anten sorununda sonra Verizon iPhone'da dahili antenin kullanılacağını söylen DVICE, telefonun bundan dolayı daha farklı tasarıma sahip olacağını belirtiyor.

Ancak DVICE'ın bu iddialarının aksine, ortak görüş, Verizon iPhone'un Ocak ayında tanıtılacağı ve AT&T ile satılan yani şu andaki iPhone 4 ile paralellik göstereceği yönünde. Eğer ortak görüşün doğru olduğunu düşünürsek; DVICE'ın iddialarının, Apple'ın ürün takviminde değişiklik olmazsa, 2011 Haziran ayında tanıtılması muhtemel olan iPhone 5'i tanımladığını söyleyebiliriz.

Daring Fireball'dan John Gruber ise Verizon iPhone 4'ün EVT aşamasında yani Mühendislik Onay Testleri aşamasında olduğunu ve DVT yani Ürün Onay Testler aşamasına gelmediğini iddia etti. Nisan ayında internete sızan iPhone 4 prototipi DVT basamağındaydı.


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sueraronoh 8 yıl
Lütfen Apple fanlığını bırakıp sadece ürünlere yorum yapın. Bir telefona siz sahipsiniz diye telefonun "Gelmiş Geçmiş En İyi Telefon" olmasına gerek yok. Sizin sorun yaşamadığınız, kimsenin yaşamayacağı hatta sizin bile yaşamayacağınızı kanıtlamaz. Bende telefonu kullandım, ilk haftalarda çekim gücünde herhangi bir sorun olmuyorken daha sonra telefon saçmalamaya ve görüşme yapamayacak kadar kötü bir sinyal gücü vermeye başladı.
Kendinizi ve aldığınız ürünü değil, geneli tartışırsanız daha mantıklı ve forum mantığına daha uygun olacaktır.
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.WondercrafteR. 8 yıl

DeadIrony

Lütfen Apple fanlığını bırakıp sadece ürünlere yorum yapın. Bir telefona siz sahipsiniz diye telefonun "Gelmiş Geçmiş En İyi Telefon" olmasına gerek yok. Sizin sorun yaşamadığınız, kimsenin yaşamayacağı hatta sizin bile yaşamayacağınızı kanıtlamaz. Bende telefonu kullandım, ilk haftalarda çekim gücünde herhangi bir sorun olmuyorken daha sonra telefon saçmalamaya ve görüşme yapamayacak kadar kötü bir sinyal gücü vermeye başladı.

Kendinizi ve aldığınız ürünü değil, geneli tartışırsanız daha mantıklı ve forum mantığına daha uygun olacaktır.


Pardon da bunu söylemek için mi Ağustos'un konusunu hortlattınız?
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allrady 9 yıl
do you confide in buying a cheaper iphone4 onlinestore?
i wanna buy a iphone4 and had browse great many onlinestores,the biggest feeling was Dizzy.however i had found the web (http://www.ego2000.com/apple-iphone-4-black-16gb-factory-unlocked-mc603ba-gsm-cellular-phone-p-366.html )afford a price make me . who could be capable of giving me some good advice and reasons to buy it or not . thanks
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OverClocK1ng 9 yıl
e_capkan
biz kullanamıcaz yani .3g olmucayacak değil mi?

Hayır kullanamayacağız. Bildiğim kadarıyla CDMA lar normal GSM hatlarda çalışmıyorlar.
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Batuist 9 yıl
şayet çözünürlük aynı ve ekranda büyümüşse övündükleri minik pikselli ekranda pikseller bir miktar büyüyor demektir..
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korsanzeki168 9 yıl
ee anten fiyaskosundan sonra yenilenmiş ürün piyasaya sürmeliki ayıplı ürünü almak istemeyenlere satsın dimi?
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Centauri 9 yıl
anten fiyaskosu yok 1,
ikincisi Apple'ın internal anten koyması çok saçma olur, geri gitmiş olur tasarımda,
üçüncüsü ekranın büyük olması da saçma olur, boyutlarının kompakt olması da Iphone'un sevilen bir yanı.
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Godolphin 9 yıl
Doğal olarak cihazın çıkış süresinde biraz hızlanma olacak sanırım
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e_capkan 9 yıl
biz kullanamıcaz yani .3g olmucayacak değil mi?
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