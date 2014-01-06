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CES 2014: X-Sistem için porte çekimlerine özel yeni alternatif: Fujifilm XF 56mm F1.2 R

5 yıl
2,5b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: X-Sistem için porte çekimlerine özel yeni alternatif: Fujifilm XF 56mm F1.2 R
Yaptığı duyurular ile fotoğraf dünyasına hareketli saatler yaşatan Fujifilm, lens tarafında da boş durmadı ve ürün gamına porte çekimler özel olarak hazırladığı XF 56mm F1.2 R lensini eklediğini duyurdu.
Sunduğu F/1.2 diyafram değeri ve 56mm odak uzaklığı ile özellikle porte çekimleri oldukça ideal bir yapı ortaya koyan lens, Fujifilm'in X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak çalışıyor ve dahili otomatik netleme sistemiyle kararlı ve sessiz sonuçlar ortaya koyabiliyor. Teknik olarak 11 element 8 grup lens dizilimine, F16 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 0.70m minimum netleme mesafesine, 62mm filtre çapına ve 580 gram ağırlığa sahip olan XF 56mm F1.2 R , özel optik kaplamalarıyla da istenmeyen parlamaları önleyebiliyor.
Fujifilm'in yeni lensi XF 56mm F1.2 R, 1000$ fiyat etiketiyle Şubat ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/01/06/fujifilm-unveils-xf-56mm-f1-2-r-portrait-lens-for-x-system?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
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