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Opera'nın ücretsiz VPN uygulaması 30 Nisan'da kapanacak

Opera'nın mobil cihazlar için sunduğu ücretsiz Opera VPN hizmeti 30 Nisan'da kalıcı olarak kepenk indirecek. Şirket kullanıcılara %80 indirimli alternatif VPN hizmeti önerdi.
1 yıl
5,4b
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19
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Piyasada mevcut birkaç VPN hizmeti var ancak bazıları aylık belirli bir abonelik ücreti talep ediyor. Opera bundan birkaç yıl önce hem iOS hem de Android platformları için kendi ücretsiz VPN uygulamasını duyurmuştu. Ne yazık ki şirket bu hizmetini sonlandırmaya karar verdi.
Ayrıca Bkz. "Facebook kendi işlemcilerini tasarlamak için ekip kuruyor"
Resmi web sayfası aracılığıyla yapılan duyuruda Opera VPN'in 30 Nisan'da kapanacağı açıklandı. Yani bu tarih itibariyle hem iOS hem de Android kullanıcıları hizmetten faydalanamayacak. Opera Gold kullanıcılarının ise endişelenmesine gerek yok. Çünkü şirket bu kullanıcı grubuna alternatif bir VPN hizmeti olan SurfEasy Ultra VPN'den 1 yıllık ücretsiz abonelik sunacak.

SurfEasy Ultra VPN için %80 indirim

Opera Gold abonesi olmayanlar ise şirketin önerdiği SurfEasy Ultra VPN hizmetinden %80 indirimli olarak yaralanabilecekler. Elbette bu teklif ücretsiz hizmetin yerini tutmayacak ancak hiç olmazsa kullanıcıların %80 gibi oldukça büyük indirimle neredeyse bedavaya abonelik sahibi olmalarını sağlayacak.
Bununla birlikte, Opera’nın VPN hizmetini sadece mobil platformlar için sonlandıracağını belirtmek gerekir. Şu an için şirketin masaüstü tarayıcısı ücretsiz VPN hizmetini sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

https://www.operavpn.com Yorum Yaz
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lg02561 1 yıl en beğenilen
masaüstünü kapatmasınlar. şu ortamda acayip işime yarıyor farklı programla falan uğraşmadan işimi hallediyorum. masaüstünde kapatırlarsa opera kullanmak için bi sebep kalmaz mozillaya geri dönüş yaparım.
masaüstünü kapatmasınlar. şu ortamda acayip işime yarıyor farklı programla falan uğraşmadan işimi hallediyorum. masaüstünde kapatırlarsa opera kullanmak için b...
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Kriger 1 yıl
Mobil için baya kullanışlıydı , kapanma sebebi neymiş acaba merak ettim.
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wolfestein 1 yıl
Opera, VPN'yi belli bir süre ücretsiz sunup reklamını yaptı, şimdi paralı yapıyor.
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Umutcan 10 ay
Zaten Opera VPN uygulamasının bağlantı hızı son zamanlarda aşırı düşüktü. Kullanıcılara verdikleri bant genişliklerini düşürdüler sanırım.
Veya ülkemizde engelleme uygulanıyor bilemiyorum. Telefonda Hotspot Shield'a geri dönüş yaptım şahsen.
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kendinibilen 10 ay
Ben telefondaki Opera VPN uygulamasını silmemiştim.
Bir bağlanayım dedim ve bağlandı.
Bilgisi olan var mı?
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Sensei İtachi 1 yıl
Özleyeceğiz seni olaf reyiz
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Holy Templar 1 yıl
premium olarak çalışmaya devam edecek.1 yıllık %80. indirim varmış bende bugün gördüm bildirimini.
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fthkn 1 yıl
VPN ücretsiz olarak sunulması çok zor bir hizmet. Opera masaüstüne bunu zorlukla sunuyor. Maliyeti yüksek bir hizmet ama Opera bunu gelirlerini katlayan bir şey olduğu için başarıyor ama çok da hızlı değil. video açmak için kullanmak işe yaramıyor. Ama yine de başka her yasak için çok kolay bir hizmet. Mobil pazar zaten çekişmenin rekabetin yoğun olduğu alan olduğu için orada ücretsiz hizmet vermek büyük kayıp demek. Masaüstü özgürlüğün tek adresi.
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_turbo_ 1 yıl
Aloha Browserin icinde var ücretsiz, konum olarak Hollanda görünüyor.
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Nf 1 yıl
İndirmi nasıl alabiliriz
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Valla buradan görüp 60 gblık bedava Windscribe'ı aldığımdan beri Opera'yı silmiştim. Hem sırf bir imgur linkine bakmak için tarayıcı değiştirip Opera'yı açmak gerekmiyor, hem de Opera'nın yavaş vpninden kat kat daha hızlı.
Aldığımdan beri 1 gb bile doldurmadım ama ne olur ne olmaz diye 2 hesapla almıştım, her ay 120 gbım var.
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antibiotic 1 yıl
mobil için aloha webbrowser tek geçerim
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drjacob 1 yıl
ios için önerebileceğiniz yeni bir servis var mı ?
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