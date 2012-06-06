CM Storm Quick Fire Pro, 10 Haziran'da Avrupa pazarına giriş yapıyor

Cooler Master, 10 Haziran'dan itibaren yeni mekanik klavyesi CM Storm Quick Fire Pro'nun Avrupa pazarına giriş yapacağını açıkladı. Vergiler hariç 83.19 Euro fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alması beklenen klavye, 454 mm x 155 mm x 31 mm ebatlarında ve 1.300 gram ağırlığında dizayn edilmiş.



Siyah, mavi, kahverengi veya kırmızı (ülkeden ülkeye değişebilir) Cherry MX mekanik anahtar sistemiyle gelen klavyenin oyuncular tarafından sıkça kullanılan tuşlarında kırmızı LED aydınlatma bulunuyor. 1.8 metre uzunluğunda örgülü ve çıkarılabilir kabloya sahip klavyenin tuşları 50 milyon kez tıklamaya dayanabiliyor. İstendiği takdirde Windows tuşu oyun esnasında problem yaşanmaması için iptal edilebiliyor.

