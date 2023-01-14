Fortnite kaç GB? İşte Fortnite sistem gereksinimleri (2023)

- Fortnite sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Fortnite kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
- Fortnite nasıl bir oyun ❓
- Fortnite Künye 🎯
- Yorumlar
Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, günümüzün en popüler battle royale oyun türlerinden biri. Bilgisayarlar için Temmuz 2017'de piyasaya sürülen Fortnite, hem ücretsiz olması hem de eğlenceli oyun dinamikleriyle birçok kişi tarafından oynanıyor. Ancak her PC bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar Fortnite kaldırır? Gelin Fortnite sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
Fortnite sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: Intel HD 4000 veya AMD Radeon Vega 8
- RAM: 8 GB
- İşlemci: İntelCore i3-3225
- Depolama: 20 GB
- İşletim sistemi: Windows 7
- DirectX sürümü: DirectX 11
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 960 veya AMD R9 280
- RAM: 8 GB
- İşlemci: İntel Core i5-7300U veya AMD Ryzen 3 3300U
- Depolama: 20 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11
- DirectX sürümü: DirectX 11
Fortnite kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
Fortnite, bilgisayar diskinde 20 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Fortnite'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 8 GB.
Fortnite nasıl bir oyun ❓
Fortnite ayrıca "Kreatif" modunda oyunculara harita oluşturma ve yapı inşa etme imkanı sunar. Bu modda oyuncular serbestçe kendi haritalarını oluşturabilir ve arkadaşları ile birlikte oynayabilir.
Fortnite'ın popülaritesi son dönemlerde çok yüksek olmuştur ve oyun dünya genelinde milyarlarca oyuncuya sahiptir. Ayrıca oyun, çeşitli turnuvalar ve yarışmalar düzenlenmektedir. Fortnite, PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında oynanabilir.
|Tür
|Battle Royale
|Geliştirici
|Epic Games
|Çıkış Tarihi
|25 Temmuz 2017
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|✅
|Puan
|⭐⭐⭐⭐ (4,3)
|Fiyat
|Ücretsiz
Fortnite indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayarınıza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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