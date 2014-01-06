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CES 2014 : Gorilla Glass mikroplara karşı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Gorilla Glass mikroplara karşı

Çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla Glass camları ile tanıdığımız Corning, son olarak giyilebilir cihazlara yönelik küçük boyutlu cam panellerini duyurmuştu. Firma CES 2014 fuarında hijyene el atıyor.

Yapılan analizler dokunmatik akıllı telefon ekranlarının en çok bakteri barındıran alanlardan birisi olduğunu gösteriyor. Corning de bu gerçekten yola çıkarak Gorilla Glass ekranlarının antimikrobiyal bir şeklini geliştirdi. 

Bu teknoloji Gorilla Glass ekranın üzerine ionize gümüş bir kaplama uygulanarak elde ediliyor. Bu formül günümüzde pek çok mikrop önleyici yüzeylerde kullanılıyor. 

Bu yeni format ekran üzerinde yosun, mantar, bakteri ve küf gibi mikropların birikmesini engelliyor. Kaplama ömür boyu kullanılacak şekilde tasarlanmış. 

Gorilla Glass, mobil cihaz ve PC üzünlerin yanısıra tıbbi cihazlarda da bu materyalin kullanılmasını planlıyor. Böylece Corning kullanım alanını yaygınlaştırmış olacak. Firma şimdilik ilk örneklerin ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı.


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TearsForFears 5 yıl
Tebrik ediyorum yenilik adına sadece isim değiştirmemişler.Telefondan DH'ye giren kızlar bile var şu forumda.:))
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SystemApps 5 yıl
çok güzel bir şey bu... saçma sapan yorumlara bakmayın siz...nice bakteri virüs çeşidi var.grip bile can alır oldu... tuvalete telefonla giren var...
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fozdemir 5 yıl
Bağışıklık sisteminiz baskilanmamissa bunlarin hiçbirine gerek yok.
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Solid State Disk 5 yıl fozdemir
fozdemir

Bağışıklık sisteminiz baskilanmamissa bunlarin hiçbirine gerek yok.

Katılıyorum.

Bakterinin olmadığı yerde hayat da yoktur
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Pi 5 yıl
Yapacak birsey bulamadilar ne yapsakta yenilik diye itelesek millete diyorlar bence. Sora haberler cikacak bisuru mikrop var hasta olursunuz bak ha diye. Sorada bakin size mikrop tutmayan cam yaptik sagliginiz icin. Ama biraz pahali. Ama olsun sagliginiz icin tercih edin derler.
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JoeyBane 5 yıl
Adamlar alanında en iyilerden. Hatta bana göre en iyisi.
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darkaura 5 yıl
keyfinizi kacirmak istemem ama telefon ekranindaki mikro organizmalarla bosa ugrasiyorsunuz. kendi vucudunuzda her bir hucrenize karsilik 10 tane bakteri var :)
(inanmayanlar olacaktir. onun icin:
Pappas S. (2009). Your Body Is a habitat ... for Bacteria. Science Now Daily News
Jump ^ Savage, D. C. (1977).
"Microbial Ecology of the Gastrointestinal Tract". Annual Review of Microbiology 31: 107–33. doi:10.1146/annurev.mi.31.100177.000543. PMID 334036. )
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crysisis 5 yıl
Gümüş ve altın kir tutmaz.Bu sebepten midir bilmem padişahlar kapı kollarını, sehpalarını altından yapar, yoksa gösterişten mi
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HeavyClocker 5 yıl
Hijyene önem veren birisi olarak gerçekten mutlu oldum,telefonu düzenli olarak amaçlar doğrultusunda hazırlanmış kimyasallar ile sterilize eden birisi olarak gerçekten iyi geldi bana :)
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kadirirdem 5 yıl
Süper ama bence gorilla glass 4 ü tanıtsalar iyi olur...
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[__Zahid__] 5 yıl
telefonlar mikroplu
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