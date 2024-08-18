Activision duyurdu: Call of Duty oyunlarının indirme boyutu azaltılıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Call of Duty oyunları devasa dosya boyutlarıyla biliniyor ancak bu yakında değişecek gibi görünüyor. Activision, Call of Duty oyunlarının sabit diskinizde çok fazla yer kaplamaması için bazı değişiklikler yapacak. Değişiklik, 25 Ekim’de çıkış yapacak Call of Duty Black Ops 6’yı da etkileyecek.

Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihleri ??açıklandı 1 ay önce eklendi

Warzone indirme zorunluluğu kaldırılıyor

Warzone, varsayılan olarak ayrı tutulacak. Artık bir Call of Duty oyununu indirdiğinizde Warzone’u da indirmek zorunda kalmayacaksınız. Warzone, isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulacak.

Activision, genel dosya indirme boyutlarını azaltmak için önümüzdeki haftadan itibaren Call of Duty oyunları için doku akışı teknolojisini kullanacak. Şirket, 5. Sezon Reloaded ile birlikte oyuncuların optimize edilmiş (varsayılan seçenek) veya minimal akış arasında seçim yapabileceğini söylüyor.

Yeni teknoljileri içeren büyük bir güncelleme yayınlanacak

Ancak, Activision bu değişiklikleri uygulayabilmek için, 5. sezonun çıkışının bir parçası olarak oyun dosyalarını yeniden düzenleyecek ve yeni teknolojileri ekleyen büyük bir güncelleme sunulacağını söylüyor. Bu güncelleme tamamlandıktan sonra Activision, Call of Duty’nin cihazda kapladığı alanın dosya optimizasyonları nedeniyle azalacağını söylüyor. PS5 oyuncuları dosya organizasyonundaki farklılıklar nedeniyle bir dizi güncelleme indirmek zorunda kalacak.

Call of Duty Black Ops 6, daha küçük indirme boyutuyla gelecek

Güncellemeler nedeniyle Activision, Black Ops 6'nın Call of Duty: Modern Warfare III'ten daha küçük indirme boyutuyla geleceğini söylüyor. Ancak, Black Ops 6 kaç GB yer kaplayacak, indirme boyutu ne kadar olacak belli değil. Şirket, ön siparişte gösterilen tahmini dosya boyutlarının oyunun indirme boyutu ve kapladığı alanı doğru temsil etmediğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Call of Duty oyunlarının indirme boyutu azaltılıyor