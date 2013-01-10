CES 2013 : ZTE, Avrupalı bir operatörle yıl içerisinde Firefox OS cihazının satışı için işbirliğine gidiyor





Mozilla'nın giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarlarını hedeflediği HTML5 tabanlı mobil işletim sistemi Firefox OS, CES 2013 fuarında ZTE üretimi bir cihaz üzerinde sergilenmeye devam ediyor.





Firefox OS yüklü cihazların gelişmekte olan ülke pazarları için duyurulacağı açıklansa da ZTE'nin sistemi Avrupa'ya getirmek için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.





ZTE'nin ABD bölümünde görevli bir yönetici Cheng Lixin, bu yıl Firefox OS tabanlı bir akıllı telefonun satışı için Avrupalı bir operatör ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Firmanın, giriş ve orta seviye pazarlarda Google'a olan bağımlılığını en aza indirmeyi hedeflediği tahmin ediliyor.





Lixin, ekosistemi dikkatli takip ettiklerini ve eğer araştırmalar tüketicinin bu işletim sistemine hazır olduğunu gösterirse ABD için de bir cihaz üretmeyi planladıklarını ifade etti. Ortaklık yapılan Avrupalı operatör hakkında ise bilgi verilmedi. Mozilla'nın ZTE ile Firefox OS yüklü bir cihaz üzerinde çalıştıkları uzun süredir biliniyor.





Strategy Analytics, Mozilla ve ZTE işbirliğinin bu yıl pazarda yüzde 1'lik bir paya sahip olabileceğinin altını çiziyor.





Deutsche Telekom AG, Sprint Nextel Corp. ve Telefonica operatörleri hali hazırda Firefox OS geliştirmelerinde görev alan operatörler. Cihaz tarafında ise Qualcomm, TCL Communication ve ZTE firmaları Mozilla ile ortak çalışıyor.





Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi ile üreticiler her ne kadar büyük satış gelirleri elde etse de, alternatif bir mobil işletim sistemi kullanma konusundaki çalışmaları gözden kaçmıyor. Samsung da kısa süre içerisinde Tizen OS yüklü cihazlar piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bunun en büyük sebebinin ise Google'ın Android işletim sisteminden lisans bedeli isteme ihtimali olduğu iddia ediliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-09/zte-planning-to-sell-mozilla-powered-phone-in-europe.html