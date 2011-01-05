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[CES 2011] Nvidia tepe yöneticisi, LG Optimus 2X'i tanıttı

8 yıl
10,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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[CES 2011] Nvidia tepe yöneticisi, LG Optimus 2X'i tanıttı
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Nvidia yeni nesil ürün ve teknolojilerini, Tüketici Elektroniği Fuarı için düzenlediği basın toplantısında anlatıyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın açılış konuşması devam ediyor. Huang, Tegra 2 platformunun önemine değinerek başladı. Dünyanın ilk Tegra 2'li telefonu olan LG Optimus 2X'i tanıtan Huang, Tegra 2'nin en güçlü platform olduğunu, 1080p video oynattığını ve Flash teknolojisi için en yakın rakibinden 5 kat daha hızlı olduğunu belirtti. Nvidia Tegra 2, çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını temel alıyor.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Flash teknolojisinin çok önemli olduğunu, Google da dahil olmak pek çok şirketin Flash teknolojisini kullandığını belirtiyor. Adobe tepe yöneticisini sahneye davet eden Huang, Flash teknolojisi için Adobe'ye teşekkür etti. Adobe tepe yöneticisi Shantanu Narayen ise Flash teknolojisinin bugün çevrimiçi gazetelerden videolara ve oyunlara kadar pek çok alanda kullanıldığını ifade ederken, adeta Apple'a gönderme yaparcasına Flash'ın gözardı edilemeyeceği mesajı verdi.

[CES 2011] Nvidia tepe yöneticisi, LG Optimus 2X'i tanıttı
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[CES 2011] Nvidia tepe yöneticisi, LG Optimus 2X'i tanıttı
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bozcan 8 yıl
1385 liradan girsin Türkiye ye aynı gün alırım :D
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K0rkunc 8 yıl
>Bu alet android değilmi ?
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huseyincarnege 8 yıl
biyere not alın türkiye fiyatı 1385 lira olcak yada 1296 o civarda :)
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kirmizibulten 8 yıl

huseyincarnege

biyere not alın türkiye fiyatı 1385 lira olcak yada 1296 o civarda :)

piyasadan haberin yok sanirim.
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DH Misafiri 8 yıl
telefonun özellikleri çok iyi ama ekranın etrafındaki boşluklar çok geniş..çirkin duruyor..
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NovaTHOR 8 yıl

DH Misafiri

telefonun özellikleri çok iyi ama ekranın etrafındaki boşluklar çok geniş..çirkin duruyor..


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sadtneverdie 8 yıl
ne rahat adamlar bizimkiler kasım kasım kasılır.
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theyapici 8 yıl
sempatik adam bir eksiği var oda x86 lisansı
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya bu adam ne kadar çok seviyor kamera karşısına çıkmayı. LG Optimus 2X i de bırak LG'nin yöneticilerinden birisi tanıtsın, yok olmaz...

Şuna bak. Saçlar darmadağın, uykudan yeni kalkmış kendini kameranın önüne zor atmış telefonu kaptığı gibi.


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DriftRacer 8 yıl
İnşallah aşırı yüksek gelmez fiyat olarak Türkiye'ye(Tabii gelirse) bizde alabiliriz :))
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lj94 8 yıl
süper haber ama kmse yorumlamamış ilginç:D
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