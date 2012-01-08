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CES 2012: Toshiba'nın iddialı televizyonu ZL2 ülkemize geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,4b
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19
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın güncel ürün gamındaki en iddialı televizyon modellerinden biri olan 55-inç boyutundak ZL2 modeli, önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulmuş olacak. Resmi tanıtımı IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleştirilen ve dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen büyük ekranlı 3D televizyonu olarak lanse edilen ZL2, sahip olduğu güçlü özelliklerle kendi segmentinde sınıfının en iddialı temsilcerilerinden biri olarak gösterilebilir. 
Gözlüksüz 3D teknolojisinin yanında Quad Full HD yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük esteği ile de heyecan yaratan televizyon, 3D Resolution+ çözünürlük iyileştirme teknolojisi ve  PersonalTV özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde dört farklı kullanıcı, kendi televizyon alışkanlıklarını kaydederek ,televizyonu kendi istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Aynı zamanda SmartTV segmentinde yer alan 55ZL2, Toshiba Places'a bağlanarak oradaki film, müzik, kitap ve uygulama alanlarından faydalanabiliyor.
PlayStation 3'e güç veren Cell mimarisinin kullanıldığı CEVO Engine görüntü motoru ile kullanıcılarına en yüksek kalitede görsel deneyim vaad eden Toshiba, aynı zamanda tasarım tarafında değişen yüzünü de bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor. Akıllı televizyonlara özel çeşitli yazılımlarla gelecek olan televizyonun çok kısa süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatının  8500 Avro civarında olacağı bildiriliyor. İlk etapta son derece düşük adetlerle getirilecek olan televizyonun daha yüksek hacimli satışı ise Nisan gibi başlayacak ki burada önemli bir nokta olarak kullanılan panelin özel olduğu dolayısıyla üretiminin çok kolay olmadığına vurgu yapılıyor.

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen E_Aydin35
isyankar_emre

Çok özür dilerim 8-10 bin dolar civarı arasındaymış toshıba gerçekten PC,TV plazma alanında çok gelişmiş bir ülke ama fiyatta baya yüksekmiş:(

ülke derken ? nüfusu kaç merak ettm

bnm bildiğim sadece fabrikası var ama
isyankar_emreÇok özür dilerim 8-10 bin dolar civarı arasındaymış toshıba gerçekten PC,TV plazma alanında çok gelişmiş bir ülke ama fiyat...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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WilliamBillMunny 7 yıl
playstation ne enteresan bir alet. 6-7 yılda bir güncelleniyor. yani düşünsenize, bundan 6 yıl önceki en iyi ekran kartı şimdi ne haldedir.. çok tuhaf geliyor bana, bu kadar hızlı ilerleyen teknoloji dünyasında. bi donanım üreteceksin ve 6 yıl boyunca işini görecek bu, diğer tarafta her yıl 2 ye katlanan bir teknoloji hızı varken.
playstation ne enteresan bir alet. 6-7 yılda bir güncelleniyor. yani düşünsenize, bundan 6 yıl önceki en iyi ekran kartı şimdi ne haldedir.. çok tuhaf geliyor b...
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cpurss79 5 yıl
hmm iddialı ancak pahalı
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whip28 7 yıl
ZL2G - Quad HD görüntü alabilmek için altyapi destegine veya Quad HD tabanli görüntü desteği olmasi gerekmiyor, TV nin içindeki donanim destegiyle HD - Full HDbir görüntüyü Quad HD ye yükseltebiliyor..
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DH Misafiri 7 yıl
Toshiba televizyon tanıtmış adam kalkmış atatürk diyor,ülke elden gidiyor naraları atıyor bilader senin kafanmı güzel?
Atatürk zamanında şapka giymedi diye uçurulan kelleler, atatürkçülüğü kimselere vermeyenler tarafından idam edilen-katledilen solcular sağcılar (savunmaları bir soldan bir sağdan)
Bunları düşününce Bence ülkem birçok avrupa ülkesinden çok daha iyi durumda ve dahada iyi olacak, birileri konuşur!!! kervan yürür hesabı...
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arowak 7 yıl
Atatürk denmesini seni ne geriyo.Adam seviyodur söyler sana ne.bırak avrupayı dünyadA 500 miylar dış borcu olupta kalkınıyoruz diye kıçını yırtan bi ülke yok. neyse neye niye girdim. ne yazdım
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DH Misafiri 7 yıl
Yeni tv almayı düşünüyorum acaba kredi alıpta bunumu alsam şimdi kafama takıldı fiyatı uçuk ama olsun parayı mezaramı götürecez dimi.....
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IceRulez 7 yıl
sen alamazzsın ben alamam alan alır
alamayanların yada alacaklıların derdi neden bizi geriyor =)
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serpantin 7 yıl
seneye 5000 TL ye düşer merak etmeyin. önemli olan diğer markaların da aynı üründen çıkartması.
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halitozbasli 7 yıl
3d olayının sonu 5 sene içinde alına bilir seviyelere gelir o zamana kadarda bendeki plazmanın tüp ömrü dolmaya başlamış hemde bakarsın Digiturk veya Dsmart dan yayın destegide gelmiş olur. Buna geçeriz artık. Daha çok firmadan bunun gibi haberler bekliyoruz ki piyasa kızışsın.
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1ses1 7 yıl
8 ila 10 bin dolar aslında çok pahalı değil ihtiyaca göre. Mr çekimi ve bunun gibi hastenelerde sunum yapılan ekranlar yüksek çözünürlük istior ve kullanıyor. Ve fiyatları 20.000-40.000 dolar arasında yada daha yüksek.
Zaten yüksek çözünürlük desteği süper HD görüntüler için ve şuanda sadece japonyada bu tür test yayınları var. Teknoloji ve tv keyfi bu çöznürlükte türkiyede imkansız.Yada Türk kanalları desek daha doğru olur.
Pc monitörü haric tv keyfi için alınmıyacak bir teknoloji ev kullanıcıları için.
Birde 3d olayı ilk etapda zevkli ve ilgi çekici ama belli bir süre sonra hem göz yoruyor hemde boyutların ufak oluşu ekran tışına taşan 3 boyut hissi cerceveleri görünce bitiyor. 3boyut en yiyi porjeksiyonda oluyor lcd de olmuyor.
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MxFxOx 7 yıl
Bu tv için henüz erken bizim bunu almamız için bundan daha iyi teknoloi çıkması lazım ki bunun fiyatı düşsün yoksa bu ürünün fiyatıda kolay kolay düşmez plazma benzeri durum yaşanması lazım o da zor
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WilliamBillMunny 7 yıl
playstation ne enteresan bir alet. 6-7 yılda bir güncelleniyor. yani düşünsenize, bundan 6 yıl önceki en iyi ekran kartı şimdi ne haldedir.. çok tuhaf geliyor bana, bu kadar hızlı ilerleyen teknoloji dünyasında. bi donanım üreteceksin ve 6 yıl boyunca işini görecek bu, diğer tarafta her yıl 2 ye katlanan bir teknoloji hızı varken.
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BeYaBaN. 7 yıl
Tr de kaç kişi alır çok merak ettim şimdi.
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