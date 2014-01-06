CES 2014: Fujifilm, FinePix serisi S8600, S9200, S9400W, XP70 ve S1 fotoğraf makinilerini resmen duyurdu

Fotoğraf dünyasının öncü isimlerinden Fujifilm, uzun zamandır bilgileri gelen FinePix serisi yeni S8600, S9200, S9400W, XP70 ve S1 fotoğraf makinelerini CES 2014 kapsamında kullanıcıların beğenisine sundu.

Finepix S8600, S9200, S9400W ve S1 serisi fotoğraf makinelerini SLR Like gövde yapısı ve yüksek zoom miktarı ile hazırlayan Fujifilm, ayrı olarak FinePix S1 modeliyle kişilere suya karşı dayanıklı bir gövde yapısı ortaya koyuyor. XP70 modelini ise su altında kullanılabilecek şekilde oldukça dayanıklı bir formda geliştiren firma, modellerini aşağıda yer alan teknik detaylar ile şekillendirmiş durumda.

FinePix S1

Suya ve toza karşı dayanıklı gövde

16.4MP 1/2.3-inç CMOS sensör

50 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-1200mm lens

1cm süper makro modu

5 eksenli görüntü sabitleme sistemi

Uygun şartlarda 0.14 saniye otomatik netleme

920K elektronik vizör

Hareketli LCD ekran

Full HD video kapasitesi

Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği

Time Lapse özel modu

0.68 saniye açılma süresi FinePix XP70 10 metre derinlik / -10 derece sıcaklık / 1.5 metre düşme dayanıklığı

16.4MP 1/2.3-inç CMOS sensör

5 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens

Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği

Full HD video çekimi

360 derece panorama desteği

Farklı renk seçenekleri

10 özel filtre

Aksiyon kamerası modu FinePix S9400W/S9200 16.4MP 1/2.3-inç CMOS sensör

50 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-1200mm lens

12,800 maksimum ISO değeri

Saniyede 10 kare seri çekim hızı

5 eksenli görüntü sabitleme sistemi

Full HD video kapasitesi

200k elektronik vizör

360 derece panaroma desteği

Wi-Fi (Sadece S9400W)

10 özel filtre FinePix S8600 16MP 1/2.3-inç CCD sensör

36 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-900mm lens

Optik görüntü sabitleme sistemi

720P 30fps video kapasitesi

3-inç LCD ekran (460k)

10 yüze kadar tanıma sistemi

10 özel filtre

Mini HDMI çıkışı

3AA pil ile ortalama 250 fotoğraf ömrü

Fujifilm'in yeni fotoğraf makinelerinden S1 499$, XP70 229$, S9400W / S9200 349$ ve son olarak S8600 229$ fiyat etiketleriyle önümüzdeki Mart ayında satışa çıkıyor. (Dp)

http://www.dpreview.com/news/2014/01/06/fujifilm-finepix-s8600-s9200-s9400w-long-zoom-compacts-announced?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4