Call of Duty 2025 için ilk detaylar paylaşıldı: Geleceğe gidiyoruz!

Tam Boyutta Gör Son çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Ancak 2025 yılında çıkması beklenen ve şu anda 'Saturn' kod adıyla bilinen Call of Duty 2025’in ayakları yere daha sağlam bir oyun olacağı ve Black Ops 2’nin devamını anlatacağı belirtiliyor. Bu bilgiler güvenilir bir kaynak olan Tom Henderson tarafından paylaşıldı.

Call of Duty 2025, Black Ops 2’nin devamı olacak

Aktarılanlara göre Call of Duty 2025, şu anda Call of Duty: Black Ops 2'nin doğrudan bir devamı olarak geliştiriliyor ve oyun, 2030 civarında geçecek. Hatırlanacağı üzere Black Ops 2, 2025 yılında geçiyordu. Oyunun çok büyük bir zaman atlaması yaşamayacak olması Raul Menendez'in ölümünün ardından ekipte kalanların geri dönebileceği anlamına geliyor. Ayrıca oyunda eski haritaların yenilenmiş hallerinin de olması bekleniyor.

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Bununla birlikte Call of Duty 2025 henüz geliştirme aşamasının başlarında bulunuyor. Mevcut bilgilere göre ise oyunun hareket sisteminin elden geçirileceği söyleniyor. Bunlarla birlikte 2018 yılındaki Black Ops 4’ten bu yana gelecek zamanda geçen bir Call of Duty görmemiştik. Ek olarak Black Ops 2'nin serinin bugüne kadar en çok satan oyunlarından biri olduğunu düşündüğümüzde Activision'ın hem nostaljiden yararlanması hem de bizi tekrardan geleceğe götürmek istemesi mantıklı gibi görünüyor.

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Call of Duty 2025 için ilk detaylar paylaşıldı