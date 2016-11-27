MediaTek orta seviyede Qualcomm'a rakip olmaya geliyor

Çinli kaynakların belirttiğine göre MediaTek orta seviyede rekabetçi bir çözüm sunmaya hazırlanıyor.

Orta seviyede rekabet kızışıyor

Dört çekirdekli bir yapı sunması beklenen işlemci ağır yük gerektiren durumlarda iki adet 2.2GHz'de görev yapan Cortex A73 64bit çekirdeğinden güç alacak. ARM'ın en güncel ve en güçlü Mali G71 grafik biriminin kırpılmış bir versiyonunun olacağı söyleniyor.

Mali G71 grafik birimi tam haliyle Galaxy S7'de kullanılan Mali T880'e göre %20 daha fazla güç tasarruflu ve birim alanda %40 daha performanslı. Raporlara göre Helio P35 1080p'ye kadar çözünürlük sunacak ve gelişmiş 4K görsellerden de faydalanabilecek.

Çipset 10GB'a kadar LPDDR4 Ram desteğine, Cat 10 LTE modeme destek sunacak. Cat 10 LTE modem ile 450Mbps'e varan hızlarda download yapmak orta seviye cihazlarda da mümkün olacak. UFS2.1 depolama desteğine ve üreticinin Pump Express 3.0 hızlı şarj özelliğine de destek sunacak.

2017'nin üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen SoC'nin fiyat/performans oranına ve enerji verimliliğine oynadığını söylemek yanlış olmaz.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-working-on-Helio-P35-processor-an-alternative-to-the-Qualcomm-Snapdragon-660_id88312