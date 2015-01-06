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CES 2015 : LG'den iki çamaşır makinesi tek bir kasada

4 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : LG'den iki çamaşır makinesi tek bir kasada

Beyaz eşya konusunda CES 2015 fuarında ilginç yeniliklerine şahit olduğumuz LG, başka bir yenilikle daha karşımızda. Kapı içinde kapı konseptine sahip buzdolabından sonra şimdi de tek kasada iki çamaşır makinesi duyuruldu.

LG Twin Wash adındaki çamaşır makinesi iki adet yıkama ünitesinin tek bir kasaya yerleştirilmesi ile oluşuyor. Kullanıcılar ana ünitenin dolması durumunda alttaki çekmeceyi kendine doğru çekerek küçük üniteyi çıkarıyor ve örneğin bebeğinin çamaşırlarını burada yıkayabiliyor. 

Tek bir kasa içerisinde şeklinde tabir edilse de alt modül opsiyonel olarak satışa sunuluyor ve firmanın pek çok çamaşır makinesinin alt kısmında entegre edilebiliyor. Böylece tüketiciler tümleşik bir üniteye çok para ödemektense evindeki makinesine modülü monte ettirecek ve fazla masraf etmemiş olacak. 

LG Twin Wash makinelerinin Direct-Drive motorları 10 yıllık garanti ile geliyor. Ayrıca akıllı analiz özelliği ile makinenin ortaya çıkan problemleri anlık olarak tespit edilebiliyor. Twin Wash makinelerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.  

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64847 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serdartoy 4 yıl
ben 15 yıllık satıcıyım direct drive motoru kimse bilmiyorken ben daewoo da sattım neyin kafasını yaşıyorsunuz sağdan soldan duyduklarınızla yorum yapmayın lütfen
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DH Misafiri 4 yıl
2-3 kg'lık çekmece şeklinde ve 300 tl civarı çamaşır makinası yok satar. yalnız yaşayanlar ve basit yıkamalar için ikinci çamaşır makinası isteyenler böyle bir üründe talep patlaması yaşatabilirler. bu öngörümü yabana atmayın. firmalar bunu düşünsün. Dr.Sadık TOPRAK
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karttamir 4 yıl
LG ve SAMSUNG türkiyede servis agını oturtamamıs firmalar isterlerse 1001 çeşit çamasır makinası yapsınlar yanından geçmem çünkü satış sonrası hizmet zayıf ve yedek parça temini çok sıkıntı ve pahalı. yalnız kalite olarak birşey diyemem yanlış olur cihazları fena degil.
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storm170 4 yıl
Youtube da söyle bir video buldum.
m.youtube.com/...
Zaten bu makine avrupaya gelmez.amerika tipi dev bir çamaşır makinesi.
Tip olarak çok beğendim o ayrı.
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ø 4 yıl
LG sen hep çamaşır makinesi üret.
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TickTok 4 yıl
LG genellikle ilkleri yapmıştır.Degişik ve güzel olmuş bence.
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Normandia_06 4 yıl
Yatık bir tambur ile de ne yıkanır ama çamaşır leğende yıka daha iyi

Bu uzakdoğulu lg ve samsung b.. çıkarıyor bu işlerin 5 para etmez ürünler
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matmuhendisi 4 yıl
alttakine talibim
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doctor_bey 4 yıl
Ayrı satılıyosa çanta gibi yanımda taşırım,ufak bıseye benziyor, ya da arabaya falan konabilir, güzel olmuş
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Elefue 4 yıl
Alttaki küçük hazne Bütün LG lere uyuyorsa eğer tek başına da çalışabiliyorsa her makinaya uyuyor demektir. Tek başına Karavanlarda felan da kullanılabir.
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Das Boot 4 yıl
Altta ki makinayı tek başına satıyorlarmış. Fiyatı nedir acaba? Merak ettim doğrusu.
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umut_baris 4 yıl
En az 5000 lirası var.

Direct-Drive olmayan makine mi kaldı ki?

Sağlam reklam yapıyorsunuz.

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Mutlucan96 4 yıl umut_baris
umut_baris

En az 5000 lirası var.

Direct-Drive olmayan makine mi kaldı ki?

Sağlam reklam yapıyorsunuz.



Direct Drive kullanan nadir markların nadir modelleridir. DirectDrive'ı en iyi şekilde LG tüm modellerinde kullanır. Fiyatı da iyi sallamışsınız.
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