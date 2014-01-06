CES 2014: Fujifilm, FinePix serisi S8600, S9200, S9400W, XP70 ve S1 fotoğraf makinilerini resmen duyurdu

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Fotoğraf dünyasının öncü isimlerinden Fujifilm, uzun zamandır bilgileri gelen FinePix serisi yeni S8600, S9200, S9400W, XP70 ve S1 fotoğraf makinelerini CES 2014 kapsamında kullanıcıların beğenisine sundu.
Finepix S8600, S9200, S9400W ve S1 serisi fotoğraf makinelerini SLR Like gövde yapısı ve yüksek zoom miktarı ile hazırlayan Fujifilm, ayrı olarak FinePix S1 modeliyle kişilere suya karşı dayanıklı bir gövde yapısı ortaya koyuyor. XP70 modelini ise su altında kullanılabilecek şekilde oldukça dayanıklı bir formda geliştiren firma, modellerini aşağıda yer alan teknik detaylar ile şekillendirmiş durumda.
FinePix S1
- Suya ve toza karşı dayanıklı gövde
- 16.4MP 1/2.3-inç CMOS sensör
- 50 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-1200mm lens
- 1cm süper makro modu
- 5 eksenli görüntü sabitleme sistemi
- Uygun şartlarda 0.14 saniye otomatik netleme
- 920K elektronik vizör
- Hareketli LCD ekran
- Full HD video kapasitesi
- Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği
- Time Lapse özel modu
- 0.68 saniye açılma süresi
FinePix XP70
- 10 metre derinlik / -10 derece sıcaklık / 1.5 metre düşme dayanıklığı
- 16.4MP 1/2.3-inç CMOS sensör
- 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens
- Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği
- Full HD video çekimi
- 360 derece panorama desteği
- Farklı renk seçenekleri
- 10 özel filtre
- Aksiyon kamerası modu
FinePix S9400W/S9200
- 16.4MP 1/2.3-inç CMOS sensör
- 50 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-1200mm lens
- 12,800 maksimum ISO değeri
- Saniyede 10 kare seri çekim hızı
- 5 eksenli görüntü sabitleme sistemi
- Full HD video kapasitesi
- 200k elektronik vizör
- 360 derece panaroma desteği
- Wi-Fi (Sadece S9400W)
- 10 özel filtre
FinePix S8600
- 16MP 1/2.3-inç CCD sensör
- 36 kat optik yakınlaştırma yapabilen 24-900mm lens
- Optik görüntü sabitleme sistemi
- 720P 30fps video kapasitesi
- 3-inç LCD ekran (460k)
- 10 yüze kadar tanıma sistemi
- 10 özel filtre
- Mini HDMI çıkışı
- 3AA pil ile ortalama 250 fotoğraf ömrü
Fujifilm'in yeni fotoğraf makinelerinden S1 499$, XP70 229$, S9400W / S9200 349$ ve son olarak S8600 229$ fiyat etiketleriyle önümüzdeki Mart ayında satışa çıkıyor.
http://www.dpreview.com/news/2014/01/06/fujifilm-finepix-s8600-s9200-s9400w-long-zoom-compacts-announced?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle