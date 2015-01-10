CES 2015 : Toshiba kablosuz hafıza kartlarının üçüncü neslini duyurdu





İçerisine yerleştirdiği kablosuz yonga ile hafıza kartlarına uzaktan erişimi mümkün hale getiren Toshiba, CES 2015 fuarında bu kartlarının üçüncü neslini resmiyete kavuşturdu.





FlashAir III olarak adlandırılan yeni SD kartlar WiFi ağı oluşturyuro ve 7 cihaza kadar bu ağa bağlanarak içerikleri transfer edebiliyorsunuz. Ayrıca mobil uygulama ile yaptığınız ayarlama sonrasında ağa bağlı iken internete de çıkış yapabiliyorsunuz.





Android ve iOS için özel uygulaması olan FlashAir III kartlarına bilgisayar üzerinden internet tarayıcınıza gerekli IP adresini yazarak da erişebiliyorsunuz. WiFi imkanlarına göre hızlı bir veri transferi sunan kartlar 5 yıllık garanti ile kutusundan çıkıyor. Toshiba FlashAir III SD hafıza kartları 16GB kapasiteli 80$, 32GB kapasiteli 100$ olmak üzere Mart 2015 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

http://www.toshiba.com/us/press-release/101229