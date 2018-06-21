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Çalışanlarının gözünden, dünyanın en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su açıklandı

İş hayatı ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapan Glassdoor, çalışanlara kulak verdi ve 2018 yılının en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'sunu açıkladı. Listenin tamamını haberimizde bulabilirsiniz.
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Zamazingo
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Silikon Vadisi'nde skandallarla dolu bir sene olmasına rağmen, çalıştığı şirketi ve patronunu seven birçok teknoloji çalışanının olduğunu söyleyebiliriz. İş hayatı ile ilgili inceleme ve değerlendirmeleri ile ünlü Glassdoor, şirket çalışanlarına kulak vererek yılın en iyi CEO'larını açıkladı.
Dünya genelinde 100 CEO'nun yer aldığı listedeki teknoloji şirketlerinin CEO'larını ayırarak, sizler için ayrı bir liste haline getirdik. Geçtiğimiz yıl listedeki tek kadın patron olan Stitch Fix CEO'su Katrina Lake'den sonra bu yıl listede kadın CEO olmaması dikkat çekiyor. Bir diğer önemli nokta ise Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin bu listede yer bulamamaları. İşte karşınızda 2018'in en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su.

Dünyanın en iyi 26 teknoloji şirketi CEO'su

26. Workday - Aneel Bhusri

Workday, insan kaynakları ve finansal sistem yönetimi için yazılım sağlayan bir şirkettir.

25. Apple - Tim Cook

Apple, başlıca ürünleri iPhone, iPad ve Mac olan, dünyanın en başarılı teknoloji şirketlerinden biri.

24. VMware - Pat Gelsinger

Dell'in sahip olduğu WMware, geliştiriciler için bulut bilişim ve sanallaştırma yazılımları sağlıyor.

23. HP - Dion Weisler

HP, dünyanın en büyük yazıcı ve PC üreticilerinden biri.

22. Arm - Simon Segars

Akıllı telefonlar ve diğer küçük elektronik cihazlarda kullanılan yonga setlerini üreten teknoloji şirketi.

21. Extreme Networks - Ed Meyercord

İşletmeler için kablolu ve kablosuz ağ çözümleri sunan bir şirket.

20. Yardi Systems - Anant Yardi

Gayrimenkul yönetimi ve muhasebe yazılımları sağlayan bir yazılım şirketi.

19. Guidewire - Marcus Ryu

Sigorta sektörüne teknoloji sağlayan bir şirket.

18. Google - Sundar Pichai

Dünyanın en büyük arama motoru ve ayrıca Android işletim sisteminin yaratıcısı.

17. Paylocity - Steve Beauchamp

İşletmeler için insan kaynakları yazılımı ve bordro hizmetleri sunan bir şirket.

16. SAP - Bill McDermott

Dünyanın en büyük kurumsal yazılım şirketi SAP, işletmeler için veritabanları ve diğer önemli araçları sağlar.

15. Ultimate Software - Scott Scherr

Bulut tabanlı bir platformda insan kaynakları ve bordro çözümleri sunuyor.

14. Kronos - Aron J. Ain

Şirketlere iş akışı yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

13. HubSpot - Brian Halligan

Satış ve pazarlama yazılımı sunan bir şirket.

12. Fast Enterprise - Martin Rankin

IT alanında danışmanlık sunan bir şirket.

11. Intuit - Brad Smith

Kişisel mali ve vergi yazılımları geliştiren bir şirket.

10. Microsoft - Satya Nadella

Microsoft, Windows, Office, Xbox oyun konsolu ve Azure bulut platformu gibi ürünlerle dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biridir.

9. Cengage - Michael Hansen

Cengage, dijital öğrenme platformu şirketi.

8. Facebook - Mark Zuckerberg

Facebook için skandalı bir yıl olmasına rağmen, CEO Mark Zuckerberg en iyi teknoloji CEO'ları listesinde yer buldu.

7. Ellie Mae - Jonathan H. Corr

İpotek uygulamalarını işleyen bir yazılım şirketi.

6. Adobe - Shantanu Narayen

Adobe, fenomen grafik programı Photoshop da dahil olmak üzere tasarım, grafik tasarım ve pazarlama yazılımları geliştirmektedir.

5. World Wide Technology - Jim Kavanaugh

İş dünyasının bulut bilişim gibi teknolojileri benimsemesine yardımcı olan bir teknoloji danışmanlık şirketi.

4. Salesforce - Marc Benioff

Satış, pazarlama ve destek hizmetleri sunan bir bulut bilişim şirketi.

3. LinkedIn - Jeff Weiner

LinkedIn, Microsoft'un sahip olduğu profesyonel bir sosyal ağdır.

2. DocuSign - Daniel Springer

DocuSign, bir e-imza yazılım şirketidir.

1. Zoom - Erin S. Yuan

Zoom, 2011'de eski bir Cisco yöneticisi olan Eric S. Yuan tarafından kurulan bir video konferans girişimidir.

https://www.glassdoor.com/Award/Top-CEOs-LST_KQ0,8.htm Yorum Yaz
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Moving On 11 ay
Elon Musk yok, sanırım Tesla'nın çalışma şartları iyi değil.
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baryum01 11 ay
Hintliler her yerde moruk
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Kanatlandırmayan_Redbull 11 ay
Turkiye den kim var?
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Issızbiradam 11 ay Kanatlandırmayan_Redbull
Türkiyedeki firmalar kapitalist kafasıyla ilerlediklerinden girmemeyede hakediyorlar
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AMD En Eyisi Moruq 11 ay
Donanım Haber yok?

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Sefil_Arbaletçi 11 ay AMD En Eyisi Moruq
Citizenin gün oksayı napıp nedip 1. Yapması gerekiyordu,forumun haline bakarsak ofise bile gelmediği halde maaş alıyor
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the radiation 11 ay
Amazon Tesla yok en kötü çalışma koşullu şirketler olduğu belli oldu
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-Uzumaki Naruto- 11 ay
Bence Siemens ceosudur,her çalışanına 1milyon dolarlık hisse vermişti.
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eulogy 11 ay
Elon Musk formdan düşmüş. Ne yapar, ne eder, çalışanlarına baskı, kavga gürültü kendini birinci seçtirirdi.
Sürekli ben ben ben temennisindeki bir insanın, bunun acısını çalışanlarından çıkartması lazım :)
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