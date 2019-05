Call of Duty Black Ops 4 geliştiricisi tarafından onaylandı

Call of Duty’nin isim haklarını elinde bulunduran Activision, kazançlarını açıkladı ve bununla birlikte bir sonraki Call of Duty oyunun Treyarch tarafından yapılacağını doğruladı. Activision'un yaptığı açıklamalar sonrasında Treyarch Studios resmi Twitter hesabından bir sonraki Call of Duty oyununun sinyallerini verdi.

Üç yıl önce çıkış yapan Call of Duty Black Ops 3 de Treyarch tarafından geliştirilmişti. Daha önce PC/PS4/Xbox/Switch platformları için çıkış yapacağı söylenen COD Black Ops 4'ün yıl içerisinde çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Modern zamanlara dayandırılması beklenen oyunda oldukça gelişmiş savaş teknolojilerinin yer alacağı söyleniyor. İlkbahar aylarında duyurulması beklenen oyunun Kasım ayında çeşitli platformlar için çıkış yapması bekleniyor.

https://www.tweaktown.com/news/60794/treyarch-make-call-duty-black-ops-4-confirmed/index.html