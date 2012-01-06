CES 2012 : Corning firması Gorilla Glass 2 panel teknolojisini fuarda tanıtacak

Günlük hayatta daha çok kullanmaya başladığımız dokunmatik ekranlı cihazların en büyük handikapı çizilme veya darbelerde hasar alması. Bu cihazı bir daha kullanamayacak seviyeye kadar getirebiliyor. Bu bakımdan son dönemlerde dayanıklı ekran kullanımı çok önemli hale geldi. Dokunmatik cihazlarda en çok kullanılan Gorilla Glass dayanıklı panellerin üreticisi Corning, CES 2012'de daha gelişmiş Gorilla Glass 2 panellerinin tanıtımını yapacak.





Corning başkan yardımcısı James Steiner giderek daha da ince yapıya kavuşmaya başlayan ve daha fazla fonksiyonellik sunan mobil cihazlar için yeni Gorilla Glass teknolojisinin ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılayacağını belirtti.





Corning firması uzman kadrosunu CES fuarında görevlendirecek. Ziyaretçiler ilk elden bu yeni camları dayanıklılık testlerine tabi tutabilecek, uzmanlardan merak ettikleri konuları öğrenebilecek.





Gorilla Glass teknolojisi CES 2011 fuarında 30 büyük markayla pazara girdi ve 575 farklı modelde 500 milyon ürün üzerinde yer aldı.





Corning firması ayrıca yeni teknolojisini büyük boyutlarda da sunmayı planlıyor. Böylece eğitim, eğlence, otomotiv ve ev uygulama sistemleri yeni tasarımlardan faydalanabilecek.





Fuarda sergilenecek ürünlerden birisi de 82 inç boyutlarında çoklu dokunmatik Gorilla Glass ekran olacak. 12 Ocak'ta tanıtım için fuarda bir de konferans düzenlenecek.