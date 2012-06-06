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CM Storm Quick Fire Pro, 10 Haziran'da Avrupa pazarına giriş yapıyor

6 yıl
4,5b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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CM Storm Quick Fire Pro, 10 Haziran'da Avrupa pazarına giriş yapıyor
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Cooler Master, 10 Haziran'dan itibaren yeni mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'nun Avrupa pazarına giriş yapacağını açıkladı. Vergiler hariç 83.19 Euro fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen klavye, 454 mm x 155 mm x 31 mm ebatlarında ve 1.300 gram ağırlığında dizayn edilmiş.
Siyah, mavi, kahverengi veya kırmızı (ülkeden ülkeye değişebilir) Cherry MX mekanik anahtar sistemiyle gelen klavyenin oyuncular tarafından sıkça kullanılan tuşlarında kırmızı LED aydınlatma bulunuyor. 1.8 metre uzunluğunda örgülü ve çıkarılabilir kabloya sahip klavyenin tuşları 50 milyon kez tıklamaya dayanabiliyor. İstendiği takdirde Windows tuşu oyun esnasında problem yaşanmaması için iptal edilebiliyor.
CM Storm Quick Fire Pro, 10 Haziran'da Avrupa pazarına giriş yapıyor
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asterisk* 6 yıl
Eagle Claw
Tasarımı güzel.Biraz Logitech G105i andırıyor.

evet ikisinin de tuşları var.
g105 ile bunun tuşları olması dışında bir benzerliğini göremedim.
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ruyanfa0203 6 yıl
Cmstormquickfire rapid getirseler daha iyi olurdu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MxFxOx 6 yıl
mekanik isteyemlere razer tavsiyem türkçe desteği mevcut
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Recharged 6 yıl
Tasarımı güzel.Biraz Logitech G105'i andırıyor.
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webbeast 6 yıl
Mekanik klavyeler Türkiye'de fahiş fiyattan gidiyor. Bu klavye zaten Full backlit değil mekanik klavye olsa bile.. Cmstormquickfire rapid getirseler daha iyi olurdu.
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DH Misafiri 6 yıl
Bakalım Türkiye'ye gelecek mi?
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