CES 2015 : Alcaltel, Onetouch akıllı saatini tanıttı

CES 2015 fuarından hemen önce Çin'li şirket Alcatel Onetouch adını verdiği saatini duyurmuştu. Fuarın ilk gününde fiyatıyla dikkat çeken akıllı saat tanıtıldı.

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Yuvarlak ekranıyla hoş bir tasarıma sahip akıllı saat kullanıcılara farklı kordon seçenekleri de sunuyor.Saatin 210mAh bataryası ile 5 gün kullanım süresi sunduğu ve kısa sürede tam sarj edilebildiğini açıklanan bilgiler arasında. Ayrıca saati sarj etmek için ekstra bir araç kullanmaya gerek de duyulmuyor, kordona gizlenen USB çıkış ile bilgisayar aracılığıyla sarj edilebiliyor. Ayrıca üründe IP 67 sertifikası bulunuyor, bu da saatin su geçirmez özelliği olduğu anlamına geliyor. Alcatel Onetouch akıllı telefonlarla haberleşmek için Bluetooth 4.0 teknolojisinden faydalanıyor.1.22 inç ekrana sahip cihaz Alcatel'in geliştirdiği işletim sistemini kullanıyor. Alcatel OneTouch Android 4.3 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlarla uyumlu çalışabilirken iOS 7 ve üzeri iPhone'lar ile birlikte de kullanılabiliyor.Yılın ilk yarısında satışa çıkacak olan cihaz 149$ fiyat etiketine sahip.