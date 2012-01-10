CES 2012 : Ubuntu işletim sistemi yoluna akıllı TV'ler ile devam ediyor





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

En popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun 12.04 sürümünden sonra mobil cihazlara geleceği biliniyor ve CES fuarında da buna yönelik bir tanıtım bekleniyordu. Ancak Canonical firması bir sürpriz yaparak akıllı TV platformu için geliştirdiği Ubuntu TV sürümünün tanıtımını yaptı. Son dönemlerde giderek artan akıllı TV trendine yönelik olarak geliştirilen işletim sistemleri de aynı oranda önem kazanmaya başladı.CEO Mak Shuttleworth daha önce akıllı TV'ler için Ubuntu'yu optimize etme planları olduğunu belirtmişti. Ancak CES fuarındaki tanıtım herkes için bir sürpriz oldu. Ubuntu TV diğer işletim sistemleri gibi aranabilir yayın akışı, 3D kontrol paneli, çevrimiçi video yayını uygulamaları sunuyor ve onlardan geri kalmıyor.CES fuarında Ubuntu TV platformunun bir konsept tanıtımını görmek mümkün. Ancak final sürüm ne zaman ortaya çıkar veya hangi TV markaları ile ortaklık planları var şimdilik bilinmiyor. Bununla birlikte yeni gelişmeye başlayan akıllı TV sektöründe atılacak erken adımların Ubuntu için büyük önem taşıdığı kesin.