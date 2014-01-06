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CES 2014: Hepsi bir arada dünyasına Hp'den yeni üyeler: Slate21 Pro, ProOne 400 ve 205 AiO

5 yıl
2,5b
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1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Hepsi bir arada dünyasına Hp'den yeni üyeler: Slate21 Pro, ProOne 400 ve 205 AiO
CES 2014 fuarı kapsamında yeni geliştirdiği ürünleri görücüye çıkartan firmalardan HP, ürün gamına Slate21 Pro, ProOne 400 ve 205 model isimli yeni hepsi bir arada bilgisayarlarını eklediğini duyurdu.
Tanıtılan modellerden barındırdığı Android 4.3 Jelly Bean işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çeken ve teknik olarak 21.5-inç 1920 x 1080 piksel IPS dokunmatik ekran, dört çekirdekli NVIDIA Tegra 4 işlemci, 2GB RAM, 16GB dahili depolama birimi ve 720P HD kamera ile gelen HP Slate21 Pro, kablosuz bağlantı tarafında 802.11a/b/g/n Wi-Fi ile Bluetooth 4.0 teknolojilerinden yararlanıyor ve isteğe bağlı olarak Windows işletim sistemi de kullanabiliyor. Firmanın tanıttığı diğer modellerden ProOne 400 ise 21.5-inç (Dokunmatik) ile 19.5-inç (Dokunmatik değil) olmak üzere iki farklı ekran seçeneği ile elde edilebiliyor ve hepsi bir arada bilgisayar gücünü Intel'in Hawell işlemcilerinden alıyor. Çözünürlük tarafında ise dokunmatik özelliğine göre 1920 x 1080 piksel ile 1600 x 900 piksel değerleri tercih edilebiliyor. Tanıtılan son model olma özelliği taşıyan HP 205 ise, AMD'nin çift çekirdekli Kabini platformundan gücünü alarak kişilere 1366 x 768 piksel çözünürlükte 18.5-inç'lik bir çalışma alanı sunabiliyor.
HP'nin yeni bilgisayarlarından Slate21 Pro 399$, ProOne 400 649$ ile 799$ ve 205 ise 449$ fiyat etiketleriyle dünya çapında satışa çıkmış durumda.

http://www.engadget.com/2014/01/06/hp-slate-21-pro-pro-x2-410/ Yorum Yaz
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Okisht 5 yıl
fotoğrafta kablolu mouse bağlamışlar bi de. bari fotoğrafta kablosuz koysaydınız
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