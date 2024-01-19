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    Anlık Bildirim

    Call of Duty, zirveyi Hogwarts Legacy’ye kaptırdı

    Call of Duty, 2009'dan bu yana üçüncü kez yıllık satış listelerinin zirvesinde yer almayı başaramadı. Öte yandan Hogwarts Legacy, 2023 yılında muhtemelen en çok kopyayı sattı.
    Call of Duty, zirveyi Hogwarts Legacy’ye kaptırdı Tam Boyutta Gör
    Call of Duty oyunları oldukça uzun bir süredir hayatımızda. Bazı yıllar bekleneni veremeseler de 2009’dan sonra çıkan tüm Call of Duty oyunlarının önemli bir ortak noktası var: Satış listelerinin çoğunlukla başında olurlar. Ancak Activision’ın bu dev serisi için durum bu yıl biraz farklı. Medya araştırma firması Circana tarafından bildirildiği üzere Call of Duty: Modern Warfare III listelerde ikinci sıraya düştü.

    Hogwarts Legacy'dan önemli başarı

    Listeye göre, Hogwarts Legacy yaklaşık 22 milyon kopya satarak 2023 listelerinin zirvesine yerleşti. Bu, çok yönlü olarak büyük bir başarı. Birinci uyarlama oyunları her zaman benimsenmez, Hogwarts Legacy bunu başardı. Çok iyi bir oyun olmasa da evreni güzel yansıtmayı başardı. Öte yandan işin biraz da farklı yönleri vardı. Trans karşıtı görüşleri benimsemek için ünlü konumunu kullanan franchise yaratıcısı JK Rowling ve bazılarının antisemitik karikatürlerden yararlandığını düşündüğü oyunun kendi içindeki mecazları Hogwarts Legacy’nin şüphesiz işini kolaylaştırmadı.

    Call of Duty, zirveyi Hogwarts Legacy’ye kaptırdı Tam Boyutta Gör
    Yine de hayranlar onlarca yıldır büyücülük okulunda geçen yüksek kaliteli bir AAA oyun bekliyordu ve Hogwarts Legacy gerçek bir açık dünya Harry Potter oyunu vaadini yerine getirdi. Satışlar da bunu açıkça yansıtıyor.

    Bununla birlikte Circana'nın listesi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ı 2023'ün en çok satan beşinci oyunu olarak gösteriyor, ancak Nintendo eShop rakamlarını gizli tutuyor, bu nedenle liste yalnızca Eylül ayına kadar olan dijital satış verilerini içeriyor. Başka bir deyişle, burada yaklaşık dört aylık satış verisi eksik ve günün sonunda Tears of the Kingdom'ın zirveye yerleşmesi mümkün: satış rakamları (19,5 milyon kopya) Hogwarts Legacy'yi tahtından indirmeye sadece 2,5 milyon ünite uzaklıkta.

    GTA V ve RDR 2 geçmişti

    Diğer en çok satanlar arasında üç numarada Madden NFL 24 ve dört numarada Marvel's Spider-Man 2 yer alıyor. İlginç bir şekilde, 2022'nin Call of Duty: Modern Warfare 2'si yedi numarada yer alıyor. Son olarak Call of Duty serisi için bu bir ilk değil ancak bir kırılma anı olabilir. Seriyi 2009’dan bu yana sadece Grand Theft Auto V (2013) ve Red Dead Redemption 2 (2018) geçmeyi başarmıştı.

    Bu iki oyun da Rockstar’ın en ağır toplarıydı ve uzunca bir süre oyun medyasını işgal ettiler. Hogwarts Legacy iyi bir oyun olsa da etki anlamında bunu söylemek güç. Dolayısıyla oyuncular ya Call of Duty markasından uzaklaşıyor ya da Call of Duty: Modern Warfare III başarısız bir iş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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