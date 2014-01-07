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CES 2014: Corsair, Raptor K40 klavye ve Raptor M45 faresini resmen lanse etti

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Corsair, Raptor K40 klavye ve Raptor M45 faresini resmen lanse etti
Donanım dünyasının oldukça yakında tanıdığı firmalardan Corsair, CES 2014 fuarı kapsamında da boş durmadı ve Raptor K40 klavye ile Raptor M45 faresini resmi olarak tanıttı.
Oyunculara özel olarak hazırlanan modellerden Raptor K40 klavye modeli, 16.8 milyon renk desteli RGB arka aydınlatma sistemiyle dikkat çekiyor ve sol tarafından oyun içi atama işlemleri için özel makro tuşları taşıyor. Bilgisayarlar ile USB üzerinden bağlantı kuran ve %100 anti-ghosting özelliğiyle gelen klavye, üst bölümünde yer alan medya tuşlarıyla da hızlı kontrol sunabiliyor. Üst seviye ergonomi hedeflenerek hazırlanan Raptor M45 fare ise, Pixart PMW3310 5000 DPI optik sensörüyle üst seviye performans vaat ediyor ve 7 adet programlanabilir tuş ile çok tuşa ihtiyaç duyan oyunlar için faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Merkezinde yer alan tuş ile hızlı DPI değişimine imkan tanıyan fare, geniş sayılabilecek bir kaydırma tekerleğine de sahip.
Corsair'in yeni oyuncu ekipmanlarından Raptor K40 klavye 80$, Raptor M45 fare ise 60$ fiyat etiketleriyle Ocak ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/196597/corsair-intros-the-raptor-k40-keyboard-and-raptor-m45-mouse.html Yorum Yaz
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
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acbold 5 yıl
Corsair herşeyi güzelde Türkiye'de yok performans testi yapamıyoruz.Sadece fiyatı düşük,tasarımı güzel,malzeme kalitesi güzel deyip geçiyoruz.
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Bradley Cooper 5 yıl
modifiye severler için ideal.
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
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SilverBallers 5 yıl
Tasarımları yanar dönerli olsa da fiyatlarını çok yüksek buluyorum.140$ ile kasaya ram ekletilebilir veya çok az bir miktar ekleyerek SSD alınabilir.
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crossmatch 5 yıl
Devatranslator gibi bişi vardı Cm Stormda. Onun gibi ucuz yollu
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Coolermaster_Türkiye 5 yıl crossmatch
crossmatch

Devatranslator gibi bişi vardı Cm Stormda. Onun gibi ucuz yollu

Evet, Devastator, CM Storm'un tek klavye-fare seti. Oldukça uygun fiyatıyla yakında TR de olacak.

cmstorm.com/...
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