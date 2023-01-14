Fortnite kaç GB? İşte Fortnite sistem gereksinimleri (2023)

Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, günümüzün en popüler battle royale oyun türlerinden biri. Bilgisayarlar için Temmuz 2017'de piyasaya sürülen Fortnite, hem ücretsiz olması hem de eğlenceli oyun dinamikleriyle birçok kişi tarafından oynanıyor. Ancak her PC bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar Fortnite kaldırır? Gelin Fortnite sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Fortnite, bilgisayar diskinde 20 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Fortnite'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 8 GB.

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Fortnite nasıl bir oyun ❓

Tam Boyutta Gör Fortnite, çok oyunculu bir nişancı oyunu ve çevrimiçi bir battle royale oyunudur. Battle Royale modunda, oyuncular adanın düşmanlarından korunmak için silah ve ekipmanları toplar ve sonunda hayatta kalan tek oyuncu veya takım olmaya çalışır. Oyuncular ayrıca kendilerine özgü karakterler ve haritalar oluşturma imkanına sahiptir.

Fortnite ayrıca "Kreatif" modunda oyunculara harita oluşturma ve yapı inşa etme imkanı sunar. Bu modda oyuncular serbestçe kendi haritalarını oluşturabilir ve arkadaşları ile birlikte oynayabilir.

Fortnite'ın popülaritesi son dönemlerde çok yüksek olmuştur ve oyun dünya genelinde milyarlarca oyuncuya sahiptir. Ayrıca oyun, çeşitli turnuvalar ve yarışmalar düzenlenmektedir. Fortnite, PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS ve Android platformlarında oynanabilir.