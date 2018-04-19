Opera'nın ücretsiz VPN uygulaması 30 Nisan'da kapanacak

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Piyasada mevcut birkaç VPN hizmeti var ancak bazıları aylık belirli bir abonelik ücreti talep ediyor. Opera bundan birkaç yıl önce hem iOS hem de Android platformları için kendi ücretsiz VPN uygulamasını duyurmuştu. Ne yazık ki şirket bu hizmetini sonlandırmaya karar verdi.Ayrıca Bkz. "Facebook kendi işlemcilerini tasarlamak için ekip kuruyor"
Resmi web sayfası aracılığıyla yapılan duyuruda Opera VPN'in 30 Nisan'da kapanacağı açıklandı. Yani bu tarih itibariyle hem iOS hem de Android kullanıcıları hizmetten faydalanamayacak. Opera Gold kullanıcılarının ise endişelenmesine gerek yok. Çünkü şirket bu kullanıcı grubuna alternatif bir VPN hizmeti olan SurfEasy Ultra VPN'den 1 yıllık ücretsiz abonelik sunacak.
SurfEasy Ultra VPN için %80 indirim
Opera Gold abonesi olmayanlar ise şirketin önerdiği SurfEasy Ultra VPN hizmetinden %80 indirimli olarak yaralanabilecekler. Elbette bu teklif ücretsiz hizmetin yerini tutmayacak ancak hiç olmazsa kullanıcıların %80 gibi oldukça büyük indirimle neredeyse bedavaya abonelik sahibi olmalarını sağlayacak.
Bununla birlikte, Opera’nın VPN hizmetini sadece mobil platformlar için sonlandıracağını belirtmek gerekir. Şu an için şirketin masaüstü tarayıcısı ücretsiz VPN hizmetini sunmaya devam edecek gibi görünüyor.
https://www.operavpn.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Veya ülkemizde engelleme uygulanıyor bilemiyorum. Telefonda Hotspot Shield'a geri dönüş yaptım şahsen.
Bir bağlanayım dedim ve bağlandı.
Bilgisi olan var mı?
Aldığımdan beri 1 gb bile doldurmadım ama ne olur ne olmaz diye 2 hesapla almıştım, her ay 120 gbım var.
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