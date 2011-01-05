[CES 2011] Nvidia: "Süper" bilgi-işlem firmasıyız

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang devam etmekte olan konuşmasında, Nvidia olarak "Süper Bilgi İşlem" firması olduklarını belirtti. Huang konuşmasının devamında farklı uygulamalar için işlemciler geliştirdiklerini ve bu işlemcilerin süper-telefonlardan süper-bilgisayarlara kadar pek çok farklı alanda kullanıldığını söyledi.

Geleceğin ARM üzerine kurulu olduğunu ifade eden ve ARM tabanlı çözümlerin ciddi bir satış sıçraması yaptığını belirten Jen-Hsun Huang, farklı alanlarda kullanılabilecek yeni bir çekirdek tasarım için ARM ile birlikte çalıştıklarına dair önemli ipuçları da verdi. 1990'lardan PC'nin, 2000'lerde internet'in patlama yaptığını söyleyen Huang, yeni dönemin ise mobil teknolojiler olduğunu ifade etti.