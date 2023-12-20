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    Call of Duty 2025 için ilk detaylar paylaşıldı: Geleceğe gidiyoruz!

    Paylaştığı bilgilerle doğruluğu birçok kez kanıtlayan Insider Gaming’ten Tom Henderson, Call of Duty 2025 için ilk bilgileri paylaştı. Görünüşe göre yeni Call of Duty, Black Ops 2’nin devamı olacak.
    Call of Duty 2025 için ilk detaylar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Son çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Ancak 2025 yılında çıkması beklenen ve şu anda 'Saturn' kod adıyla bilinen Call of Duty 2025’in ayakları yere daha sağlam bir oyun olacağı ve Black Ops 2’nin devamını anlatacağı belirtiliyor. Bu bilgiler güvenilir bir kaynak olan Tom Henderson tarafından paylaşıldı.

    Call of Duty 2025, Black Ops 2’nin devamı olacak

    Aktarılanlara göre Call of Duty 2025, şu anda Call of Duty: Black Ops 2'nin doğrudan bir devamı olarak geliştiriliyor ve oyun, 2030 civarında geçecek. Hatırlanacağı üzere Black Ops 2, 2025 yılında geçiyordu. Oyunun çok büyük bir zaman atlaması yaşamayacak olması Raul Menendez'in ölümünün ardından ekipte kalanların geri dönebileceği anlamına geliyor. Ayrıca oyunda eski haritaların yenilenmiş hallerinin de olması bekleniyor.

    Bununla birlikte Call of Duty 2025 henüz geliştirme aşamasının başlarında bulunuyor. Mevcut bilgilere göre ise oyunun hareket sisteminin elden geçirileceği söyleniyor. Bunlarla birlikte 2018 yılındaki Black Ops 4’ten bu yana gelecek zamanda geçen bir Call of Duty görmemiştik. Ek olarak Black Ops 2'nin serinin bugüne kadar en çok satan oyunlarından biri olduğunu düşündüğümüzde Activision'ın hem nostaljiden yararlanması hem de bizi tekrardan geleceğe götürmek istemesi mantıklı gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    nplay begone eski aküyü getir yenisini al cs 1.5 kingofcs indir marmaray ile kocaeli"ne nasıl gidilir mk lol

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