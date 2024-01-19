Call of Duty, zirveyi Hogwarts Legacy’ye kaptırdı

Hogwarts Legacy'dan önemli başarı
Listeye göre, Hogwarts Legacy yaklaşık 22 milyon kopya satarak 2023 listelerinin zirvesine yerleşti. Bu, çok yönlü olarak büyük bir başarı. Birinci uyarlama oyunları her zaman benimsenmez, Hogwarts Legacy bunu başardı. Çok iyi bir oyun olmasa da evreni güzel yansıtmayı başardı. Öte yandan işin biraz da farklı yönleri vardı. Trans karşıtı görüşleri benimsemek için ünlü konumunu kullanan franchise yaratıcısı JK Rowling ve bazılarının antisemitik karikatürlerden yararlandığını düşündüğü oyunun kendi içindeki mecazları Hogwarts Legacy’nin şüphesiz işini kolaylaştırmadı.
Bununla birlikte Circana'nın listesi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom'ı 2023'ün en çok satan beşinci oyunu olarak gösteriyor, ancak Nintendo eShop rakamlarını gizli tutuyor, bu nedenle liste yalnızca Eylül ayına kadar olan dijital satış verilerini içeriyor. Başka bir deyişle, burada yaklaşık dört aylık satış verisi eksik ve günün sonunda Tears of the Kingdom'ın zirveye yerleşmesi mümkün: satış rakamları (19,5 milyon kopya) Hogwarts Legacy'yi tahtından indirmeye sadece 2,5 milyon ünite uzaklıkta.
GTA V ve RDR 2 geçmişti
Diğer en çok satanlar arasında üç numarada Madden NFL 24 ve dört numarada Marvel's Spider-Man 2 yer alıyor. İlginç bir şekilde, 2022'nin Call of Duty: Modern Warfare 2'si yedi numarada yer alıyor. Son olarak Call of Duty serisi için bu bir ilk değil ancak bir kırılma anı olabilir. Seriyi 2009’dan bu yana sadece Grand Theft Auto V (2013) ve Red Dead Redemption 2 (2018) geçmeyi başarmıştı.
Bu iki oyun da Rockstar’ın en ağır toplarıydı ve uzunca bir süre oyun medyasını işgal ettiler. Hogwarts Legacy iyi bir oyun olsa da etki anlamında bunu söylemek güç. Dolayısıyla oyuncular ya Call of Duty markasından uzaklaşıyor ya da Call of Duty: Modern Warfare III başarısız bir iş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.