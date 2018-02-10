Call of Duty Black Ops 4 geliştiricisi tarafından onaylandı

Teknoloji Editörü
Call of Duty’nin isim haklarını elinde bulunduran Activision, kazançlarını açıkladı ve bununla birlikte bir sonraki Call of Duty oyunun Treyarch tarafından yapılacağını doğruladı. Activision'un yaptığı açıklamalar sonrasında Treyarch Studios resmi Twitter hesabından bir sonraki Call of Duty oyununun sinyallerini verdi.
Üç yıl önce çıkış yapan Call of Duty Black Ops 3 de Treyarch tarafından geliştirilmişti. Daha önce PC/PS4/Xbox/Switch platformları için çıkış yapacağı söylenen COD Black Ops 4'ün yıl içerisinde çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Modern zamanlara dayandırılması beklenen oyunda oldukça gelişmiş savaş teknolojilerinin yer alacağı söyleniyor. İlkbahar aylarında duyurulması beklenen oyunun Kasım ayında çeşitli platformlar için çıkış yapması bekleniyor.
https://www.tweaktown.com/news/60794/treyarch-make-call-duty-black-ops-4-confirmed/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Activision,Treyarch ,Sledgehammer gibi firma ve studyolar,artık anladımki ne çıkarırsa ,çıkarsın,10-13 yıl önce çıkardıkları ,
MW1-2 BO1-2 gibi serinin ilklerine bile yaklaşamazlar.
WWII yi aldığı ,ilk haftanın sonunda satmış biri olarak düşüncem bu.
Atlamalı zıplamalı zırhlı oyun yapmış hıyarlar.
tereyağ firmasının yaptığı hiç bir cod'u beğenmedim.
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