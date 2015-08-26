Calculator 2 uygulaması güncellendi, evrensel Windows 10 uygulaması yapıldı

Haber Editörü
Windows Phone uyumlu popüler hesaplama uygulaması Calculator 2, geliştirici Richard Walters tarafından 5.0 sürümüne yükseltildi.
Bünyesinde temel, finansal, programcı, bilimsel, kur dönüştürücü ve birim dönüştürücü olmak üzere altı farklı hesap makinesi yer alan Calculator 2 uygulaması, yayınlanan yeni sürümüyle ise Windows 10 ve Windows 10 Mobile için evrensel hale getirildi. Yeni sürüm ile ayrıca Calculator 2 ilk defa pencere halinde çalışmaya da başladı.
Ücretsiz olarak sunulan Calculator 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
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www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/hesap-makinesi/9wzdncrfhwxl
Windows Phone için akıllı hesap makinesi. 5 eşsiz hesap makinesi içerir: Temel, Bilimsel, Programcı, Kur Dönüştürücü ve Birim Dönüştürücü
Hesap makinesi², Windows Phone'un dokunmatik ekranından faydalanarak cep hesap makinesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Hesap makinesi², hatasız yazım için modern arayüzü geniş butonlarla birleştiriyor. Bilimsel fonksiyonlar, sabitler, hafıza elemanları, kurlar ve daha nicesi kapsamlı bir liste halinde tek tık ötenizde. Kullanıcının kontrol edebilmesi için her hesaplama ekranda gösterilir. Son 50 hesaplama gelecekte kullanılma durumuna karşı geçmiş içerisinde depolanır. Eşsiz hafıza çözümüyle, çoklu hafıza elemanlarının aynı anda depolanmasını ve görüntülenmesini sağlar. Kur ve Birim Dönüştürücüler, Hesap makinesi²'nin basit bir matematiksel araçtan öte, her gün eğitim ya da iş alanında kullanılabilir harika bir araç olmasını sağlar.
• 50'den fazla bilimsel fonksiyon
• 125 matematiksel ve fiziksel sabit
• Hafıza değerleri için istatistiksel fonksiyonlar
• 150'den fazla para birimi
• Dönüştürmeler için 26 kategoride 300'den fazla birim
• Aranabilir sabit, kur ve birim listesi
• Hesaplama geçmişi
• Geri alma fonksiyonu
• Özelleştirilebilir KDV butonları
• Özelleştirilebilir buton düzeni
• Rakam gruplama seçeneğiyle Otomatik, Sabit nokta, Bilimsel ve Mühendislik formatlı görünümler
• İşlem önceliğini açma veya kapatma
• Kopyala/yapıştır
• Açık ve koyu tema desteği ve vurgu rengi
• Geçmişi yada kur oranını gösteren her hesap makinesine ait ayrı canlı kare
• Kur oranı bilgisini otomatik güncelleyen arkaplan görevi ve Kur Dönüştürücü canlı karesi
• Programcı hesap makinesi için işaretli ve işaretsiz tamsayıları da içeren 64, 32, 16 ve 8 bit word uzunlukları
Windows 10
Sürüm 5.4
• Artık mobil yazılım gezinti çubuğunu gizleme.
• Çeşitli UI geliştirmeleri.