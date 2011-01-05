[CES 2011] Nvidia tepe yöneticisi, LG Optimus 2X'i tanıttı

Nvidia yeni nesil ürün ve teknolojilerini, Tüketici Elektroniği Fuarı için düzenlediği basın toplantısında anlatıyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın açılış konuşması devam ediyor. Huang, Tegra 2 platformunun önemine değinerek başladı. Dünyanın ilk Tegra 2'li telefonu olan LG Optimus 2X'i tanıtan Huang, Tegra 2'nin en güçlü platform olduğunu, 1080p video oynattığını ve Flash teknolojisi için en yakın rakibinden 5 kat daha hızlı olduğunu belirtti. Nvidia Tegra 2, çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını temel alıyor.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Flash teknolojisinin çok önemli olduğunu, Google da dahil olmak pek çok şirketin Flash teknolojisini kullandığını belirtiyor. Adobe tepe yöneticisini sahneye davet eden Huang, Flash teknolojisi için Adobe'ye teşekkür etti. Adobe tepe yöneticisi Shantanu Narayen ise Flash teknolojisinin bugün çevrimiçi gazetelerden videolara ve oyunlara kadar pek çok alanda kullanıldığını ifade ederken, adeta Apple'a gönderme yaparcasına Flash'ın gözardı edilemeyeceği mesajı verdi.