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Call of Duty Black Ops 4 geliştiricisi tarafından onaylandı

Activison başkan ve operasyon sorumlusu Coddy Johnson bir sonraki Call of Duty oyununun Treyarch Studios tarafından geliştirileceğini açıkladı. Black Ops 3 de Treyarch tarafından geliştirilmişti.
1 yıl
2,3b
1
12
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Call of Duty’nin isim haklarını elinde bulunduran Activision, kazançlarını açıkladı ve bununla birlikte bir sonraki Call of Duty oyunun Treyarch tarafından yapılacağını doğruladı. Activision'un yaptığı açıklamalar sonrasında Treyarch Studios resmi Twitter hesabından bir sonraki Call of Duty oyununun sinyallerini verdi.
Üç yıl önce çıkış yapan Call of Duty Black Ops 3 de Treyarch tarafından geliştirilmişti. Daha önce PC/PS4/Xbox/Switch platformları için çıkış yapacağı söylenen COD Black Ops 4'ün yıl içerisinde çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Modern zamanlara dayandırılması beklenen oyunda oldukça gelişmiş savaş teknolojilerinin yer alacağı söyleniyor. İlkbahar aylarında duyurulması beklenen oyunun Kasım ayında çeşitli platformlar için çıkış yapması bekleniyor. 

https://www.tweaktown.com/news/60794/treyarch-make-call-duty-black-ops-4-confirmed/index.html Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Battlefield'lar varken kumda top oynasınlar...
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cahitşanrah 1 yıl
Battlefield varkeen .
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INumber1OneI 1 yıl
işte beklenen an geliyor
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_MeMeNto_ 1 yıl
black ops değil de modern warfare serisinden devam etmeleri daha iyi olurdu
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Barni Moloztaş 1 yıl
Her sene +20milyon (sadece fiziksel) sattıkları için habire oyun çıkarmaları normal
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Battlefield'lar varken kumda top oynasınlar...
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MaSSive 1 yıl
İlk serilerinin başarıları ile Cod efsanesini yaratan,Fakat daha sonraki serilerin de,oyun dinamiklerin de çıkardıkları serilerde,oyunun içine eden,Aynı oyun motoru ile,uzun yıllar,insanlara aslında aynı oyunu,multiplayer bazında DLC gibi,yeni oyunmuş gibi kakalayan,serverları sayesinde,multiplayer deneyimi berbat olan,



Activision,Treyarch ,Sledgehammer gibi firma ve studyolar,artık anladımki ne çıkarırsa ,çıkarsın,10-13 yıl önce çıkardıkları ,

MW1-2 BO1-2 gibi serinin ilklerine bile yaklaşamazlar.



WWII yi aldığı ,ilk haftanın sonunda satmış biri olarak düşüncem bu.
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muroooo19 1 yıl
Şu resimdeki cod serisini geri getirseler öttürür ortalığı, net!
Atlamalı zıplamalı zırhlı oyun yapmış hıyarlar.
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ky28 1 yıl
Sizin geleceğinizide başlayayım geçmişinize de. Oyunlarda gelecek/geçmiş oluyor günümüz zamanında geçen oyun çıkmıyor neredeyse
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mansurmarsak 1 yıl
Beğenmedim yaptığı hiç bir cod'u tereyağ firmasının.
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Ekrem71.5 1 yıl

tereyağ firmasının yaptığı hiç bir cod'u beğenmedim.
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call of duty, activision ve
5 etiket daha call of duty black ops 4 treyarch Oyunlar Yazılım Anıl Burak Karadede
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