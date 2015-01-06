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CES 2015 : Alcaltel, Onetouch akıllı saatini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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CES 2015 : Alcaltel, Onetouch akıllı saatini tanıttı
CES 2015 fuarından hemen önce Çin'li şirket Alcatel Onetouch adını verdiği saatini duyurmuştu. Fuarın ilk gününde fiyatıyla dikkat çeken akıllı saat tanıtıldı.

Yuvarlak ekranıyla hoş bir tasarıma sahip akıllı saat kullanıcılara farklı kordon seçenekleri de sunuyor.Saatin 210mAh bataryası ile 5 gün kullanım süresi sunduğu ve kısa sürede tam sarj edilebildiğini açıklanan bilgiler arasında. Ayrıca saati sarj etmek için ekstra bir araç kullanmaya gerek de duyulmuyor, kordona gizlenen USB çıkış ile bilgisayar aracılığıyla sarj edilebiliyor. Ayrıca üründe IP 67 sertifikası bulunuyor, bu da saatin su geçirmez özelliği olduğu anlamına geliyor. Alcatel Onetouch akıllı telefonlarla haberleşmek için Bluetooth 4.0 teknolojisinden faydalanıyor.

1.22 inç ekrana sahip cihaz Alcatel'in geliştirdiği işletim sistemini kullanıyor. Alcatel OneTouch Android 4.3 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlarla uyumlu çalışabilirken iOS 7 ve üzeri iPhone'lar ile birlikte de kullanılabiliyor.Yılın ilk yarısında satışa çıkacak olan cihaz 149$ fiyat etiketine sahip.

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kule_genclik 4 yıl
guzel alinabilir duruyor bir denesinlerde alalim bi akilli saat artik
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Fenomenon 4 yıl
hem şarj süresiyle hem de fiyatıyla moto 360'ı ezmiş ama wear kullanmamadı kötü. yine de şarjı 1 gün yerine 5 gün gidecekse wear kullanmaması daha iyi olmuş diyebilirim. şarj bence çok önemli. hergün şarja takman gereken bi saat kesinlikle alınmaz.
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Marrusia 4 yıl
Guzelde su saatlere allah askina sim koyun ben neden bluetoth acik gezim deli gibi tek alinacak saat suanda samsung gear s oda biraz fazla buyuk gerce kavisli oldu icin farkettirmiyor yinede 1.5 inc yeterli diye dusunuyorum :)
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DH Misafiri 4 yıl
Alcatel Fransızdır
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General. 4 yıl
Tasarım vasat.
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meego 4 yıl
fena durmuyor ama moto 360a çok benziyor şarjı daha çok gitse iyidi ama 5günde fena değil
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Götterfunken 4 yıl
Moto 360.gif
DEFOL ALCATEL MOTOROLA'NIN TIRNAĞI OLAMAZSIN.
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Vendetta1907 4 yıl Götterfunken
Verre

Moto 360.gif

DEFOL ALCATEL MOTOROLA'NIN TIRNAĞI OLAMAZSIN.

Yukarıdaki resimde "Fanboy Nedir ?" sorusunun cevabını görmekteyiz.
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kojiro 4 yıl
Alcatel OneTouch diyince benim aklıma bu geliyor :(
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arel.gr 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Alcatel-Lucent Enterprise bolumunun %85 'ni China Huaxin Post & Telecommunication 'na devrederek kurduklari ortaklik gelisimde bu saat uretilmis.
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alemburda34 4 yıl
Kordona gizlenen usb çok iyi yapılmış, tasarımı güzel.
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ssj 4 yıl
Moto 360 ın Havası birden söndü gözümde. Bir tane almak Lazım :) 149 dolar iyi fiyat 5 gün şarj süresi de cabası
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