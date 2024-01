Call of Duty, zirveyi Hogwarts Legacy’ye kaptırdı

Tam Boyutta Gör Call of Duty oyunları oldukça uzun bir süredir hayatımızda. Bazı yıllar bekleneni veremeseler de 2009’dan sonra çıkan tüm Call of Duty oyunlarının önemli bir ortak noktası var: Satış listelerinin çoğunlukla başında olurlar. Ancak Activision’ın bu dev serisi için durum bu yıl biraz farklı. Medya araştırma firması Circana tarafından bildirildiği üzere Call of Duty: Modern Warfare III listelerde ikinci sıraya düştü.

Hogwarts Legacy'dan önemli başarı

Listeye göre, Hogwarts Legacy yaklaşık 22 milyon kopya satarak 2023 listelerinin zirvesine yerleşti. Bu, çok yönlü olarak büyük bir başarı. Birinci uyarlama oyunları her zaman benimsenmez, Hogwarts Legacy bunu başardı. Çok iyi bir oyun olmasa da evreni güzel yansıtmayı başardı. Öte yandan işin biraz da farklı yönleri vardı. Trans karşıtı görüşleri benimsemek için ünlü konumunu kullanan franchise yaratıcısı JK Rowling ve bazılarının antisemitik karikatürlerden yararlandığını düşündüğü oyunun kendi içindeki mecazları Hogwarts Legacy’nin şüphesiz işini kolaylaştırmadı.

Tam Boyutta Gör Yine de hayranlar onlarca yıldır büyücülük okulunda geçen yüksek kaliteli bir AAA oyun bekliyordu ve Hogwarts Legacy gerçek bir açık dünya Harry Potter oyunu vaadini yerine getirdi. Satışlar da bunu açıkça yansıtıyor.

Bununla birlikte Circana'nın listesi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ı 2023'ün en çok satan beşinci oyunu olarak gösteriyor, ancak Nintendo eShop rakamlarını gizli tutuyor, bu nedenle liste yalnızca Eylül ayına kadar olan dijital satış verilerini içeriyor. Başka bir deyişle, burada yaklaşık dört aylık satış verisi eksik ve günün sonunda Tears of the Kingdom'ın zirveye yerleşmesi mümkün: satış rakamları (19,5 milyon kopya) Hogwarts Legacy'yi tahtından indirmeye sadece 2,5 milyon ünite uzaklıkta.

GTA V ve RDR 2 geçmişti

Diğer en çok satanlar arasında üç numarada Madden NFL 24 ve dört numarada Marvel's Spider-Man 2 yer alıyor. İlginç bir şekilde, 2022'nin Call of Duty: Modern Warfare 2'si yedi numarada yer alıyor. Son olarak Call of Duty serisi için bu bir ilk değil ancak bir kırılma anı olabilir. Seriyi 2009’dan bu yana sadece Grand Theft Auto V (2013) ve Red Dead Redemption 2 (2018) geçmeyi başarmıştı.

Bu iki oyun da Rockstar’ın en ağır toplarıydı ve uzunca bir süre oyun medyasını işgal ettiler. Hogwarts Legacy iyi bir oyun olsa da etki anlamında bunu söylemek güç. Dolayısıyla oyuncular ya Call of Duty markasından uzaklaşıyor ya da Call of Duty: Modern Warfare III başarısız bir iş.

