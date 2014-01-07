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CES 2014 : Intel'den SD kart büyüklüğünde bilgisayar

5 yıl
4,3b
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22
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Intel'den SD kart büyüklüğünde bilgisayar

 Geçmiş yıllarda NUC adlı mini PC modelini piyasaya sürerek bu segmentte yeni bir dönemin kapılarını açan Intel, CES 2014 fuarında ise giyilebilir cihazlara yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Intel'in yeni bilgisayarı Edison adını taşıyor ve neredeyse bir SD kart büyüklüğünde. Boyundan büyük işlerin altından kalkabilen Edison'a Intel'in IDF 2013 etkinliğinde tanıttığı Quark yongada sistemi güç veriyor.

Quark yongada sisteminde çift çekirdekli bir Intel işlemcisi yer alırken, 22nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Bluetooth ve WiFi bağlantısına sahip olan Edison, Linux gibi açık kaynak platformlara destek veriyor. Intel Edison için bir uygulama mağazasını da unutmamış. 

Ancak Edison son kullanıcıya hitap etmiyor ve geliştiricilere yönelik olarak üretilecek. Yani bu açıdan bir Raspberry Pi cihazı gibi yaygın kullanımda olmayacak. Edison daha çok giyilebilir cihazlara entegre olmayı planlıyor. 

Intel hem giyilebilir teknolojilere öncülük etmeyi hem de bu sektörde bizzat bulunmayı istiyor. Zira bugünkü pek çok giyilebilir cihazda ARM tabanlı işlemciler mevcut. Giderek büyüyen pazarda Intel'in erken bir hamle yaptığı da dikkatlerden kaçmıyor. 

Geliştirilecek uygulamalarla örneğin bir bebeğin aktivitelerini annesine LED bildirimlerle aktaran oyuncak kurbağanın kalbinde yer alacak. Veya bebeğin ağlamasını tespit eden kurbağadan gelen verilerle sütü ısıtmaya başlayan bir ısıtıcının içerisinde bulunacak. 

Intel yeni platformu için önemli bir yatırım da yapıyor. Make It Wearable adlı yarışma ile giyilebilir teknolojiler konusunda Edison tabanlı proje geliştirenlere 1.3 milyon dolar civarında ödül verilecek. Birincilik ödülü ise 500 bin dolar olacak. Edison'un piyasaya çıkması ise yılın ortalarında planlanıyor. 


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muratai 5 yıl en beğenilen
Sirf adi edison diye almazdim. Tesla ya kazik atan kiskanc ezik edison ile isimiz olmaz.
2 Yanıt Yanıtla +36
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
Tekel diyerek yeni bir tartışma başlattın şimdi.

Adamlar teknoloji üretiyorlar, ve piyasaya getirdikleri standartlar da kabul görüyor.

Alternatif mevcut AMD var.
Tekel diyerek yeni bir tartışma başlattın şimdi.Adamlar teknoloji üretiyorlar, ve piyasaya getirdikleri standartlar da kabul görüyor.Alte...
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OldGamers86 5 yıl
İntel'in herhangi bir sekörde tek başına at koşturmasını ben de istemem doğrusu.
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OverClocK1ng 5 yıl
Bunun geliştirilmiş ve 10 kat daha hızlı ADAM GİBİ olan versiyonunu da çıkartıp adını Intel "TESLA" koysunlar..
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Rubisco 5 yıl
Konuyla alakalı bişey yazın biraz :///


İlgilenen varsa bazı SD kartları hackleyebiliyorsunu ve firmware yükleyip SD karttaki mikro-kontrolcüyü kullanabiliyorsunuz. Bi nevi minik bilgisayar gibi bişey düşünebilirsinz çok düşük kapasiteli ama SD kardın depolama alanı yüzünden geniş alanı olan. 8051 kökenli oluyormuş bu hacklenebilen bazı SD kartların kontrolcüleri.

Bu haber de neredeyse aynı kökene inip günümüze zıplma yapıyor. Intel Quarkı full modifiye edilebilir bi x86 türevi düşük performanslı mikro-kontrolcü tarzı olrak tasarladı. Heryerde x86 stratejisinin SD kart seviyesinde geri dönmüş hali gibi bişey bu Qurark. 8051 ile SD kartı kontrol etmek ne demek ise, Cortex M ile yada, Quark ile de aynı şey olmş oluyor burda.
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cbrieria 5 yıl
intel bunu atom gibi yapmıştır, o işlemci harekete geçinceye kadar bebek açlıktan ölür
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metebyr 5 yıl
ccc nicola tesla ccc
reyiz intel seni unutsa da biz unutmayız :D:D
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Public_Enemy 5 yıl
Teknolojinin geldiği yerde yapılmadık şey fazla kalmamış, genel olarak firmalar 2k 4k gibi çok bir artısı olmayacak işlerle uğraşıyorlar birde giyilebilir teknolojilere yönelim var ama onda da "vay canına" dedirtecek pratik kullanımı olacak bir ürün henüz çıkmış değil ama ileri doğru büyük farklı bir adım gelirse bu kanaldan gelir sanırım.
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PROOFF 5 yıl
Alternatifler her zaman güzeldir
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Turkforce 5 yıl
Erken hamleyi hangi habersiz insan söylemiş bilmiyorum ama Intel erken hamle yapmış olsaydı şu anda piyasada ARM bu kadar yaygın olmazdı.
Intel bilakis geç kaldığı gibi durumu toparlamak için tam gaz çalışıyor...
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-MoDeStUs- 5 yıl
intel coştu gidiyor.tutabilene bravo.
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onur01651 5 yıl

Adamlar hafıza kartına işlemnci sığdırıyor birileri halen 4-8gb bellekli cihaz üretsin.
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Mr.Pacino 5 yıl
bunlar iyi gelişmeler ama ürüne verecek başka birinin ismini bulamamışlar mı
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memoseler 5 yıl
"Quark" çok zekice olmuş.
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muratai 5 yıl en beğenilen
Sirf adi edison diye almazdim. Tesla ya kazik atan kiskanc ezik edison ile isimiz olmaz.
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Bradley Cooper 5 yıl muratai
muratai

Sirf adi edison diye almazdim. Tesla ya kazik atan kiskanc ezik edison ile isimiz olmaz.

bu güzeldi kardeş. iyi güldüm sayende

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acaluka 5 yıl muratai
muratai

Sirf adi edison diye almazdim. Tesla ya kazik atan kiskanc ezik edison ile isimiz olmaz.

Tesla ne yazik ki emperyalizmin ve siyonistlerin kurbanı olmuştur. Dediklerinize katılıyorum.
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Nokia Specialist 5 yıl
Tekel
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
@TurboCore
Opelci Buğra eksilenmek için gelmiş yine.
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