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CES 2012 : Corning firması Gorilla Glass 2 panel teknolojisini fuarda tanıtacak

7 yıl
4,1b
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11
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatta daha çok kullanmaya başladığımız dokunmatik ekranlı cihazların en büyük handikapı çizilme veya darbelerde hasar alması. Bu cihazı bir daha kullanamayacak seviyeye kadar getirebiliyor. Bu bakımdan son dönemlerde dayanıklı ekran kullanımı çok önemli hale geldi. Dokunmatik cihazlarda en çok kullanılan Gorilla Glass dayanıklı panellerin üreticisi Corning, CES 2012'de daha gelişmiş Gorilla Glass 2 panellerinin tanıtımını yapacak.

Corning başkan yardımcısı James Steiner giderek daha da ince yapıya kavuşmaya başlayan ve daha fazla fonksiyonellik sunan mobil cihazlar için yeni Gorilla Glass teknolojisinin ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılayacağını belirtti.

Corning firması uzman kadrosunu CES fuarında görevlendirecek. Ziyaretçiler ilk elden bu yeni camları dayanıklılık testlerine tabi tutabilecek, uzmanlardan merak ettikleri konuları öğrenebilecek.  

Gorilla Glass teknolojisi CES 2011 fuarında 30 büyük markayla pazara girdi ve 575 farklı modelde 500 milyon ürün üzerinde yer aldı.

Corning firması ayrıca yeni teknolojisini büyük boyutlarda da sunmayı planlıyor. Böylece eğitim, eğlence, otomotiv ve ev uygulama sistemleri yeni tasarımlardan faydalanabilecek.

Fuarda sergilenecek ürünlerden birisi de 82 inç boyutlarında çoklu dokunmatik Gorilla Glass ekran olacak. 12 Ocak'ta tanıtım için fuarda bir de konferans düzenlenecek.

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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
aklıma bu geldi nedense...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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veleciraptor 7 yıl
Yahu dünyanın en büyük cam üreticilerinden bizim Şişecam niye böyle konulara hiç Ar-Ge ayırmaz acaba? Tamam dünyanın en iyi yalıtım camlarını üretiyor olabilir ama gönül ister ki şöyle teknolojik sitelerde bizden de haberlerin çıkacağı ürünler üretsin.
Yahu dünyanın en büyük cam üreticilerinden bizim Şişecam niye böyle konulara hiç Ar-Ge ayırmaz acaba? Tamam dünyanın en iyi yalıtım camlarını üretiyor olabilir ...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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darkmet86 7 yıl
bende daha ilkine sahip telfon yok 2. cıkıyor, bu gidişle 3. gelınce ılkini alırık. Fakirliğin gözü kör olsun :(
Yanıtla +9
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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
aklıma bu geldi nedense...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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kun_agüero_16 7 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

aklıma bu geldi nedense...

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süpermiş :) :)
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escapethelife 7 yıl
Güzel icat bizimkilerinde bu tür malzemelere yatırım yapması geliştirmesi lazım. Geçen telefon şarjdayken şarj kablosuna ayağım takıldı telefon masanın üzerinden baya hızlı bi şekilde ekran üstü yere çakıldı resmen içim acıdı dedim gitti telefon. internette daha önce çizilme düşürme videolarını falan incelemiştim ama açıkçası pek güvenmiyordum. telefona baktım iyice ne çizik var nede başka bi sorun umarım gelecekte bu malzeme tüm ekranlı cihazlarda kullanılır.
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createemir 7 yıl
Bizimkiler bi yolunu bulup kırarlar bunu :D
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erci501 7 yıl
inşallah s3 bu ekranı kullanır. tabi daha iyisini kullamayacaksa
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Batuist 7 yıl
yukarıdaki görüntüde ki benzeri bir görüntüyü iphone4 ilk çıktığında tanıtım videosunda ekran camını tanıtırken vermilerdi. hemde video olarak.iki metal boru arasında ortadan kısıtırılan cam esniyordu ve içbükey bir hal alıyordu. telefonun ekranı çok sağlam olacak izlenimi vermişti ama nedense telefon 1m yükseklikten düştümü ekranı tuzla buz olmaya yetti. yani esneklik oalabilir ama ani sert darbelere olan dayanıklılığı daha önemli diye düşünüyorum, çizilmelere karşı dayanıklığı bunlar daha önemli yoksa kimse telefonu alıpta yukarıdaki resimdeki gibi ekranını bükmeyecek bizi ilgilendiren bükülmesi değil iphone 4 ekranı da bükülüyordu ama gördük ne olduğunu sonra.. bana çizilmeyen ve ani barbelere karşı dayanıklı cam üretsinler varsın bükülmesin.
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veleciraptor 7 yıl
Yahu dünyanın en büyük cam üreticilerinden bizim Şişecam niye böyle konulara hiç Ar-Ge ayırmaz acaba? Tamam dünyanın en iyi yalıtım camlarını üretiyor olabilir ama gönül ister ki şöyle teknolojik sitelerde bizden de haberlerin çıkacağı ürünler üretsin.
1 Yanıt Yanıtla +15
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KayhanKaan 7 yıl
Galaxy S3 ün ekranı belli oldu desenize.
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Witcher3 7 yıl veleciraptor
veleciraptor

Yahu dünyanın en büyük cam üreticilerinden bizim Şişecam niye böyle konulara hiç Ar-Ge ayırmaz acaba? Tamam dünyanın en iyi yalıtım camlarını üretiyor olabilir ama gönül ister ki şöyle teknolojik sitelerde bizden de haberlerin çıkacağı ürünler üretsin.

şişecam anca rakı şişesi üretir bro boşver
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darkmet86 7 yıl
bende daha ilkine sahip telfon yok 2. cıkıyor, bu gidişle 3. gelınce ılkini alırık. Fakirliğin gözü kör olsun :(
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ahmethi 7 yıl
Çok güzel teknolojiler bunlar :) Corning bu ulanda açık ara önde. Umarım rakip firmalarda çoğalır.Rekabet herzaman iyidir.
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