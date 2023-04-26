Tesla yatırımcıları kazan kaldırdı: "Şirkete Steve Jobs gibi biri gerek"

Tam Boyutta Gör Bir grup Tesla yatırımcısı, Elon Musk'ın diğer şirketlerine yönelik sorumlulukları nedeniyle dikkatinin dağıldığını ve bu nedenle Tesla'ya yeterince ilgi göstermediğine inanıyor.

Yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde Tesla hissesine sahip 17 hissedar yazdıkları açık mektupta, elektrikli otomobil üreticisinin yönetim kurulundan 25 Mayıs'a kadar bir araya gelerek durumu çözüme kavuşturmasını istedi.

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Tesla yatırımcıları, şirkete yeterli zaman ve ilgi gösteren bir CEO istedikleri gibi aynı zamanda CEO ile yakın ilişkisi olan yöneticilerin görevden alınması dahil da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyorlar.

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Mektupta, "Tam zamanlı bir CEO ve titiz bir gözetim sağlamaya istekli bir Yönetim Kurulu olmadan, Tesla'nın elektrikli araç satışları için artan rekabet ortamını, gelişen küresel düzenleyici ortamı, değişen tüketici tercihlerini, devam eden tedarik zinciri zorluklarını ve yatırımcıların beklentilerini etkili bir şekilde yönlendirmeye hazır olmayacağından endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Tesla'ya odaklanamıyor"

Yatırımcılar Elon Musk'ın SpaceX, The Boring Company, Neuralink ve Twitter gibi diğer şirketleri nedeniyle Tesla'ya gerektiği gibi odaklanamadığını söylüyor.

Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management'ın başkanı ve aynı zamanda bir Tesla yatırımcısı olan Ross Gerber, şirketin "bir Steve Jobs'a ya da tam zamanlı bir CEO'ya şiddetle ihtiyacı olduğunu" belirtti.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın en büyük bireysel hissedarlarından biri olan Leo Koguan ise daha önce yaptığı açıklamada "Tesla'nın tam zamanlı bir CEO'ya ihtiyacı var ve bunu hak ediyor" dedi. Tesla ve Elon Musk konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

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