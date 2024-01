Piyasaya hiç çıkmayan uzay temalı Call of Duty’den oynanış videosu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce Microsoft, oyun bölümünden 1.900 ekip üyesini işten çıkardığını duyurdu. İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak bir süre önce 69 milyar dolara satın alınan Activision Blizzard'dan olurken Xbox tarafında da kesintilere gidildi. Bu olayın üzerinden çok geçmeden daha önce hiç görmediğimiz iptal edilen uzay temalı bir Call of Duty oyununun oynanış videosu.

İptal edilen uzay temalı COD'dan video sızdı

Call of Duty serisi uzunca bir süredir hayatımızda ve her yıl inanılmaz satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Görünüşe göre bu durum bir süre daha değişmeyecek. Şimdiye kadar onlarca Call of Duty oyunu piyasaya çıksa da esasında stüdyodan yeşil ışık alamayan birkaç oyun da oldu. Bunlardan birisi de bu hafta sonu ortaya çıktı. "NX1" kod adını taşıyan bu Call of Duty oyunu, oyuncuları 2016'da Infinite Warfare'in piyasaya sürülmesinden çok daha önce uzaya taşıyacaktı.

"Josh H" adlı bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı bu gizemli NX1 için birkaç video paylaştı. Görüntülerde Dünya'nın uydusunda, uzay giysili insanların düşük yerçekimi altında bir Ay üssünün dışında çatıştığı görülüyor. 10 dakikalık oynanış videosu aslında oyunun geliştirildiği yıl düşünüldüğünde hiç de fena gözükmüyor.

Paylaşılan videodan görülebileceği üzere uzay temalı bu Call of Duty’nin arkasında Neversoft yer alıyor. Görüntüler ayrıca Neversoft'un eski geliştiricilerinden Brian Bright tarafından doğrulanmış durumda. Activision, 2010 yılında çok sayıda Infinity Ward ekip üyesinin Respawn'ı kurmak üzere ayrılmasının ardından, daha önce Guitar Hero serisinde oyunlar yapmış olan Neversoft'a bir Call of Duty oyunu yapma şansı vermeye karar vermişti.

Ancak bu oyunu daha önce hiç görmemiştik. Zira 2013 yılında piyasaya sürülmesi gereken NX1 yerine Activision, tercihini Infinity Ward'ın geliştirdiği Call of Duty: Ghosts oyunundan yana kullanmıştı. NX1’in geliştirici ekibinde olanlar Activision projeyi iptal etmeden önce 2-3 senaryo görevi ve bir dizi MP çalışması üzerinde çalışmayı tamamladıklarını da söylüyor. Hatta COD'daki ilk Escort modu bu oyunda vardı.

Bu haliyle bile NX1'in çok fazla potansiyeli varmış gibi görünüyor ve daha fazlasını görememiş olmamız üzücü. Bununla birlikte Neversoft, gelecek temalı Call of Duty: Advanced Warfare üzerinde Sledgehammer Games ile çalıştıktan sonra 2014 yılında resmi olarak kapatıldı.

