CES 2014: Corsair, Raptor K40 klavye ve Raptor M45 faresini resmen lanse etti

Donanım dünyasının oldukça yakında tanıdığı firmalardan Corsair, CES 2014 fuarı kapsamında da boş durmadı ve Raptor K40 klavye ile Raptor M45 faresini resmi olarak tanıttı.

Oyunculara özel olarak hazırlanan modellerden Raptor K40 klavye modeli, 16.8 milyon renk desteli RGB arka aydınlatma sistemiyle dikkat çekiyor ve sol tarafından oyun içi atama işlemleri için özel makro tuşları taşıyor. Bilgisayarlar ile USB üzerinden bağlantı kuran ve %100 anti-ghosting özelliğiyle gelen klavye, üst bölümünde yer alan medya tuşlarıyla da hızlı kontrol sunabiliyor. Üst seviye ergonomi hedeflenerek hazırlanan Raptor M45 fare ise, Pixart PMW3310 5000 DPI optik sensörüyle üst seviye performans vaat ediyor ve 7 adet programlanabilir tuş ile çok tuşa ihtiyaç duyan oyunlar için faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Merkezinde yer alan tuş ile hızlı DPI değişimine imkan tanıyan fare, geniş sayılabilecek bir kaydırma tekerleğine de sahip.

Corsair'in yeni oyuncu ekipmanlarından Raptor K40 klavye 80$, Raptor M45 fare ise 60$ fiyat etiketleriyle Ocak ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/196597/corsair-intros-the-raptor-k40-keyboard-and-raptor-m45-mouse.html