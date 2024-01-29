Piyasaya hiç çıkmayan uzay temalı Call of Duty’den oynanış videosu paylaşıldı

İptal edilen uzay temalı COD'dan video sızdı
Call of Duty serisi uzunca bir süredir hayatımızda ve her yıl inanılmaz satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Görünüşe göre bu durum bir süre daha değişmeyecek. Şimdiye kadar onlarca Call of Duty oyunu piyasaya çıksa da esasında stüdyodan yeşil ışık alamayan birkaç oyun da oldu. Bunlardan birisi de bu hafta sonu ortaya çıktı. "NX1" kod adını taşıyan bu Call of Duty oyunu, oyuncuları 2016'da Infinite Warfare'in piyasaya sürülmesinden çok daha önce uzaya taşıyacaktı.
"Josh H" adlı bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı bu gizemli NX1 için birkaç video paylaştı. Görüntülerde Dünya'nın uydusunda, uzay giysili insanların düşük yerçekimi altında bir Ay üssünün dışında çatıştığı görülüyor. 10 dakikalık oynanış videosu aslında oyunun geliştirildiği yıl düşünüldüğünde hiç de fena gözükmüyor.
Paylaşılan videodan görülebileceği üzere uzay temalı bu Call of Duty’nin arkasında Neversoft yer alıyor. Görüntüler ayrıca Neversoft'un eski geliştiricilerinden Brian Bright tarafından doğrulanmış durumda. Activision, 2010 yılında çok sayıda Infinity Ward ekip üyesinin Respawn'ı kurmak üzere ayrılmasının ardından, daha önce Guitar Hero serisinde oyunlar yapmış olan Neversoft'a bir Call of Duty oyunu yapma şansı vermeye karar vermişti.
Ancak bu oyunu daha önce hiç görmemiştik. Zira 2013 yılında piyasaya sürülmesi gereken NX1 yerine Activision, tercihini Infinity Ward'ın geliştirdiği Call of Duty: Ghosts oyunundan yana kullanmıştı. NX1’in geliştirici ekibinde olanlar Activision projeyi iptal etmeden önce 2-3 senaryo görevi ve bir dizi MP çalışması üzerinde çalışmayı tamamladıklarını da söylüyor. Hatta COD'daki ilk Escort modu bu oyunda vardı.
Bu haliyle bile NX1'in çok fazla potansiyeli varmış gibi görünüyor ve daha fazlasını görememiş olmamız üzücü. Bununla birlikte Neversoft, gelecek temalı Call of Duty: Advanced Warfare üzerinde Sledgehammer Games ile çalıştıktan sonra 2014 yılında resmi olarak kapatıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.