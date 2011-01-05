Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

[CES 2011] Nvidia: "Süper" bilgi-işlem firmasıyız

8 yıl
8,7b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
[CES 2011] Nvidia:
Tam Boyutta Gör

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang devam etmekte olan konuşmasında, Nvidia olarak "Süper Bilgi İşlem" firması olduklarını belirtti. Huang konuşmasının devamında farklı uygulamalar için işlemciler geliştirdiklerini ve bu işlemcilerin süper-telefonlardan süper-bilgisayarlara kadar pek çok farklı alanda kullanıldığını söyledi.

Geleceğin ARM üzerine kurulu olduğunu ifade eden ve ARM tabanlı çözümlerin ciddi bir satış sıçraması yaptığını belirten Jen-Hsun Huang, farklı alanlarda kullanılabilecek yeni bir çekirdek tasarım için ARM ile birlikte çalıştıklarına dair önemli ipuçları da verdi. 1990'lardan PC'nin, 2000'lerde internet'in patlama yaptığını söyleyen Huang, yeni dönemin ise mobil teknolojiler olduğunu ifade etti.

[CES 2011] Nvidia:
Tam Boyutta Gör

[CES 2011] Nvidia:
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Wilson Fisk 8 yıl
kedi ciger mevzusu.islemci uretemeyince mobil kral olur tabi.sanki pc 90'larda kalmis simdi kullanmiyormusuz gibi tabloya bak.arm tabanli gelistirecekleri alet hizdan ucak olsa ms onun bir uckagidini dusunmustur bosuna wintel demiyorlar.via'yi alip x86 yapsaydi basimin uzerinde yeri vardi ama bu yaptiklari bizim isimize yaramayacak gibi geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The@Thing 8 yıl
Teknolojisini geliştirip uygun fiyatlı bir şekilde kullanıcıya sunsun da farketmez.Bu arada mobil teknolojilerin pc nin yerini alması için bi 25-30 yıl lazım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
nvidia koptu gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8658 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia ve
6 etiket daha vga 3d İşlemci oyun cpu pc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim