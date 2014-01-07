CES 2014 : Intel'den SD kart büyüklüğünde bilgisayar





Geçmiş yıllarda NUC adlı mini PC modelini piyasaya sürerek bu segmentte yeni bir dönemin kapılarını açan Intel, CES 2014 fuarında ise giyilebilir cihazlara yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu.





Intel'in yeni bilgisayarı Edison adını taşıyor ve neredeyse bir SD kart büyüklüğünde. Boyundan büyük işlerin altından kalkabilen Edison'a Intel'in IDF 2013 etkinliğinde tanıttığı Quark yongada sistemi güç veriyor.





Quark yongada sisteminde çift çekirdekli bir Intel işlemcisi yer alırken, 22nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Bluetooth ve WiFi bağlantısına sahip olan Edison, Linux gibi açık kaynak platformlara destek veriyor. Intel Edison için bir uygulama mağazasını da unutmamış.





Ancak Edison son kullanıcıya hitap etmiyor ve geliştiricilere yönelik olarak üretilecek. Yani bu açıdan bir Raspberry Pi cihazı gibi yaygın kullanımda olmayacak. Edison daha çok giyilebilir cihazlara entegre olmayı planlıyor.





Intel hem giyilebilir teknolojilere öncülük etmeyi hem de bu sektörde bizzat bulunmayı istiyor. Zira bugünkü pek çok giyilebilir cihazda ARM tabanlı işlemciler mevcut. Giderek büyüyen pazarda Intel'in erken bir hamle yaptığı da dikkatlerden kaçmıyor.





Geliştirilecek uygulamalarla örneğin bir bebeğin aktivitelerini annesine LED bildirimlerle aktaran oyuncak kurbağanın kalbinde yer alacak. Veya bebeğin ağlamasını tespit eden kurbağadan gelen verilerle sütü ısıtmaya başlayan bir ısıtıcının içerisinde bulunacak.





Intel yeni platformu için önemli bir yatırım da yapıyor. Make It Wearable adlı yarışma ile giyilebilir teknolojiler konusunda Edison tabanlı proje geliştirenlere 1.3 milyon dolar civarında ödül verilecek. Birincilik ödülü ise 500 bin dolar olacak. Edison'un piyasaya çıkması ise yılın ortalarında planlanıyor.



