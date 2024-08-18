Activision duyurdu: Call of Duty oyunlarının indirme boyutu azaltılıyor

- Warzone indirme zorunluluğu kaldırılıyor
- Yeni teknoljileri içeren büyük bir güncelleme yayınlanacak
- Call of Duty Black Ops 6, daha küçük indirme boyutuyla gelecek
- Yorumlar
Warzone indirme zorunluluğu kaldırılıyor
Warzone, varsayılan olarak ayrı tutulacak. Artık bir Call of Duty oyununu indirdiğinizde Warzone’u da indirmek zorunda kalmayacaksınız. Warzone, isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulacak.
Activision, genel dosya indirme boyutlarını azaltmak için önümüzdeki haftadan itibaren Call of Duty oyunları için doku akışı teknolojisini kullanacak. Şirket, 5. Sezon Reloaded ile birlikte oyuncuların optimize edilmiş (varsayılan seçenek) veya minimal akış arasında seçim yapabileceğini söylüyor.
Yeni teknoljileri içeren büyük bir güncelleme yayınlanacak
Ancak, Activision bu değişiklikleri uygulayabilmek için, 5. sezonun çıkışının bir parçası olarak oyun dosyalarını yeniden düzenleyecek ve yeni teknolojileri ekleyen büyük bir güncelleme sunulacağını söylüyor. Bu güncelleme tamamlandıktan sonra Activision, Call of Duty’nin cihazda kapladığı alanın dosya optimizasyonları nedeniyle azalacağını söylüyor. PS5 oyuncuları dosya organizasyonundaki farklılıklar nedeniyle bir dizi güncelleme indirmek zorunda kalacak.
Call of Duty Black Ops 6, daha küçük indirme boyutuyla gelecek
Güncellemeler nedeniyle Activision, Black Ops 6'nın Call of Duty: Modern Warfare III'ten daha küçük indirme boyutuyla geleceğini söylüyor. Ancak, Black Ops 6 kaç GB yer kaplayacak, indirme boyutu ne kadar olacak belli değil. Şirket, ön siparişte gösterilen tahmini dosya boyutlarının oyunun indirme boyutu ve kapladığı alanı doğru temsil etmediğini söylüyor.Kaynakça https://www.callofduty.com/blog/2024/08/call-of-duty-optimizing-experience-roadmap https://www.theverge.com/2024/8/15/24221080/activision-call-of-duty-downloads-black-ops-6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.