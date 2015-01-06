CES 2015 : LG'den iki çamaşır makinesi tek bir kasada





Beyaz eşya konusunda CES 2015 fuarında ilginç yeniliklerine şahit olduğumuz LG, başka bir yenilikle daha karşımızda. Kapı içinde kapı konseptine sahip buzdolabından sonra şimdi de tek kasada iki çamaşır makinesi duyuruldu.





LG Twin Wash adındaki çamaşır makinesi iki adet yıkama ünitesinin tek bir kasaya yerleştirilmesi ile oluşuyor. Kullanıcılar ana ünitenin dolması durumunda alttaki çekmeceyi kendine doğru çekerek küçük üniteyi çıkarıyor ve örneğin bebeğinin çamaşırlarını burada yıkayabiliyor.





Tek bir kasa içerisinde şeklinde tabir edilse de alt modül opsiyonel olarak satışa sunuluyor ve firmanın pek çok çamaşır makinesinin alt kısmında entegre edilebiliyor. Böylece tüketiciler tümleşik bir üniteye çok para ödemektense evindeki makinesine modülü monte ettirecek ve fazla masraf etmemiş olacak.





LG Twin Wash makinelerinin Direct-Drive motorları 10 yıllık garanti ile geliyor. Ayrıca akıllı analiz özelliği ile makinenin ortaya çıkan problemleri anlık olarak tespit edilebiliyor. Twin Wash makinelerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64847