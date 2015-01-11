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CES 2015 : Epson yeni taşınabilir projeksiyon cihazını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Epson yeni taşınabilir projeksiyon cihazını tanıttı

Taşınabilir ölçülere inen projeksiyon cihazları ilk başlarda parlaklık ve lamba ömrü konusunda ağabeylerine oranla daha düşük bir seviyede yer alıyordu. Ancak yavaş yavaş bu dezavantajlar ortadan kayboluyor. 

Epson tarafından CES 2015 fuarına getirilen Home Cinema 600 projeksiyon cihazı parlaklık avantajının yanında entegre hoparlörler ile evinizi bir sinema salonuna çevirebiliyor. Cihazda siyah ve beyaz renkler 3000'er ansilümen parlaklığa sahip. 800x600 piksel olan temel çözünürlük bağlanan cihaza göre artabiliyor. 

İki ade HDMI, bir adet kompozit ve bir adet RGB bağlantısına sahip olan Home Cinema 600, üç LCD projeksiyon modülü ile birlikte ortama göre geçiş yapabileceğini 4 renk modu barındırıyor. Bu modlarla oyun oynarken, konferans salonunda veya evinizin arka bahçesinde uygun renk ayarını seçebilmeniz mümkün oluyor.

Otomatik olarak dikey düzeltme ve yatay görüntü düzeltme kızağı özelliklerine sahip olan cihaz iki yıllık garanti ile geilyor. Ancak lamba 90 gün garanti kapsamında. Ürün ay sonunda 379$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.electronista.com/articles/15/01/06/sub.400.powerlite.home.cinema.600.is.portable.and.bright/ Yorum Yaz
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kingsix 4 yıl
800x600 piksel olan temel çözünürlük bağlanan cihaza göre artabiliyor.
Adam yazmış zaten anlayabilene ? HD ready bunun için yazılmış
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Adorer 4 yıl
Uzerinde hd ready yaziyor 800*600 olamaz cihaz yanlis anlasilma olmali
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umut_baris 4 yıl Adorer
Adorer

Uzerinde hd ready yaziyor 800*600 olamaz cihaz yanlis anlasilma olmali

Sanırım resim o cihaza ait değil.

epson.com/...

Haberi okurken tarihi kontrol ettim hortlatılmış konu mu diye.
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doctor_bey 4 yıl
Hehehehe, 800x600 çözünürlük demek, ZTE bile küçücük taşınabilir ekranlı projeksiyonunda 720p görüntü sunabiliyorken Epson üzdü. Birde taşınabilirmiş, peh! yerim senin taşınabilirliğini, tipe bal, çantaya sığmaz la bu
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Mesudum 4 yıl
"Aldatıcı reklam" desek ve oradan yürüsek...
ileri gitmiş mi oluruz acaba?
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xmasx 4 yıl
Tasinabilir derken kucucuk birsey zannetim
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abdispowerr 4 yıl
2015 senesinde tanıtılan cihaza bak !
Bir LG kadar olamadın Epson !
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engurlu 4 yıl
Native cozunurluk 800x600 ise 5 para etmez..7 sene oncesine donmenin ne mantigi var onu cozemedim..
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