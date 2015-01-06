CES 2015 : HP iki mini bilgisayarını tanıttı

HP CES 2015 fuarının ilk gününde tanıttığı ürünlerle dikkat çekmeyi başardı. Bu ürünlerden iki tanesi ise Stream Mini ve Pavilion Mini adındaki iki mini bilgisayar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Stream mini adındaki bilgisayar 180 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Windows 8.1 lisansı ile gelen ürün işlem gücünü Intel Celeron 2957U'dan alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB SSD depolamaya sahip bilgisayar 2 adet önde 2 adet arkada toplam 4 adet USB 3.0 portuna sahip. Ayrıca üründe SD kart okuyucu, HDMI 1.4 ve DisplayPort çıkışlarına da yer verilmiş. Ürünü alanlara 200 GB kapasiteli OneDrive bulut servisi ücretsiz sunuluyor.HP Pavilion Mini ise Stream mini'ye göre teknik özellik bakımından daha üstün durumda. Intel Pentium 3558U işlemcisinden gücünü alacak cihaz 4 GB RAM ile de diğer modeli geride bırakıyor.Üründe tercih edilen depolama birimi ise 500GB'lık bir sabit disk. Ürün teknik özellik bakımından olduğu gibi fiyat olarak da ilk üründen yukarıda, 320 dolarlık bir etikete sahip.Pavilion Mini'nin de Stream Mini gibi Windows 8.1 ile geldiğini hatırlatalım. Ayrıca iki ürün de alıcılara 25 dolarlık bir Windows Store hediyesi veriyor. Ürünler ABD'de 14 Ocak itibari ile satılmaya başlanacak. Ülkemiz için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.