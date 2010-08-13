CDMA tabanlı iPhone; 2.Nesil A4 işlemci, 3.7 inçlik Retina Ekran, Yeni Tasarım ?

Yaklaşık üç senedir sadece GSM ağını destekleyen iPhone'un CDMA ağına da destek vereceği tarih gittikçe yaklaşıyor. Apple'ın Amerika'nın en büyük operatörü Verizon ile güç birliği yaparak kullanıcıların karşısına çıkartması muhtemel olan "Verizon iPhone" hakkındaki son iddialar, telefonun en güçlü iPhone olabileceğine işaret ediyor.

DVICE'ın yayınladığı habere göre, Verizon iPhone; iPhone 4'e göre gerek tasarım gerekse de donanımsal anlamda çeşitli farklılıklar taşıyacak. Bunlardan ilki ekran. DVICE'a göre Apple, Verizon iPhone'da 3,7 inç büyüklüğünde Retina ekran kullanacak. Telefonun diğer bir donanımsal farklılığı da işlemcisinde olacak. iPad ve iPhone 4'de kullanılan A4'ün aksine, Verizon iPhone'da 1.2GHz frekansına çalışabilen 2.nesil A4 işlemciye yer verilecek. Anten sorununda sonra Verizon iPhone'da dahili antenin kullanılacağını söylen DVICE, telefonun bundan dolayı daha farklı tasarıma sahip olacağını belirtiyor.

Ancak DVICE'ın bu iddialarının aksine, ortak görüş, Verizon iPhone'un Ocak ayında tanıtılacağı ve AT&T ile satılan yani şu andaki iPhone 4 ile paralellik göstereceği yönünde. Eğer ortak görüşün doğru olduğunu düşünürsek; DVICE'ın iddialarının, Apple'ın ürün takviminde değişiklik olmazsa, 2011 Haziran ayında tanıtılması muhtemel olan iPhone 5'i tanımladığını söyleyebiliriz.

Daring Fireball'dan John Gruber ise Verizon iPhone 4'ün EVT aşamasında yani Mühendislik Onay Testleri aşamasında olduğunu ve DVT yani Ürün Onay Testler aşamasına gelmediğini iddia etti. Nisan ayında internete sızan iPhone 4 prototipi DVT basamağındaydı.