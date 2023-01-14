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    Fortnite kaç GB? İşte Fortnite sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım Fortnite kaldırır mı diyenler için Fortnite sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta Fortnite oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
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    Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, günümüzün en popüler battle royale oyun türlerinden biri. Bilgisayarlar için Temmuz 2017'de piyasaya sürülen Fortnite, hem ücretsiz olması hem de eğlenceli oyun dinamikleriyle birçok kişi tarafından oynanıyor. Ancak her PC bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar Fortnite kaldırır? Gelin Fortnite sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    Fortnite sistem gereksinimleri (PC) 📋

    fortnite sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Fortnite, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için Fortnite sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: Intel HD 4000 veya AMD Radeon Vega 8
    • RAM: 8 GB
    • İşlemci: İntelCore i3-3225
    • Depolama: 20 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7
    • DirectX sürümü: DirectX 11

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 veya AMD R9 280
    • RAM: 8 GB
    • İşlemci:  İntel Core i5-7300U veya AMD Ryzen 3 3300U
    • Depolama: 20 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11
    • DirectX sürümü: DirectX 11

    Fortnite kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿

    Fortnite, bilgisayar diskinde 20 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Fortnite'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 8 GB.

    Fortnite nasıl bir oyun ❓

    fortnite oynanışı Tam Boyutta Gör
    Fortnite, çok oyunculu bir nişancı oyunu ve çevrimiçi bir battle royale oyunudur. Battle Royale modunda, oyuncular adanın düşmanlarından korunmak için silah ve ekipmanları toplar ve sonunda hayatta kalan tek oyuncu veya takım olmaya çalışır. Oyuncular ayrıca kendilerine özgü karakterler ve haritalar oluşturma imkanına sahiptir.

    Fortnite ayrıca "Kreatif" modunda oyunculara harita oluşturma ve yapı inşa etme imkanı sunar. Bu modda oyuncular serbestçe kendi haritalarını oluşturabilir ve arkadaşları ile birlikte oynayabilir.

    Fortnite'ın popülaritesi son dönemlerde çok yüksek olmuştur ve oyun dünya genelinde milyarlarca oyuncuya sahiptir. Ayrıca oyun, çeşitli turnuvalar ve yarışmalar düzenlenmektedir. Fortnite, PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında oynanabilir.

    Fortnite Künye 🎯
    Tür Battle Royale
    Geliştirici Epic Games
    Çıkış Tarihi 25 Temmuz 2017
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐ (4,3)
    Fiyat Ücretsiz

    Fortnite indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayarınıza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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