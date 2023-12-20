Call of Duty 2025 için ilk detaylar paylaşıldı: Geleceğe gidiyoruz!

Call of Duty 2025, Black Ops 2’nin devamı olacak
Aktarılanlara göre Call of Duty 2025, şu anda Call of Duty: Black Ops 2'nin doğrudan bir devamı olarak geliştiriliyor ve oyun, 2030 civarında geçecek. Hatırlanacağı üzere Black Ops 2, 2025 yılında geçiyordu. Oyunun çok büyük bir zaman atlaması yaşamayacak olması Raul Menendez'in ölümünün ardından ekipte kalanların geri dönebileceği anlamına geliyor. Ayrıca oyunda eski haritaların yenilenmiş hallerinin de olması bekleniyor.
Bununla birlikte Call of Duty 2025 henüz geliştirme aşamasının başlarında bulunuyor. Mevcut bilgilere göre ise oyunun hareket sisteminin elden geçirileceği söyleniyor. Bunlarla birlikte 2018 yılındaki Black Ops 4’ten bu yana gelecek zamanda geçen bir Call of Duty görmemiştik. Ek olarak Black Ops 2'nin serinin bugüne kadar en çok satan oyunlarından biri olduğunu düşündüğümüzde Activision'ın hem nostaljiden yararlanması hem de bizi tekrardan geleceğe götürmek istemesi mantıklı gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.