Çalışanlarının gözünden, dünyanın en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su açıklandı

Teknoloji Editörü
Silikon Vadisi'nde skandallarla dolu bir sene olmasına rağmen, çalıştığı şirketi ve patronunu seven birçok teknoloji çalışanının olduğunu söyleyebiliriz. İş hayatı ile ilgili inceleme ve değerlendirmeleri ile ünlü Glassdoor, şirket çalışanlarına kulak vererek yılın en iyi CEO'larını açıkladı.
Dünya genelinde 100 CEO'nun yer aldığı listedeki teknoloji şirketlerinin CEO'larını ayırarak, sizler için ayrı bir liste haline getirdik. Geçtiğimiz yıl listedeki tek kadın patron olan Stitch Fix CEO'su Katrina Lake'den sonra bu yıl listede kadın CEO olmaması dikkat çekiyor. Bir diğer önemli nokta ise Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin bu listede yer bulamamaları. İşte karşınızda 2018'in en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su.
Dünyanın en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su
26. Workday - Aneel Bhusri
Workday, insan kaynakları ve finansal sistem yönetimi için yazılım sağlayan bir şirkettir.
25. Apple - Tim Cook
Apple, başlıca ürünleri iPhone, iPad ve Mac olan, dünyanın en başarılı teknoloji şirketlerinden biri.
24. VMware - Pat Gelsinger
Dell'in sahip olduğu WMware, geliştiriciler için bulut bilişim ve sanallaştırma yazılımları sağlıyor.
23. HP - Dion Weisler
HP, dünyanın en büyük yazıcı ve PC üreticilerinden biri.
22. Arm - Simon Segars
Akıllı telefonlar ve diğer küçük elektronik cihazlarda kullanılan yonga setlerini üreten teknoloji şirketi.
21. Extreme Networks - Ed Meyercord
İşletmeler için kablolu ve kablosuz ağ çözümleri sunan bir şirket.
20. Yardi Systems - Anant Yardi
Gayrimenkul yönetimi ve muhasebe yazılımları sağlayan bir yazılım şirketi.
19. Guidewire - Marcus Ryu
Sigorta sektörüne teknoloji sağlayan bir şirket.
18. Google - Sundar Pichai
Dünyanın en büyük arama motoru ve ayrıca Android işletim sisteminin yaratıcısı.
17. Paylocity - Steve Beauchamp
İşletmeler için insan kaynakları yazılımı ve bordro hizmetleri sunan bir şirket.
16. SAP - Bill McDermott
Dünyanın en büyük kurumsal yazılım şirketi SAP, işletmeler için veritabanları ve diğer önemli araçları sağlar.
15. Ultimate Software - Scott Scherr
Bulut tabanlı bir platformda insan kaynakları ve bordro çözümleri sunuyor.
14. Kronos - Aron J. Ain
Şirketlere iş akışı yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
13. HubSpot - Brian Halligan
Satış ve pazarlama yazılımı sunan bir şirket.
12. Fast Enterprise - Martin Rankin
IT alanında danışmanlık sunan bir şirket.
11. Intuit - Brad Smith
Kişisel mali ve vergi yazılımları geliştiren bir şirket.
10. Microsoft - Satya Nadella
Microsoft, Windows, Office, Xbox oyun konsolu ve Azure bulut platformu gibi ürünlerle dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biridir.
9. Cengage - Michael Hansen
Cengage, dijital öğrenme platformu şirketi.
8. Facebook - Mark Zuckerberg
Facebook için skandalı bir yıl olmasına rağmen, CEO Mark Zuckerberg en iyi teknoloji CEO'ları listesinde yer buldu.
7. Ellie Mae - Jonathan H. Corr
İpotek uygulamalarını işleyen bir yazılım şirketi.
6. Adobe - Shantanu Narayen
Adobe, fenomen grafik programı Photoshop da dahil olmak üzere tasarım, grafik tasarım ve pazarlama yazılımları geliştirmektedir.
5. World Wide Technology - Jim Kavanaugh
İş dünyasının bulut bilişim gibi teknolojileri benimsemesine yardımcı olan bir teknoloji danışmanlık şirketi.
4. Salesforce - Marc Benioff
Satış, pazarlama ve destek hizmetleri sunan bir bulut bilişim şirketi.
3. LinkedIn - Jeff Weiner
LinkedIn, Microsoft'un sahip olduğu profesyonel bir sosyal ağdır.
2. DocuSign - Daniel Springer
DocuSign, bir e-imza yazılım şirketidir.
1. Zoom - Erin S. Yuan
Zoom, 2011'de eski bir Cisco yöneticisi olan Eric S. Yuan tarafından kurulan bir video konferans girişimidir.
https://www.glassdoor.com/Award/Top-CEOs-LST_KQ0,8.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sürekli ben ben ben temennisindeki bir insanın, bunun acısını çalışanlarından çıkartması lazım :)