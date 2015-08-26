Calculator 2 uygulaması güncellendi, evrensel Windows 10 uygulaması yapıldı

Windows Phone uyumlu popüler hesaplama uygulaması Calculator 2, geliştirici Richard Walters tarafından 5.0 sürümüne yükseltildi.

Bünyesinde temel, finansal, programcı, bilimsel, kur dönüştürücü ve birim dönüştürücü olmak üzere altı farklı hesap makinesi yer alan Calculator 2 uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise Windows 10 ve Windows 10 Mobile için evrensel hale getirildi. Yeni sürüm ile ayrıca Calculator 2 ilk defa pencere halinde çalışmaya da başladı.

Ücretsiz olarak sunulan Calculator 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.