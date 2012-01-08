CES 2012: Toshiba'nın iddialı televizyonu ZL2 ülkemize geliyor

Toshiba'nın güncel ürün gamındaki en iddialı televizyon modellerinden biri olan 55-inç boyutundak ZL2 modeli, önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulmuş olacak. Resmi tanıtımı IFA 2011 Fuarı'nda gerçekleştirilen ve dünyanın ilk gözlük gerektirmeyen büyük ekranlı 3D televizyonu olarak lanse edilen ZL2, sahip olduğu güçlü özelliklerle kendi segmentinde sınıfının en iddialı temsilcerilerinden biri olarak gösterilebilir.

Gözlüksüz 3D teknolojisinin yanında Quad Full HD yani 3840 x 2160 piksel çözünürlük esteği ile de heyecan yaratan televizyon, 3D Resolution+ çözünürlük iyileştirme teknolojisi ve PersonalTV özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde dört farklı kullanıcı, kendi televizyon alışkanlıklarını kaydederek ,televizyonu kendi istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Aynı zamanda SmartTV segmentinde yer alan 55ZL2, Toshiba Places'a bağlanarak oradaki film, müzik, kitap ve uygulama alanlarından faydalanabiliyor.

PlayStation 3'e güç veren Cell mimarisinin kullanıldığı CEVO Engine görüntü motoru ile kullanıcılarına en yüksek kalitede görsel deneyim vaad eden Toshiba, aynı zamanda tasarım tarafında değişen yüzünü de bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor. Akıllı televizyonlara özel çeşitli yazılımlarla gelecek olan televizyonun çok kısa süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatının 8500 Avro civarında olacağı bildiriliyor. İlk etapta son derece düşük adetlerle getirilecek olan televizyonun daha yüksek hacimli satışı ise Nisan gibi başlayacak ki burada önemli bir nokta olarak kullanılan panelin özel olduğu dolayısıyla üretiminin çok kolay olmadığına vurgu yapılıyor.