CES 2013: Vector Unit, Riptide GP 2'yi duyurdu

"Riptide GP" adlı mobil oyunuyla mobil oyuncuların bir hayli beğenisini kazanan geliştirici Vector Unit, yapımın ikinci oyunu Riptide GP 2'yi CES 2013'te duyurdu.





İlk oyundaki gibi jetskilerle su pistlerinin tadını çıkartacağımız yapım; daha kaliteli görseller, daha gelişmiş fizik efektleri ve daha geniş çevreleri mobil oyuncuların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yapımın Tegra 4 çipseti taşıyacak olan Android cihazlarda daha iyi grafiklerin yanı sıra, ekstra görsel efektler sunacağını da belirtelim.





Geliştiricinin belirttiği üzere ilk oyundaki koridor mantığıyla tasarlanan su kanallarının aksine, yeni oyunda daha büyük ve daha karmaşık arenalar oyuncuları bekliyor. İlk oyundaki gibi jetskimiz ile havada sürülürken çeşitli hareketler yapabileceğimiz yapımda, artık bu hareketlerin birleşerek kombolara da dönüşebilecek.





Jetskilerin görünümde çeşitli özelleştirmelerin yapılabileceği Riptide GP 2'de çeşitli yetenek yükseltmelerinde yer edineceğini de belirtelim. Ayrıca, daha fazla oyun içi içeriklere yer verilecek olan oyunda doygun bir kariyer modu ve çevrimiçi çoklu oyuncu moduda yer edinecek.





Sabırsızlıkla beklediğimiz mobil oyunlar arasında yer alan "Riptide GP 2" için kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de, yaz ayları içerisinde Android ve iOS kullanıcılarıyla buluşacağı açıklanmış durumda. Hali hazırda Android ve iOS platformları için indirilebilir içerik olarak sunulan ilk oyun Riptide GP'ye Google Play ve Appstore üzerinden ulaşabilirsiniz.







http://www.vectorunit.com/news/2013/1/8/riptide-gp-2-announced-at-ces-2013.html