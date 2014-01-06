CES 2014 : Gorilla Glass mikroplara karşı





Çizilmeye karşı dayanıklı Gorilla Glass camları ile tanıdığımız Corning, son olarak giyilebilir cihazlara yönelik küçük boyutlu cam panellerini duyurmuştu. Firma CES 2014 fuarında hijyene el atıyor.





Yapılan analizler dokunmatik akıllı telefon ekranlarının en çok bakteri barındıran alanlardan birisi olduğunu gösteriyor. Corning de bu gerçekten yola çıkarak Gorilla Glass ekranlarının antimikrobiyal bir şeklini geliştirdi.





Bu teknoloji Gorilla Glass ekranın üzerine ionize gümüş bir kaplama uygulanarak elde ediliyor. Bu formül günümüzde pek çok mikrop önleyici yüzeylerde kullanılıyor.





Bu yeni format ekran üzerinde yosun, mantar, bakteri ve küf gibi mikropların birikmesini engelliyor. Kaplama ömür boyu kullanılacak şekilde tasarlanmış.





Gorilla Glass, mobil cihaz ve PC üzünlerin yanısıra tıbbi cihazlarda da bu materyalin kullanılmasını planlıyor. Böylece Corning kullanım alanını yaygınlaştırmış olacak. Firma şimdilik ilk örneklerin ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı.



