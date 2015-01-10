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CES 2015 : Toshiba kablosuz hafıza kartlarının üçüncü neslini duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Toshiba kablosuz hafıza kartlarının üçüncü neslini duyurdu

İçerisine yerleştirdiği kablosuz yonga ile hafıza kartlarına uzaktan erişimi mümkün hale getiren Toshiba, CES 2015 fuarında bu kartlarının üçüncü neslini resmiyete kavuşturdu.

FlashAir III olarak adlandırılan yeni SD kartlar WiFi ağı oluşturyuro ve 7 cihaza kadar bu ağa bağlanarak içerikleri transfer edebiliyorsunuz. Ayrıca mobil uygulama ile yaptığınız ayarlama sonrasında ağa bağlı iken internete de çıkış yapabiliyorsunuz. 

Android ve iOS için özel uygulaması olan FlashAir III kartlarına bilgisayar üzerinden internet tarayıcınıza gerekli IP adresini yazarak da erişebiliyorsunuz. WiFi imkanlarına göre hızlı bir veri transferi sunan kartlar 5 yıllık garanti ile kutusundan çıkıyor. Toshiba FlashAir III SD hafıza kartları 16GB kapasiteli 80$, 32GB kapasiteli 100$ olmak üzere Mart 2015 tarihinden itibaren satışa sunulacak.  

http://www.toshiba.com/us/press-release/101229 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Nfc'li kart ve bu kart Toshiba'nın SD kartlarda ne kadar kendini geliştirdiklerini gösteriyor, helal Toshiba
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grafiker 4 yıl
Tam aradığım ürün makinaya Wi-Fi aparatı almaktan daha hesaplı bence ??
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Xagdas 4 yıl
Çok güzel
Çok pahalı
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Das Boot 4 yıl
Harika bi yenilik. Fiyati da fazla değil. Veri depolama alaninda gelinen aşamayı çok iyi gösteriyor.
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zdniz 4 yıl
enerjiyi adaptördenmi alıçak merak etim yoksa dahili pilmi var.
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Virinom 4 yıl zdniz
zdniz
enerjiyi adaptördenmi alıçak merak etim yoksa dahili pilmi var.

Takılı olduğu cihazdan alıyor. Fotoğraf makinesi vb.
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