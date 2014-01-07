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CES 2014: Eye-Fi'ın mobil cihazlara özel olarak hazırladığı hafıza kartı Mobi, Mac desteğine de kavuştu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uzun zamandır sektörde yer alan ve kullanıcıların dijital fotoğraf makineleri ile çektikleri fotoğrafları, bilgisayar ya da diğer mobil cihazlara kablosuz olarak aktarabilmesine imkan tanıyan hafıza kartları hazırlayan Eye-Fi, geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu "Mobi" isimli modeline Windows sonrası CES 2014 fuarı kapsamında Mac desteğini de getirdi.
Kullanılacağı ortamda başka kablosuz internet bağlantısına gerek duymadan kendi oluşturduğu ağ üzerinden bağlantı sağlayan ve şimdiye kadar sadece iOS, Android ve Windows işletim sistemli cihazlara kablosuz olarak veri aktarımı yapabilen Mobi, firmanın yayınladığı yeni yazılım ile artık Mac bilgisayar sistemleriyle de bağlantı kurmaya ve veri aktarımı yapmaya başladı. Halen beta aşamasında olduğu ve Eye-Fi Mobi sahiplerine ücretsiz olarak verildiği belirtilen yazılım, farklı platform destekleriyle daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Class 10 performans derecelendirmesine sahip kartın 8GB'lık versiyonu 50$, 16GB'lık versiyon ise 80$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://www.eye.fi/company/press-releases/eye-fi-launches-eye-fi-labs-for-users-to-test-new-products-announces-deskto Yorum Yaz
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veteriner69 5 yıl
Kaç sene önceki Palm cihazım için böyle sd wifi kartım vardı.
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DarthLuca 5 yıl
Bu kartın alıc kitlesini merak ettim??? 16GB kart için 80$vercek olan zaten WiFi destekli daha üst model alır, ucuz bir kamera alan kişide karta 80$ vermez
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