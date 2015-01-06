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CES 2015 : HP iki mini bilgisayarını tanıttı

4 yıl
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Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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CES 2015 : HP iki mini bilgisayarını tanıttı
HP CES 2015 fuarının ilk gününde tanıttığı ürünlerle dikkat çekmeyi başardı. Bu ürünlerden iki tanesi ise Stream Mini ve Pavilion Mini adındaki iki mini bilgisayar.

Stream mini adındaki bilgisayar 180 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Windows 8.1 lisansı ile gelen ürün işlem gücünü Intel Celeron 2957U'dan alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB SSD depolamaya sahip bilgisayar 2 adet önde 2 adet arkada toplam 4 adet USB 3.0 portuna sahip. Ayrıca üründe SD kart okuyucu, HDMI 1.4 ve DisplayPort çıkışlarına da yer verilmiş. Ürünü alanlara 200 GB kapasiteli OneDrive bulut servisi ücretsiz sunuluyor.

HP Pavilion Mini ise Stream mini'ye göre teknik özellik bakımından daha üstün durumda. Intel Pentium 3558U  işlemcisinden gücünü alacak cihaz 4 GB RAM ile de diğer modeli geride bırakıyor.Üründe tercih edilen depolama birimi ise 500GB'lık bir sabit disk. Ürün teknik özellik bakımından olduğu gibi fiyat olarak da ilk üründen yukarıda, 320 dolarlık bir etikete sahip.

Pavilion Mini'nin de Stream Mini gibi Windows 8.1 ile geldiğini hatırlatalım. Ayrıca iki ürün de alıcılara 25 dolarlık bir Windows Store hediyesi veriyor. Ürünler ABD'de 14 Ocak itibari ile satılmaya başlanacak. Ülkemiz için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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cceviz 4 yıl
download için koca bilgisayarları açık bırakmak elektrik parasını ciddi derecede etkiliyor. salonda hem medya oynatıcı hemde dl için çok iyi bir cihaz.
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homebird 4 yıl
Üzerindeki windows lisansı bile almak için iyi bir neden.Salona konulacak tam bir multimedya cihazı olmuş.
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umut_baris 4 yıl
Bu cihazlar yaygınlaşıyorken Samsung Tizen işletim sistemli smart tvleri, LG Webos 2.0 sistemli tvlerinin hiç şansı yok. Zaten bugdan geçilmiyorlar.
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alemburda34 4 yıl
Asus böyle bir ürünü vardı fiyat olarak el yakıyordu
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goxel1989 4 yıl
1080p, mkv vb dosyaları oynatırken donma olur mu acaba :) tv'ye bağlayıp download cihazı olarak kullanılabilir :)
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arel.gr 4 yıl
tercihe gore harika ozellik secenekleri sunmuslar, kapasite farkina oran fiyatlar uygun.
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Captain_Ivy 4 yıl
Çok hoş ya, sevdim bu mini pc olayını
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