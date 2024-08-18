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    Activision duyurdu: Call of Duty oyunlarının indirme boyutu azaltılıyor

    Activision, Call of Duty serisi için dosya indirme boyutu ve kullanıcı arayüzünü etkileyecek bazı değişiklikler duyurdu. Buna göre Call of Duty: Black Ops 6, daha düşük boyutta gelecek.
    activision call of duty indirme boyutu azaltılıyor Tam Boyutta Gör
    Call of Duty oyunları devasa dosya boyutlarıyla biliniyor ancak bu yakında değişecek gibi görünüyor. Activision, Call of Duty oyunlarının sabit diskinizde çok fazla yer kaplamaması için bazı değişiklikler yapacak. Değişiklik, 25 Ekim’de çıkış yapacak Call of Duty Black Ops 6’yı da etkileyecek.

    Warzone indirme zorunluluğu kaldırılıyor

    Warzone, varsayılan olarak ayrı tutulacak. Artık bir Call of Duty oyununu indirdiğinizde Warzone’u da indirmek zorunda kalmayacaksınız. Warzone, isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulacak.

    Activision, genel dosya indirme boyutlarını azaltmak için önümüzdeki haftadan itibaren Call of Duty oyunları için doku akışı teknolojisini kullanacak. Şirket, 5. Sezon Reloaded ile birlikte oyuncuların optimize edilmiş (varsayılan seçenek) veya minimal akış arasında seçim yapabileceğini söylüyor.

    Yeni teknoljileri içeren büyük bir güncelleme yayınlanacak

    Ancak, Activision bu değişiklikleri uygulayabilmek için, 5. sezonun çıkışının bir parçası olarak oyun dosyalarını yeniden düzenleyecek ve yeni teknolojileri ekleyen büyük bir güncelleme sunulacağını söylüyor. Bu güncelleme tamamlandıktan sonra Activision, Call of Duty’nin cihazda kapladığı alanın dosya optimizasyonları nedeniyle azalacağını söylüyor. PS5 oyuncuları dosya organizasyonundaki farklılıklar nedeniyle bir dizi güncelleme indirmek zorunda kalacak.

    Call of Duty Black Ops 6, daha küçük indirme boyutuyla gelecek

    Güncellemeler nedeniyle Activision, Black Ops 6'nın Call of Duty: Modern Warfare III'ten daha küçük indirme boyutuyla geleceğini söylüyor. Ancak, Black Ops 6 kaç GB yer kaplayacak, indirme boyutu ne kadar olacak belli değil. Şirket, ön siparişte gösterilen tahmini dosya boyutlarının oyunun indirme boyutu ve kapladığı alanı doğru temsil etmediğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.callofduty.com/blog/2024/08/call-of-duty-optimizing-experience-roadmap https://www.theverge.com/2024/8/15/24221080/activision-call-of-duty-downloads-black-ops-6
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kyk aynı şehirde çıkar mı roj hap multifonksiyonel fırın ne demek yazlık fan müşürü kaç derecede açar aradığınız kişi şu anda çağrı kabul etmiyor türk telekom

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