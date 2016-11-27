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MediaTek orta seviyede Qualcomm'a rakip olmaya geliyor

MediaTek'in üzerinde çalıştığı Helio P35 işlemcisi orta seviyede bulunan Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine rakip olmaya geliyor. Daha verimli, daha güçlü, daha yetenekli...
2 yıl
2,5b
1
14
İşlemci
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Çinli kaynakların belirttiğine göre MediaTek orta seviyede rekabetçi bir çözüm sunmaya hazırlanıyor.

 Orta seviyede rekabet kızışıyor

Dört çekirdekli bir yapı sunması beklenen işlemci ağır yük gerektiren durumlarda iki adet 2.2GHz'de görev yapan Cortex A73 64bit çekirdeğinden güç alacak. ARM'ın en güncel ve en güçlü Mali G71 grafik biriminin kırpılmış bir versiyonunun olacağı söyleniyor.
Mali G71 grafik birimi tam haliyle Galaxy S7'de kullanılan Mali T880'e  göre %20 daha fazla güç tasarruflu ve birim alanda %40 daha performanslı. Raporlara göre Helio P35 1080p'ye kadar çözünürlük sunacak ve gelişmiş 4K görsellerden de faydalanabilecek.
 Çipset 10GB'a kadar LPDDR4 Ram desteğine, Cat 10 LTE modeme destek sunacak. Cat 10 LTE modem ile 450Mbps'e varan hızlarda download yapmak orta seviye cihazlarda da mümkün olacak. UFS2.1 depolama desteğine ve üreticinin Pump Express 3.0 hızlı şarj özelliğine de destek sunacak.
2017'nin üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulması beklenen SoC'nin fiyat/performans oranına ve enerji verimliliğine oynadığını söylemek yanlış olmaz. 

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-working-on-Helio-P35-processor-an-alternative-to-the-Qualcomm-Snapdragon-660_id88312 Yorum Yaz
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BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen
MTK işlemci hiç bir cihaz almam ve kullanmam daha önceki çıkardıkları işlemcilere destek versinler kaynak kodlarını versinler sonra başka şeylere baksınlar...
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DH Misafiri 2 yıl
MTK telefon olupta yeni android surumu guncellemesi alabilen model oldu mu hic? Alanin elinde patliyor maalesef.
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Sirchade 2 yıl
Mediatek kadar dandik firma yok. Helio X10 gibi zamanının üst seviye işlemcisine Android 6 kodu bile vermediler. Xiaomi Redmi Note 3 cihazım üst seviye sayılacak donanımına rağmen hala Android 5.0.2.
Tüm işlemcilerinin de grafik performansı yerlerde sürünüyor. En iyi işlemcisi olan X25 bile rezil performans sunuyor.
MTK pişmanlıktır.
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kadirirdem 2 yıl
xioami gibi uygun fiyata Quallcomm lu cihazlar yapan bir firma varken Mtk'ya bakmam.
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ozmenakif 2 yıl
Mediatek olmasa qualcomm adam gibi orta seviye işlemciler çıkarmazdı. Rekabet her zaman kullanıcılara yarıyor. Ama mediatek gpu, destek ve üretim teknolojisi açısından geri kalıyor hep. Yine aynı şey olacaktır. Rakipleri 14nm orta seviye işlemciler üretirken mediatek daha eski teknolojiye abanacak. Sonra çekirdek sayımız üstün diyecek, antutuda geçiyoruz diyecek. Samsung 12 çekirdekli G71 koyarken 2 çekirdekli Mali G71 koyup grafik işlemcimiz S8le aynı son teknoloji diye reklam yapacak. Haberde de yanlış yönlendirme yapılıyor Mediatekin kullanacagi G71 S7deki T880den 40% daha hızlı diye bir söylem olmamalı. Tek çekirdek için geçerli bu. Bakalım kim kaç çekirdek koyacak gpuya.
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Tolgá 2 yıl
mediatek zaten rakip cpu olarak. ama gpu konusunda rakip değil. adreno kadar güçlü gpu olmadığından kaybediyor.
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recep.ali 2 yıl
Bende iki telefonda P10 ve P25 işlemci var. Burada CPU güzel ama destek yok. Mesela P10 işlemci telefonuma halen Android 6.0 gelmedi. Sonradan öğrendim ki MediaTek çok ucuza işlemci veriyor. Ama desteği iyi sağlayamadağından -kaynak kod- Android çok zor şekilde ve maaliyetli geçiyor. Firmalarda yazılımı güncellemiyor. İşlemcileri güzel ama destekleri kötü olduğundan CPUlardan tam verim alınamıyor. Erken dönem AMD işlemcileri gibi
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interwap 2 yıl
MediaTek cihazların güncelleme problemi var.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Orta seviye dediğine bak arm cortex a73 kullanıyor.bunların tanımına göre sd 808 giriş seviyesi o zaman
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Firaristt 2 yıl Flag SHİP Killer
Dünün tepe modelleri artık orta-üst seviyeye geliyor. Ayrıca şöyle bir şey var, A73, A53, A7, A9 gibi isimlendirmeler yapıyı belirtiyor. 4 çekirdek için 1 milyar transistör de koyabilirsiniz bu yapıyla, 2 çekirdek için 2 milyar transistör de. Bu yüzden her A73 çekirdeği aynı frekansta aynı performansı vermez. Orta seviyeye hitap edecek modellerde en büyük, en dolu şekilde kullanılmaz bu yapılar. Grafik birimi 8 çekirdeğe kadar destek verir ama 3 veya 4 çekirdek koyabilirler, aynı şekilde işlemci kısmında da çekirdekler tam ölçekte kullanılmaz kırpma yapılarak kullanılır. Bazı firmalar veya modeller arasında sadece çekirdek sayısı farkı varken bazısında hem çekirdek hem frekans hem de çekirdek başına düşen transistör sayısında farklılık olabiliyor. Tabi hacimli üretim de yapılsa bazen firmalar maddi sebeplerle farklı yolları da deneyebiliyor. Ama günün sonunda orta seviye ile üst seviye arasında bir performans farkı oluyor aynı çekirdek sayısında da olsalar.
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BekirARSLAN 2 yıl en beğenilen
MTK işlemci hiç bir cihaz almam ve kullanmam daha önceki çıkardıkları işlemcilere destek versinler kaynak kodlarını versinler sonra başka şeylere baksınlar...
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Jon SNOW 37 2 yıl
Millet üretir biz tartışmasını yaparız
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